РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 804 43

Трамп верит, что сможет положить конец войне в Украине

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп верит в то, что сможет завершить войну в Украине. Он также признал, что сначала считал эту задачу легче.

Во время общения с журналистами Трамп заверил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Также президент США добавил, что недоволен ситуацией с войной в Украине.

"Это связано с газопроводом, как знаете, "Северным потоком-2" и многими другими вещами. Но я недоволен. Я недоволен всей этой ситуацией... Она нас не касается, потому что это не наши солдаты. Но они несут потери", - сказал Трамп.

Также читайте: Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им

По словам главы Белого дома, ранее потери между Украиной и Россией были 5000 солдат, а теперь 7000 каждую неделю. В то же время он верит, что войну удастся закончить.

"Это такая ужасная трата человеческой жизни. Так что нет, меня совсем не радует то, что там происходит, скажу вам. Думаю, это будет урегулировано... мы это решим. Я верю, что мы сможем достичь урегулирования", - добавил он.

Стоит отметить, что о своем недовольстве Трамп высказался, отвечая на вопрос по поводу обстрела Украины в ночь на воскресенье. Тогда в Киеве в результате атаки горело здание Кабмина и жилые дома.

Также Трамп снова заявил, что закончил семь войн, и в случае с Украиной он сказал бы то же самое, если бы не один нюанс.

Также читайте: Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

"Эту (войну в Украине - ред.), я бы сказал, можно было бы, наверное, решить легче всего. Но с войной никогда не знаешь, во что ввязываешься", - резюмировал президент США.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Кроме того, он анонсировал новый разговор с Путиным.

Автор: 

Трамп Дональд (6557) война в Украине (6015)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Я вже всі новини що починаються з "Трамп" ігнорую. Це просто кретин і балабол. Зробити гірше може, краще - ніколи
показать весь комментарий
08.09.2025 06:50 Ответить
+16
Трамп , не виліковний і буде продовжувати розмови
з воєнним злочинцем путлєром та тягнути час ,
в надіі на те , що кацапи зможуть завоювати всю Украну !
Ніколи цього не станеться , але він довіряє своєму
колезі по цеху , а не Українцям😠
показать весь комментарий
08.09.2025 07:00 Ответить
+12
Куля нічого не змінює в голові, якщо попадає в вухо.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вже всі новини що починаються з "Трамп" ігнорую. Це просто кретин і балабол. Зробити гірше може, краще - ніколи
показать весь комментарий
08.09.2025 06:50 Ответить
Саме смiшне, що у нас iншого перзидента США немае.
показать весь комментарий
08.09.2025 06:56 Ответить
вся америка гравці в жіночу гру с м'ячем
показать весь комментарий
08.09.2025 07:06 Ответить
І тому ти під кожною новиною про трампа коментар залишаєш. Вірю тобі.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:18 Ответить
А для того, шоп написати комент під новиною, то треба спочатку прочитати новину? Дивно. Ти ніколи не читав новину до кінця і одразу строчив комент
показать весь комментарий
08.09.2025 08:58 Ответить
Трамп , не виліковний і буде продовжувати розмови
з воєнним злочинцем путлєром та тягнути час ,
в надіі на те , що кацапи зможуть завоювати всю Украну !
Ніколи цього не станеться , але він довіряє своєму
колезі по цеху , а не Українцям😠
показать весь комментарий
08.09.2025 07:00 Ответить
оце круто єрмак домовився, що сша ***** більше довіряють.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:22 Ответить
Краще б, не розмовляли трампакс з куйлом, а перестукувалися через стінку, у сусідніх камерах!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:25 Ответить
Лише не за рахунок України.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:02 Ответить
Куля нічого не змінює в голові, якщо попадає в вухо.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:07 Ответить
Схоже таки змінила, мізки контузила.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:01 Ответить
То був лише кетчуп.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:20 Ответить
Весь світ переконався, що старий пирдун, рудий маразматик Донні, хозяїн Білого дурдому Трампидло хворий на старечу деменцію є невиліковним брехуном. І щоб цей невиліковний ідіот не сказав - то буде тотальною брехнею. Наймогутнішу державу світу, США, Трампидло так опустив, що на штати дивляться як на цирк шапіто, де Трампадло працює блазнем. В 2019 році чесно кажучи, я був шокований, коли муууудрий нарід вибрав дешевого блазня, і вся його робота на президентському посту нічого крім огиди не визивала. Правда, в 2022 році візит Бориса Джонсона направив нашого блазня-ідіота на захист України, а не капітуляції кацапам, про яку шут домовлявся в Стамбулі. А де-ж найти такого Бориса Джонсона для Трампа, котрий вже зовсім вижив з ума?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:15 Ответить
Дурень думкою богатіє.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:15 Ответить
Вєрую у Трампа Всемогутьнього і у Зеленсъкого, розп'ятого в Овальному кабінеті, а також у Гордона Балабольного. Амінь.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:17 Ответить
Це час коли усі насолоджуються буфонадою.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:05 Ответить
Є таке українське прислів'я: "дурень думкою багатіє". Трампон, українцям твоя віра до лампади.Ти краще б дав би Україні зброю, яка змогла б поставити пуйла раком, змінивши весь хід війни на користь українців. Але чекати цього від агента Краснова, завербованого кагебе ще у 1987 році, марна справа.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:28 Ответить
Надійся на кріпость рук та непомітний труд
Пройдеш не пройдений маршрут
показать весь комментарий
08.09.2025 07:32 Ответить
єдиний, хто заявляє в публічному просторі, що хоче завершення війни - це трамп. всі інші тупо кажуть, що війну треба продовжувати.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:32 Ответить
Трамп лає, війна йде.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:32 Ответить
Він не лає він яйця лиже.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:50 Ответить
всех кто читает еще такие заголовки и далее
считаю виборцами зе

я не читал
ігноріруйте старого ідіота
он крадет ваше время
а оно ценнее денег
никто не знает сколько ему осталось
показать весь комментарий
08.09.2025 07:33 Ответить
Майстер розмовного жанру така ж нікчема, як і наше гундосе.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:37 Ответить
Треба зробити
Найсильніші армію ..з всенародною військовою обязаностю,,,
Відновити атомну зброю ''посадить тих хто її знищів,,
І головне робити що потрібно Україні ''а потім всеостаннє''
показать весь комментарий
08.09.2025 07:41 Ответить
На кацапів не хочеш надавити?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:43 Ответить
Телепень
показать весь комментарий
08.09.2025 07:44 Ответить
До повної виплати репарацій ніякої "мирної угоди" бути не може. Якось воно не виходить забути про сотні тисяч загиблих, окуповану територію, анексований Крим для того щоб два старих мудака - ***** і Деменцій - тішили своє его.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:04 Ответить
Жирик ще 2016 року щось таки знав коли в держдурі відкривав пляшку шампанського за трампона.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:08 Ответить
У кого в сім'ї є старенькі родичі, які не усвідомлюють,що їх час пройшов та продовжують генерувати ідеї та виховувати своїх самостійних дорослих дітей-той зрозуміє поведінку Трампа.З тією різницею,що коли всміхаєшся та погоджуєшся з домашнім стареньким родичем-це не приносить нікому шкоди.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:27 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 08:48 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
08.09.2025 08:50 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/18751 Быть Или виловив в мережі:

"У Трампа и Вэнса был очень продуктивный разговор с Урсулой фон дер ЛАДЕН в пятницу. Затем она говорила со мной. <...> Сейчас у нас гонка: сколько продержится украинская армия vs. сколько продержится российская экономика", - заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Кристен Уэлкер, https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/sec-scott-bessent-calls-for-good-data-after-weak-jobs-report-full-interview-246995013646 NBC News.

То есть вы специально не вводите санкции, чтобы российская экономика продержалась дольше, чем украинская армия, я правильно понял вашу логику?

і сміється:
"Урсула фон дер Ладен🤦‍♂️
Ну хоть не Усама фон дер Ладен".
показать весь комментарий
08.09.2025 08:53 Ответить
Трамп, вставай і йди геть. Ти обісрався.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:54 Ответить
а також він віре у Санта Клауса,Пітера Пена і зубну фею
показать весь комментарий
08.09.2025 09:01 Ответить
***, яке воно невиліковно кончене
показать весь комментарий
08.09.2025 09:21 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2540 Роман Шрайк:

Есть у Трампа странная идея, что с Путиным нужно договариваться.
Это максимально глупая затея. Чем больше вы хотите договориться с Путиным, тем сильнее он будет выкручивать вам руки, выставляя идиотом.
Путина нужно ******* до состояния, когда он сам захочет договориться.
******* его армию, ******* его экономику, ******* везде, где только можно.

Это и есть путь к миру.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:24 Ответить
"Це пов'язано з газопроводом, як знаєте, "Північним потоком-2" і багатьма іншими речами. В першу чергу й тому.що у США В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА СІВ ВІДВЕРТО ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ ТРАМП.ЯКИЙ В РЕАЛЬНОСТІ ЛИЦЕМІРНИЙ БРЕХУН І ПОМІЧНИК РАШИСТСЬКОМУ ОКУПАНТУ
показать весь комментарий
08.09.2025 09:29 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/blizkij-krug-trampa/ Олег Пономарь: Близкий круг Трампа (https://www.ponomaroleg.com/blizkij-krug-trampa/ смотри это видео):

Такого не покажут в украинских СМИ, поэтому это для тех, кому интересно КТО входит в ближний круг Трампа (вчерашнее посещение Трампом финала US Open по теннису).
Мы видим Виткоффа, конечно, - самый близкий из окружения, сидел справа от Трампа. Примерно на 51 сек, когда они стоят, можно рассмотреть.
Слева от Трампа. Блондинка в розовом пиджаке - Генпрокурор Бонди. Левее, блондинка в белом брючном костюме - прессекретарь Левитт. Справа - внучка, зять Джаред (высокий, светлые брюки, темный пуловер). Правее Джареда, седая в несуразном желтом - всемогущая глава Администрации Трампа - Сьюзан Уалз. Она реально всемогущая, всё, что касается Трампа (встречи, поездки и тд и тд) - всё проходит только через нее. Трамп ее боится и слушается.
Правее от Сьюзан, высокий в костюме и очках - министр финансов Бессент.

Либеральна публика в Нью-Йорке немного освистала Трампа во время исполнения гимна, но было и много интереса и аплодисментов (на таких мероприятиях всегда много туристов).
показать весь комментарий
08.09.2025 09:35 Ответить
Трампакс, чого чекати? Встановлюй мир, починаючи з Чукотки! Ваванчік вже неодноразово тебе зрадив з сі та инєм, по колу мабуть! А ти, як погана жінка, усе з коханням лізеш...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:46 Ответить
Блажен, хто вірує.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:16 Ответить
Ну, слава Богу...ще два тижні залишилося...
показать весь комментарий
08.09.2025 11:05 Ответить
Дурень дукою багатіє . Пусті балачки .
показать весь комментарий
08.09.2025 12:10 Ответить
 
 