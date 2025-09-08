Трамп верит, что сможет положить конец войне в Украине
Президент США Дональд Трамп верит в то, что сможет завершить войну в Украине. Он также признал, что сначала считал эту задачу легче.
Во время общения с журналистами Трамп заверил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Также президент США добавил, что недоволен ситуацией с войной в Украине.
"Это связано с газопроводом, как знаете, "Северным потоком-2" и многими другими вещами. Но я недоволен. Я недоволен всей этой ситуацией... Она нас не касается, потому что это не наши солдаты. Но они несут потери", - сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, ранее потери между Украиной и Россией были 5000 солдат, а теперь 7000 каждую неделю. В то же время он верит, что войну удастся закончить.
"Это такая ужасная трата человеческой жизни. Так что нет, меня совсем не радует то, что там происходит, скажу вам. Думаю, это будет урегулировано... мы это решим. Я верю, что мы сможем достичь урегулирования", - добавил он.
Стоит отметить, что о своем недовольстве Трамп высказался, отвечая на вопрос по поводу обстрела Украины в ночь на воскресенье. Тогда в Киеве в результате атаки горело здание Кабмина и жилые дома.
Также Трамп снова заявил, что закончил семь войн, и в случае с Украиной он сказал бы то же самое, если бы не один нюанс.
"Эту (войну в Украине - ред.), я бы сказал, можно было бы, наверное, решить легче всего. Но с войной никогда не знаешь, во что ввязываешься", - резюмировал президент США.
Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Кроме того, он анонсировал новый разговор с Путиным.
з воєнним злочинцем путлєром та тягнути час ,
в надіі на те , що кацапи зможуть завоювати всю Украну !
Ніколи цього не станеться , але він довіряє своєму
колезі по цеху , а не Українцям😠
Пройдеш не пройдений маршрут
считаю виборцами зе
я не читал
ігноріруйте старого ідіота
он крадет ваше время
а оно ценнее денег
никто не знает сколько ему осталось
Найсильніші армію ..з всенародною військовою обязаностю,,,
Відновити атомну зброю ''посадить тих хто її знищів,,
І головне робити що потрібно Україні ''а потім всеостаннє''
"У Трампа и Вэнса был очень продуктивный разговор с Урсулой фон дер ЛАДЕН в пятницу. Затем она говорила со мной. <...> Сейчас у нас гонка: сколько продержится украинская армия vs. сколько продержится российская экономика", - заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Кристен Уэлкер, https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/sec-scott-bessent-calls-for-good-data-after-weak-jobs-report-full-interview-246995013646 NBC News.
То есть вы специально не вводите санкции, чтобы российская экономика продержалась дольше, чем украинская армия, я правильно понял вашу логику?
і сміється:
"Урсула фон дер Ладен🤦♂️
Ну хоть не Усама фон дер Ладен".
Есть у Трампа странная идея, что с Путиным нужно договариваться.
Это максимально глупая затея. Чем больше вы хотите договориться с Путиным, тем сильнее он будет выкручивать вам руки, выставляя идиотом.
Путина нужно ******* до состояния, когда он сам захочет договориться.
******* его армию, ******* его экономику, ******* везде, где только можно.
Это и есть путь к миру.
Такого не покажут в украинских СМИ, поэтому это для тех, кому интересно КТО входит в ближний круг Трампа (вчерашнее посещение Трампом финала US Open по теннису).
Мы видим Виткоффа, конечно, - самый близкий из окружения, сидел справа от Трампа. Примерно на 51 сек, когда они стоят, можно рассмотреть.
Слева от Трампа. Блондинка в розовом пиджаке - Генпрокурор Бонди. Левее, блондинка в белом брючном костюме - прессекретарь Левитт. Справа - внучка, зять Джаред (высокий, светлые брюки, темный пуловер). Правее Джареда, седая в несуразном желтом - всемогущая глава Администрации Трампа - Сьюзан Уалз. Она реально всемогущая, всё, что касается Трампа (встречи, поездки и тд и тд) - всё проходит только через нее. Трамп ее боится и слушается.
Правее от Сьюзан, высокий в костюме и очках - министр финансов Бессент.
Либеральна публика в Нью-Йорке немного освистала Трампа во время исполнения гимна, но было и много интереса и аплодисментов (на таких мероприятиях всегда много туристов).