Китай призывает Украину и РФ стремиться к достижению "справедливого и прочного" мирного соглашения, - КНР в ООН
Китай выступает за необходимость переговоров между Россией и Украиной с целью заключения мирного соглашения, а также подчеркивает важность "деэскалации военных действий".
Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постпреда КНР при Организации Генг Шуанг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным путем выхода из кризиса. Китай призывает стороны конфликта поддерживать импульс диалога, демонстрировать политическую волю, достигать консенсуса и стремиться достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул китайский представитель.
Он также призвал международное сообщество способствовать политическому урегулированию.
По его словам, также "крайне важно совместно способствовать деэскалации".
Генг Шуанг сказал, что Китай призывает стороны придерживаться трех принципов: нерасширение поля боя, деэскалации боевых действий и не способствовать обострению конфликта.
При этом, добавил заместитель постпреда КНР, приоритет нужно отдавать гуманитарным вопросам, предотвращению атак на гражданское население, неиспользованию оружия массового уничтожения и избежанию боевых действий вокруг АЭС и других объектов критической инфраструктуры.
у них тільки китайська пластикова каша залишилась
.
Продовжувачі ***********, після приблуд95!!
САМЕ КИТАЙ головний бенефіціар цієї війни, він хазяїн і він управляє РФ - це просто область Китая
Ось ваші гуманітарні питання з рашистами
болота вже четвертий рік щоденно розширюють поле бою (за винятком, коли Українська Армія добряче поперла їх з Херсонщини і Харківщини). Лізуть як таргани. Комуняцьким лицемірам пох -- приймають йухла як дорогого гостя, разом з його лайном.
А все тому, що вони (китайці) теж скоро полізуть розширювати. Свербіж вєлічія вже нєвмоготу.