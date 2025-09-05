Похоже, Индия и Россия встали на сторону Китая, мы их потеряли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Индия стали на сторону Китая.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли на сторону самого глубокого, самого темного Китая. Пусть у них будет долгое и процветающее совместное будущее!" - отметил он.

