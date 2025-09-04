УКР
Китай закликає Україну та РФ прагнути досягти "справедливої та міцної" мирної угоди, - КНР в ООН

Китай в ООН закликав Україну та РФ укласти мир

Китай виступає за необхідність переговорів між Росією та Україною з метою укладення мирної угоди, а також наголошує на важливості "деескалації військових дій".

Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник постпреда КНР при Організації Генг Шуанг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Діалог та переговори залишаються єдиним життєздатним шляхом виходу з кризи. Китай закликає сторони конфлікту підтримувати імпульс діалогу, демонструвати політичну волю, досягати консенсусу та прагнути досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди", - наголосив китайський представник.

Він також закликав міжнародну спільноту сприяти політичному врегулюванню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагатиметься використовувати зустріч з Сі у Китаї як дозвіл для продовження війни, - Зеленський

За його словами, також "вкрай важливо спільно сприяти деескалації".

Генг Шуанг сказав, що Китай закликає сторони дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою, деескалації бойових дій та не сприяти загостренню конфлікту.

При цьому, додав заступник постпреда КНР, пріоритет потрібно надавати гуманітарним питанням, запобігання атакам на цивільне населення, невикористання зброї масового знищення й уникнення бойових дій навколо АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Читайте також: 67% американців песимістично оцінюють можливість мирної угоди між Україною та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

+3
ПНХ жовтоморді. Сосія повинна забратися з України або повинна бути знищена
04.09.2025 20:57 Відповісти
+3
А справедлива по Китайськи це умови РФ і території дати РФ да?

САМЕ КИТАЙ головний бенефіціар цієї війни, він хазяїн і він управляє РФ - це просто область Китая
04.09.2025 20:58 Відповісти
+2
пойди попей мочи целебной с женьшенем
04.09.2025 20:57 Відповісти
пойди попей мочи целебной с женьшенем
04.09.2025 20:57 Відповісти
звідки ????

у них тільки китайська пластикова каша залишилась

.
04.09.2025 21:04 Відповісти
ПНХ жовтоморді. Сосія повинна забратися з України або повинна бути знищена
показати весь коментар
04.09.2025 20:57 Відповісти
04.09.2025 21:08 Відповісти
Та ні косооке, ***** 72 роки, ми ще років 10 протримаємось поки воно здохне, будем жити по вашій стратегії, коли труп ***** пропливе вниз по течії річки
04.09.2025 20:57 Відповісти
Думаю менше. Максимум через 3 роки ************* Тампона викинуть з крісла і надіюсь до влади в сша прийде адекватний керівник
04.09.2025 21:02 Відповісти
Там нема адекватних
04.09.2025 21:09 Відповісти
А справедлива по Китайськи це умови РФ і території дати РФ да?

САМЕ КИТАЙ головний бенефіціар цієї війни, він хазяїн і він управляє РФ - це просто область Китая
04.09.2025 20:58 Відповісти
китайоза, це все ***** розкажи.
04.09.2025 21:00 Відповісти
Удар балістикою по гуманітарній місії з розмінування біля Чернігова: 2 загиблих, 5 поранених.
Ось ваші гуманітарні питання з рашистами
04.09.2025 21:00 Відповісти
це саме той випадок коли Україну можна було не закликати. Та й расії він міг це спокійно сказати на параді, а не влаштовувати театр в ООН
04.09.2025 21:00 Відповісти
04.09.2025 21:02 Відповісти
Чого не каже шоб агресор вийшов з України? і ця країна претендує на гегемона - який буде світ можна тільки здогадуватись
04.09.2025 21:03 Відповісти
Не звертайте уваги на те що кажуть китайські лицеміри. Вони брешуть завжди і з усякого привіду.
04.09.2025 21:12 Відповісти
>> дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою...

болота вже четвертий рік щоденно розширюють поле бою (за винятком, коли Українська Армія добряче поперла їх з Херсонщини і Харківщини). Лізуть як таргани. Комуняцьким лицемірам пох -- приймають йухла як дорогого гостя, разом з його лайном.

А все тому, що вони (китайці) теж скоро полізуть розширювати. Свербіж вєлічія вже нєвмоготу.
04.09.2025 21:13 Відповісти
більшості вигідно, щоб поле бою знаходилося саме в Україні, а не у них, а китайців тим більше ця війна влаштовує, одні плюси для них, то ж Китай і надалі допомагатиме путіну воювати
04.09.2025 21:14 Відповісти
Си на саміте напяліл на себе френч а-ля Сталін чи Мао, навіть Ин був в костюмє. Мріє пересадіть собі яйца мавпи та жить 150 років. Тут навіть Трап офігел.
04.09.2025 21:16 Відповісти
 
 