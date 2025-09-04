РУС
Новости Китай о мирных переговорах по Украине Мирное соглашение
1 547 31

Китай призывает Украину и РФ стремиться к достижению "справедливого и прочного" мирного соглашения, - КНР в ООН

Китай в ООН призвал Украину и РФ заключить мир

Китай выступает за необходимость переговоров между Россией и Украиной с целью заключения мирного соглашения, а также подчеркивает важность "деэскалации военных действий".

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постпреда КНР при Организации Генг Шуанг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным путем выхода из кризиса. Китай призывает стороны конфликта поддерживать импульс диалога, демонстрировать политическую волю, достигать консенсуса и стремиться достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул китайский представитель.

Он также призвал международное сообщество способствовать политическому урегулированию.

По его словам, также "крайне важно совместно способствовать деэскалации".

Генг Шуанг сказал, что Китай призывает стороны придерживаться трех принципов: нерасширение поля боя, деэскалации боевых действий и не способствовать обострению конфликта.

При этом, добавил заместитель постпреда КНР, приоритет нужно отдавать гуманитарным вопросам, предотвращению атак на гражданское население, неиспользованию оружия массового уничтожения и избежанию боевых действий вокруг АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

+13
ПНХ жовтоморді. Сосія повинна забратися з України або повинна бути знищена
04.09.2025 20:57 Ответить
+8
А справедлива по Китайськи це умови РФ і території дати РФ да?

САМЕ КИТАЙ головний бенефіціар цієї війни, він хазяїн і він управляє РФ - це просто область Китая
04.09.2025 20:58 Ответить
+6
пойди попей мочи целебной с женьшенем
04.09.2025 20:57 Ответить
пойди попей мочи целебной с женьшенем
04.09.2025 20:57 Ответить
звідки ????

у них тільки китайська пластикова каша залишилась

.
04.09.2025 21:04 Ответить
04.09.2025 20:57 Ответить
04.09.2025 21:08 Ответить
Онуки ***********, у такий спосіб, розважаються з московітами в ООН !!!
Продовжувачі ***********, після приблуд95!!
04.09.2025 21:21 Ответить
Та ні косооке, ***** 72 роки, ми ще років 10 протримаємось поки воно здохне, будем жити по вашій стратегії, коли труп ***** пропливе вниз по течії річки
04.09.2025 20:57 Ответить
Думаю менше. Максимум через 3 роки ************* Тампона викинуть з крісла і надіюсь до влади в сша прийде адекватний керівник
04.09.2025 21:02 Ответить
Там нема адекватних
04.09.2025 21:09 Ответить
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! Сатана. (С)
04.09.2025 21:22 Ответить
04.09.2025 20:58 Ответить
китайоза, це все ***** розкажи.
04.09.2025 21:00 Ответить
Удар балістикою по гуманітарній місії з розмінування біля Чернігова: 2 загиблих, 5 поранених.
Ось ваші гуманітарні питання з рашистами
04.09.2025 21:00 Ответить
це саме той випадок коли Україну можна було не закликати. Та й расії він міг це спокійно сказати на параді, а не влаштовувати театр в ООН
04.09.2025 21:00 Ответить
04.09.2025 21:02 Ответить
Чого не каже шоб агресор вийшов з України? і ця країна претендує на гегемона - який буде світ можна тільки здогадуватись
04.09.2025 21:03 Ответить
Брати-азіати. Пропоную межу між Європою і Азією провести по східних кордонах України.
04.09.2025 21:17 Ответить
Вірно. Бо географія вже давно хоче змін.
04.09.2025 21:20 Ответить
Не звертайте уваги на те що кажуть китайські лицеміри. Вони брешуть завжди і з усякого привіду.
04.09.2025 21:12 Ответить
>> дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою...

болота вже четвертий рік щоденно розширюють поле бою (за винятком, коли Українська Армія добряче поперла їх з Херсонщини і Харківщини). Лізуть як таргани. Комуняцьким лицемірам пох -- приймають йухла як дорогого гостя, разом з його лайном.

А все тому, що вони (китайці) теж скоро полізуть розширювати. Свербіж вєлічія вже нєвмоготу.
04.09.2025 21:13 Ответить
більшості вигідно, щоб поле бою знаходилося саме в Україні, а не у них, а китайців тим більше ця війна влаштовує, одні плюси для них, то ж Китай і надалі допомагатиме путіну воювати
04.09.2025 21:14 Ответить
Си на саміте напяліл на себе френч а-ля Сталін чи Мао, навіть Ин був в костюмє. Мріє пересадіть собі яйца мавпи та жить 150 років. Тут навіть Трап офігел.
04.09.2025 21:16 Ответить
ця триумфальна морда китайської псини , дає зрозуміти , шо вони дуже задоволенні інвестіціями в їх економіку західних держав...тепер в они мають такі зуби ,якими погрожують взагалі всьому світу ,Заходу треба подумати , як стати зовсім незалежними від китаю ...
04.09.2025 21:22 Ответить
Вірно. Нехай свій ширпотреб самі в себе й пользують. Розвели гімно по всьому світу.
04.09.2025 22:18 Ответить
Тобто по закону їм не підходить. Їм по справедливості. Вочевидь історичній.
04.09.2025 21:23 Ответить
справедливої - це як ? В розумінні керманичів КНР як повинна виглядати справедлива угода
04.09.2025 21:42 Ответить
Генг Шуанг сказав, що Китай закликає сторони дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою, деескалації бойових дій та не сприяти загостренню конфлікту. ЧМО КИТАЙСЬКЕ,А ДЕ ПОВНЕ ВИВЕДЕННЯ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСК З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І ВИПЛАТА РЕПАРАЦІЙ....???
04.09.2025 22:02 Ответить
Українці закликають всіх пдерасів йти найух
04.09.2025 22:16 Ответить
Китай несеться на всіх парах до людоненавистницького фашизму російського типу. Слухати жовтомордих, себе не поважати. Але, чи думав товариш Сі, чим він буде годувати півтора мільярда своїх рабів, коли Світ окунеться в тотальну війну і його продукція просто стане нікому не потрібна?
04.09.2025 22:26 Ответить
.....китайози закликають........ гра китайозів, не більше! Показати світу, ну ми ж закликали!!!! Довбойоби!!! Хто ж вам повірить????
04.09.2025 22:30 Ответить
Лицеміри-комуняки, щоб досягти міцної угоди перестаньте купувати у раші нафту та продавати агресору товари, які він використовує для виготовлення зброї і ***********
04.09.2025 22:31 Ответить
 
 