У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО
23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.
У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.
"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?
Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.
Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дівчина опинилась не в той час і не втому місці. Просто сіла там, де мавпа вибрала собі жертву.
До того йде
Діди виконають свою справу. Давайте заклик, ставайте у черги.
Без паніки.
вона для нас красуня.
для нігерів, чи азіатів, вона потвора.
євнухом там підпрацьовуєш?
всі вакансії тобою зайняті.
у всі дірки працюєш.
це, у вас родинне.
я, відповзаю......
Шкода дівчинку, стала жертвою божевільного обдовбаного психопата. Краще б сиділа вдома.
мало навіть порубати це біолайно живцем і скормити крокодилам ...
українці де б ви не були ви чого такі розпорошені? Ви можете кучеуватися разом і не ходити по одинці ? Вже ж було таке , ходіть стаями зкрізь і гуртуйтеся по національній ознаці як євреї !