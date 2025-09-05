6 763 83
Похоже, Индия и Россия встали на сторону Китая, мы их потеряли, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Индия стали на сторону Китая.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли на сторону самого глубокого, самого темного Китая. Пусть у них будет долгое и процветающее совместное будущее!" - отметил он.
- навіть не сумнівайся - буде !
А в США буде 2-й Перл Харбор !
Думаю, що у медичних підручниках по психіатрії, цей сіндром назвуть "Трампонія внаслідок уродженого п*здватизму". Методи лікування - евтаназя, неменше трьох разів, через тиждень повторити процедуру...
- найцікавіше буде , коли через кілька років з'ясується що це і було метою діяльності Трампа і його команди !
Для нас проблема в тому, що можемо не дожити до того "виграшу", або бути стертими жорнами долі в процесі...
Якщо хто забув - ще в 2014 Обама заборонив продаж зброї Україні ...
Завтра у магадан полетить смоктати у карлика.
Без слів...
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2025»…