Китай призывает Украину и РФ стремиться к достижению "справедливого и прочного" мирного соглашения, - КНР в ООН

Китай выступает за необходимость переговоров между Россией и Украиной с целью заключения мирного соглашения, а также подчеркивает важность "деэскалации военных действий".

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постпреда КНР при Организации Генг Шуанг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным путем выхода из кризиса. Китай призывает стороны конфликта поддерживать импульс диалога, демонстрировать политическую волю, достигать консенсуса и стремиться достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул китайский представитель.

Он также призвал международное сообщество способствовать политическому урегулированию.

По его словам, также "крайне важно совместно способствовать деэскалации".

Генг Шуанг сказал, что Китай призывает стороны придерживаться трех принципов: нерасширение поля боя, деэскалации боевых действий и не способствовать обострению конфликта.

При этом, добавил заместитель постпреда КНР, приоритет нужно отдавать гуманитарным вопросам, предотвращению атак на гражданское население, неиспользованию оружия массового уничтожения и избежанию боевых действий вокруг АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

