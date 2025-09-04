Китай закликає Україну та РФ прагнути досягти "справедливої та міцної" мирної угоди, - КНР в ООН

Китай виступає за необхідність переговорів між Росією та Україною з метою укладення мирної угоди, а також наголошує на важливості "деескалації військових дій".

Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник постпреда КНР при Організації Генг Шуанг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Діалог та переговори залишаються єдиним життєздатним шляхом виходу з кризи. Китай закликає сторони конфлікту підтримувати імпульс діалогу, демонструвати політичну волю, досягати консенсусу та прагнути досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди", - наголосив китайський представник.

Він також закликав міжнародну спільноту сприяти політичному врегулюванню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

За його словами, також "вкрай важливо спільно сприяти деескалації".

Генг Шуанг сказав, що Китай закликає сторони дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою, деескалації бойових дій та не сприяти загостренню конфлікту.

При цьому, додав заступник постпреда КНР, пріоритет потрібно надавати гуманітарним питанням, запобігання атакам на цивільне населення, невикористання зброї масового знищення й уникнення бойових дій навколо АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Читайте також: 67% американців песимістично оцінюють можливість мирної угоди між Україною та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА