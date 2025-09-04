Китай закликає Україну та РФ прагнути досягти "справедливої та міцної" мирної угоди, - КНР в ООН
Китай виступає за необхідність переговорів між Росією та Україною з метою укладення мирної угоди, а також наголошує на важливості "деескалації військових дій".
Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник постпреда КНР при Організації Генг Шуанг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Діалог та переговори залишаються єдиним життєздатним шляхом виходу з кризи. Китай закликає сторони конфлікту підтримувати імпульс діалогу, демонструвати політичну волю, досягати консенсусу та прагнути досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди", - наголосив китайський представник.
Він також закликав міжнародну спільноту сприяти політичному врегулюванню.
За його словами, також "вкрай важливо спільно сприяти деескалації".
Генг Шуанг сказав, що Китай закликає сторони дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою, деескалації бойових дій та не сприяти загостренню конфлікту.
При цьому, додав заступник постпреда КНР, пріоритет потрібно надавати гуманітарним питанням, запобігання атакам на цивільне населення, невикористання зброї масового знищення й уникнення бойових дій навколо АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури.
у них тільки китайська пластикова каша залишилась
.
САМЕ КИТАЙ головний бенефіціар цієї війни, він хазяїн і він управляє РФ - це просто область Китая
Ось ваші гуманітарні питання з рашистами
болота вже четвертий рік щоденно розширюють поле бою (за винятком, коли Українська Армія добряче поперла їх з Херсонщини і Харківщини). Лізуть як таргани. Комуняцьким лицемірам пох -- приймають йухла як дорогого гостя, разом з його лайном.
А все тому, що вони (китайці) теж скоро полізуть розширювати. Свербіж вєлічія вже нєвмоготу.