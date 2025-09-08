Трамп верит, что сможет положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп верит в то, что сможет завершить войну в Украине. Он также признал, что сначала считал эту задачу легче.

Во время общения с журналистами Трамп заверил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Также президент США добавил, что недоволен ситуацией с войной в Украине.

"Это связано с газопроводом, как знаете, "Северным потоком-2" и многими другими вещами. Но я недоволен. Я недоволен всей этой ситуацией... Она нас не касается, потому что это не наши солдаты. Но они несут потери", - сказал Трамп.

Также читайте: Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им

По словам главы Белого дома, ранее потери между Украиной и Россией были 5000 солдат, а теперь 7000 каждую неделю. В то же время он верит, что войну удастся закончить.

"Это такая ужасная трата человеческой жизни. Так что нет, меня совсем не радует то, что там происходит, скажу вам. Думаю, это будет урегулировано... мы это решим. Я верю, что мы сможем достичь урегулирования", - добавил он.

Стоит отметить, что о своем недовольстве Трамп высказался, отвечая на вопрос по поводу обстрела Украины в ночь на воскресенье. Тогда в Киеве в результате атаки горело здание Кабмина и жилые дома.

Также Трамп снова заявил, что закончил семь войн, и в случае с Украиной он сказал бы то же самое, если бы не один нюанс.

Также читайте: Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

"Эту (войну в Украине - ред.), я бы сказал, можно было бы, наверное, решить легче всего. Но с войной никогда не знаешь, во что ввязываешься", - резюмировал президент США.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Кроме того, он анонсировал новый разговор с Путиным.