Похоже, Индия и Россия встали на сторону Китая, мы их потеряли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Индия стали на сторону Китая.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли на сторону самого глубокого, самого темного Китая. Пусть у них будет долгое и процветающее совместное будущее!" - отметил он.

Читайте: Китай призывает Украину и РФ стремиться достичь "справедливого и прочного" мирного соглашения, - КНР в ООН

Индия (466) Китай (3161) россия (97068) Трамп Дональд (6534)
+70
А ось, якщо би Трамп був Президентом, він би цього НЕ ДОПУСТИВ!
05.09.2025 13:31 Ответить
+34
*****, прозрение.
05.09.2025 13:31 Ответить
+26
Краще і не скажеш, якщо б він справді був президентом, а не резидентом русні, то такого б не сталось
05.09.2025 13:39 Ответить
*****, прозрение.
05.09.2025 13:31 Ответить
старий маразматик розчулився від того,що покинула подружка??
05.09.2025 13:35 Ответить
Нарешті, це руде вдуплилося... Може хоч тепер перестане лизати дупу пуйлу? І належним чином озброїть Україну. А може заставить Зе совдепівських генералів повиганяти? Малоймовірно...
05.09.2025 14:04 Ответить
не перестане
05.09.2025 14:11 Ответить
А ось, якщо би Трамп був Президентом, він би цього НЕ ДОПУСТИВ!
05.09.2025 13:31 Ответить
Краще і не скажеш, якщо б він справді був президентом, а не резидентом русні, то такого б не сталось
05.09.2025 13:39 Ответить
Ну так це все Байден. Він жеж вибори вкрав.
05.09.2025 13:48 Ответить
Не знаєш, хто підштовхнув Індію?
05.09.2025 13:31 Ответить
Ну тут і штовхати не треба було, бо індуси давно вже туди пішли. Інша справа, що воно ***** дупу лизало, сподіваючись, що той перестане дружити з таваріщем Сі...
05.09.2025 13:36 Ответить
БРІКС. Давно вже.
05.09.2025 14:33 Ответить
Забийте його камінцями...
05.09.2025 13:31 Ответить
Трампофлебіт рудої головки..
05.09.2025 13:36 Ответить
А хіба вони були хоч колись надбанням цивілізованого світу? А взагалі все йде до того, що він і Штати долучить до цієї камарільї...
05.09.2025 13:31 Ответить
Евфемізм "я всрався зі своєю стратегією щодо росії".
05.09.2025 13:32 Ответить
А тобі тільки дійшло? Довбодятел рудий!
05.09.2025 13:32 Ответить
- " А кто это сделал?"!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 13:39 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
05.09.2025 13:33 Ответить
Не плач трампон. Може ще подивишся що станеться через 2 тижні? Ідіот.
05.09.2025 13:33 Ответить
Та ну нах! - дійшло! - тобі ж казали шо заграванням з рашкою ти від неї нічого не доб"єшся - вона вже в орбіті Китаю
05.09.2025 13:34 Ответить
И осталось предъявить долговые обязательства США к оплате !
05.09.2025 13:34 Ответить
И пойти за русским кораблем, как вьі любите
05.09.2025 13:41 Ответить
Хотелось бы общаться с более адекватными а не с "ленинской" матросней! Хотя вы не поймете сарказм, та и флаг вам в руки.
05.09.2025 14:06 Ответить
Тобі ж дурню весь Світ про це казав! Але це ще одна твоя перемога. І так, це була чудова промова.
05.09.2025 13:35 Ответить
А ти дурило ********** і далі - всіх хто раніше орієнтувався на США і вважав їх своїм союзником . Продовжуй ідіота шмат . Скоро як ти і хочеш - США залишаться самі , в гордом одіночєствє !!
05.09.2025 13:36 Ответить
Не МИ, а ТИ їх втратив
05.09.2025 13:37 Ответить
- навіть не сумнівайся - буде !
А в США буде 2-й Перл Харбор !
05.09.2025 13:37 Ответить
трамп все зробив все можливе щоб індуси стали на бік китайських пі...в
05.09.2025 13:38 Ответить
нарешті трУмп побачив своє чергове банкрутство ,здається вже восьме, бізнесмен ******
05.09.2025 13:39 Ответить
Банки Сша вже переходять на юані і рупії...Вот єта паварот..
05.09.2025 13:40 Ответить
А че не на ржубли?
05.09.2025 13:42 Ответить
це заїбісь - бо залишається єдиний союзник - її величність Європа.разом з Україною.
05.09.2025 13:40 Ответить
Поясните, союзник Европа. Это какое государство? Где единый центр принятия решений? Где единый инструмент выполнения принятых решений?
05.09.2025 13:42 Ответить
Кацапів в гуглі забанили?
05.09.2025 13:43 Ответить
НАТО.
05.09.2025 13:43 Ответить
Туреччина і Словаччина в НАТО , але Ердоган з Фіцой до китайців полетіли ...
05.09.2025 13:45 Ответить
Кто в НАТО единый центр принятия решений и их выполнения? Не тешьте себя иллюзиями, хотя нет, не навязывайте свои иллюзии другим!
05.09.2025 13:52 Ответить
Це якась помісь альцгеймера з шизофренією...
Думаю, що у медичних підручниках по психіатрії, цей сіндром назвуть "Трампонія внаслідок уродженого п*здватизму". Методи лікування - евтаназя, неменше трьох разів, через тиждень повторити процедуру...
05.09.2025 13:41 Ответить
Після триразової евтаназії закріпити успіх гільйотиною.
05.09.2025 14:01 Ответить
в найгіршій ситуації зараз саме Україна, а країни Заходу лише будуть менше заробляти ніж раніше, їм доведеться з цим примиритися, як би жахливо це для них не здавалося. А от у нас - жорстока і кровопролитна війна і суттєвої допомоги, яка б примусила путіна зупинитися, схоже, не буде, бо війна - це гроші і ресурси.
05.09.2025 13:43 Ответить
Великий многоходовочний і 6-разовий банкрут раптом щось запідозрив що щось їде не так? Я звісно на Тампону вже не дивуюсь но в сша ж повинні бути і адекватні тверезі люди, які могли б цьому завадити. Чи в сша вже стали диктаторська країна де рижий шизоїд все вирішує в одне рило
05.09.2025 13:43 Ответить
облітеруючий трампоз американської зовнішньої політики.. Тут тільки ампутація дурної голови допоможе.
05.09.2025 13:45 Ответить
а мита кто им поднимал???
05.09.2025 13:46 Ответить
Трамп ідіот. паРаша завжди була на стороні Китаю, бо вона його вассал. І цю війну благословив Китай, без його дозволу нічого б не було!
05.09.2025 13:46 Ответить
ТАК ЦЕ ВІН ЗА ПІВРОКУ ВСЬОГО ДОБИВСЯ. БУв би він президентом в 2 світову - США бились би за Чикаго
05.09.2025 13:46 Ответить
наш слоняра 💪💪💪
05.09.2025 13:48 Ответить
а ты ******* не на их стороне стоишь?!чем ты мразь ************* от них отличаешся?!
05.09.2025 13:49 Ответить
Раша і так була без шансів, а Індію, хруню, ти сам штовхнув до китаю.
05.09.2025 13:50 Ответить
Треба надіслати вітальні листи расєє ,індії, кітаю та північним мавпам від імені США та особисто причетному до цього трампа....
05.09.2025 13:52 Ответить
- найцікавіше буде , коли через кілька років з'ясується що це і було метою діяльності Трампа і його команди !
05.09.2025 13:53 Ответить
Чом би й ні. Поляризація світу - на певному рівні абстракції чи певній "логіці" - це рішення дає відповідні правила гри, а значить важелі, бо в такій грі гравці з певними властивостями гарантовано виграють. Китай теж вважає, що в двополярному світі в нього більше шансів (хоча ніщо в історії цього не доводить). Тож можна сказати - їхні бажання співпали, тому все це рухається в цілому не дуже криваво (без 3ї світової), а тільки за рахунок життів українців.

Для нас проблема в тому, що можемо не дожити до того "виграшу", або бути стертими жорнами долі в процесі...
05.09.2025 14:11 Ответить
Насправді Тромб нічого нового не робить - він продовжує те , що і робили до нього - просто робить це гучно і безглуздо ...
Якщо хто забув - ще в 2014 Обама заборонив продаж зброї Україні ...
05.09.2025 14:14 Ответить
********
05.09.2025 13:54 Ответить
Та не звертайте уваги! Воно за годину забуде,що патякало.
Завтра у магадан полетить смоктати у карлика.
05.09.2025 13:57 Ответить
Так гольф старому дідугану головніше...
05.09.2025 13:58 Ответить
Ви їх не втратили, ви їх просрали. Америка скочується в низ з гуркотом.
05.09.2025 14:01 Ответить
""Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!" - зазначив він."
Без слів...
05.09.2025 14:02 Ответить
Таку картинку опублікував спецпредставник Кремля Дмитрієв.

05.09.2025 14:03 Ответить
Дімку - на пляшку: Китай збоку припхав, а росію - в центр.
05.09.2025 14:23 Ответить
МИ - це хто?
05.09.2025 14:07 Ответить
Трямп, по завданню путлера, відштовхнув Індію до рашиї та китаю, а тепер робить вигляд наче він цього не робив...
05.09.2025 14:15 Ответить
обіжєнка
05.09.2025 14:15 Ответить
Так Канада, Мексика та Європа теж напряглися, ского в США з союзників залишаться лише водорості в Мексиканські затоці.
05.09.2025 14:15 Ответить
05.09.2025 14:17 Ответить
Там не сіська повинна бути.
05.09.2025 14:43 Ответить
Тампон думав що якщо здасть Україну ***** то ***** не піде в Китай. Але це як годувати ведмедя-людоїда своїми дітьми і надіятись що людоїд стане його товаришем і його не з'їсть
05.09.2025 14:30 Ответить
Найточніше порівняння.
05.09.2025 14:48 Ответить
"Схоже, - "я про*бав" - Індію та Росію, які перейшли на бік найглибшого, найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче спільне майбутнє!"
05.09.2025 14:31 Ответить
Рудому ідіоту замість оголошення дурних тарифів спочатку було потрібно зустрітись із Сі та Муді (Моді).
05.09.2025 14:36 Ответить
ми їх втратили--амінь
05.09.2025 14:38 Ответить
що зараз від його "прозріння", вже запізно щось змінювати і світ залишаеться сам на сам з цими людожерами.
05.09.2025 14:46 Ответить
Тобто, ти руде чмо просрав навіть те, що стримував дідусьо Байден, на якого ти ллєш лайно безперервно, найвеличніший *********!
05.09.2025 14:46 Ответить
А враховуючи те, що їхні диктатори вирішили жити 150 років, після заміни усіх органів, судин, кісток, голов , Трампу взагалі абідна буде.
05.09.2025 14:48 Ответить
Ну да, и для США сейчас самое время поссорится с Европой, Канадой, Японией и другими союзниками. Может быть господину Президенту США кто-то объяснит, что в условиях наметившегося союза Китая, Индии, КНДР и россии, самое время не то, что укреплять взаимоотношения с Европой, Британским Содружеством, Японией и Южной Кореей, а создавать с ними полноценный военно-экономический союз, попытавшись перетянуть на свою сторону Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд с Филиппинами и Индонезией. В противном случае о нормальной цивилизации на нашей планете можно начинать забывать. Ни США, ни Европа в одиночку противостоять наметившемуся союзу не смогут
05.09.2025 14:49 Ответить
Хотя, возможно, уже поздно. Чем хороши автократии - быстротой принятия решений и контролем за их исполнением. Пока там еще в ЕС соберутся и договорятся обсудить вопрос о начале договорного процесса
05.09.2025 14:53 Ответить
Саме зараз поляризація і відбувається. На двох стільцях довго не посидять.
05.09.2025 15:03 Ответить
В любом случае, хорошо что Европа стала стороной конфликта и перестала изображать престарелую девственницу.
05.09.2025 15:06 Ответить
05.09.2025 15:08 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2025»…
05.09.2025 15:12 Ответить
Ми втратили? Ну ну... Геостратєх МАГАданний...
05.09.2025 15:14 Ответить
Пророчества Библии все же исполняются.Народы Гога и Магога."которых.как песок морской"-обьединяються.История человечества приближается к последнему сценарию
05.09.2025 15:22 Ответить
 
 