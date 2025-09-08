УКР
У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО

23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.

У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.

"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

У США вбили 23-річну українку. Що відомо про реакцію Трампа?

США (24231) вбивство (3189) Трамп Дональд (7087)
Топ коментарі
+13
Так вона й ніколи і не була безпечною. Дика суміш різних народів, етносів, культур, релігій...
Дівчина опинилась не в той час і не втому місці. Просто сіла там, де мавпа вибрала собі жертву.
08.09.2025 13:59 Відповісти
+7
ось вам і безпечна країна для проживання....не та вже америка,особливо після напліднення носіїв агресивних релігій та культів
08.09.2025 13:52 Відповісти
+7
здається ,шо не просто так по всьому світу почали вбивати українських красунь ...неможуть сприйняти природню красу ,заздрять ,от тому і пруться і до нас в Україну також , з таких мотивів ,або знищити ,або кров' розрядити...
08.09.2025 13:56 Відповісти
і це хочуть зробити і у нас,завезти азіатів,африканців,арабів,мати безропотне стадо яке голосуватиме та задвигатиме те що йому накажуть,а в вільний час ,,розважатимуться,, як кому до голови зайде
08.09.2025 14:07 Відповісти
Чоловіків все меншає. Жінки, що залишаться на території України. Завоз азіатів та південноамериканців.
До того йде
08.09.2025 14:13 Відповісти
Не сціть. Один самець може покрити багато самочок. І ця здатність зберігається до глибокої старості.
Діди виконають свою справу. Давайте заклик, ставайте у черги.
Без паніки.
08.09.2025 14:21 Відповісти
і що буде в результаті??нація убогих нерозвинених неосвічених ніщебродів???так це ж та сама смерть
08.09.2025 14:39 Відповісти
Та ні наші Галі вже всіх поляків порозбирали так що баланс не по червоній шкалі.
08.09.2025 15:10 Відповісти
А у нас беспечна країна, еге ж? Десятки тисяч цивільних загинули. Резонанс пішов тільки тому, що вона українка і про це написали, а так можна натягнути сову на глобус по будь-якому питанню
08.09.2025 14:14 Відповісти
німетчина,англія давно цікавилися що з кріміналом в цих країнах??там навіть фасади будинків підривають,вбивства,згвалтування,пограбування по всій європі,італія останній ролик групи афро побила білих серед дня в центрі міста, а потім пограбувала,іспанія....
08.09.2025 14:32 Відповісти
а в транспорті,араби викидають кондуктора,....знайомі пишуть що це є,багато і чомусь факти замовчуються а тих хто обурюється пресують КК,отака херня діточки
08.09.2025 14:35 Відповісти
у нас війна і ми не піаримося по світу своїми органами правопорядку та покоранням порушників
08.09.2025 14:36 Відповісти
здається ,шо не просто так по всьому світу почали вбивати українських красунь ...неможуть сприйняти природню красу ,заздрять ,от тому і пруться і до нас в Україну також , з таких мотивів ,або знищити ,або кров' розрядити...
08.09.2025 13:56 Відповісти
нууу.......
вона для нас красуня.
для нігерів, чи азіатів, вона потвора.
08.09.2025 14:04 Відповісти
не треба нести дичину....сам зрозумів що несеш ахінею??четверта частина жінок в еміратах -білокожі...Саудівська,навіть палестина та сирія....
08.09.2025 14:09 Відповісти
двадцять сьомою дружиною? чи ******** за викликом?
євнухом там підпрацьовуєш?
08.09.2025 14:11 Відповісти
тебе й 28 не візьмуть бо як кажуть ні рожі,ні шкіри,ні розуму,гареми мають дуже багаті люди які в більшості розумні від тебе і тупих курок заміж не беруть бо потомство браковане буде,я знаю особисто двох,одна в Турції за асирійцем інша в Саудітів,обидві єдині,кохані,щасливі,з обеспеченими дітьми,та гарним майбутнім бо не дури,дури довго не затримуються,тому і лізуть то в дубаї і інші міста наречені
08.09.2025 14:46 Відповісти
то, ясне діло.
всі вакансії тобою зайняті.
у всі дірки працюєш.
це, у вас родинне.
я, відповзаю......
08.09.2025 14:52 Відповісти
великовіковий олігофрен ,притрушений образами на сексуальну незадоволеність ,женоненависник взрощений на дитячих образах,нерозквітший нарцис з присохшим стручком,озлоблений гамадрилоімбецил позбавлений нащадків,або діти зрозуміли хто у них батько і змінили піб,дату і рік народження та країну перебування.....твій епікріз по останніх слідах,тримайся,навіть такий зашквар повинен жити щоб інші вчилися на твоєму досвіді,не забувай пити таблетки,краще обидві зразу
08.09.2025 15:04 Відповісти
Білошкірі у нафтових саудів не прості білошкірі) коштують лями баксів)
08.09.2025 14:17 Відповісти
Потвора через заздрість
08.09.2025 14:15 Відповісти
По всьому Світу кожного дня вбивабть красунь, вчених, митців. А красота - поняття дуже індивідуальне. Про ці вбивства просто часто пишуть. Можна почати робити новини на основі кількості викликів ДСНС в тому ж Києві і вам буде здаватися, що наступив армагедон: а це рутина - до війни в тому ж Києві щодня було 10-12 пожеж
08.09.2025 14:16 Відповісти
Я думал, шо Боб Марли хороший, в оно вон как...
08.09.2025 14:06 Відповісти
Вони всі «хороші» расисти.
08.09.2025 14:18 Відповісти
Помийка ця гамерика. При владі недоумків буде ще гірша.
Шкода дівчинку, стала жертвою божевільного обдовбаного психопата. Краще б сиділа вдома.
08.09.2025 14:16 Відповісти
Ясно що та дівчинка надивилась американських серіалів та й чкурнула влаштовувати життя там. Хоча в коментах американського комьюніті писала її мати ,яка також там проживає щоб скидалися їй бідній бо немає грошей поховати тіло доньки. Тобто незрозуміло на що вони там взагалі жили і нащо було пертися аж у Сполучені Штати, щоб там бомжувати, там напевне і своїх бідняків вистачає. А дівчинку шкода таке мале, худе, в кепці, зайшло в той вагон втупишись в телефон, сіло а тут та горила ззаду припежджена заколола її ножем як порося. І головне ті що їхали поруч навіть не втрутились більше десяти ножових ударів встиг той амбал зробити і вийшов спокійно на зупинці.
08.09.2025 14:56 Відповісти
Брудна,чорна мавпа ,на розкумарку позбавила життя молоду українку.
08.09.2025 14:42 Відповісти
чорна істота що взагалі нічого не варта - вбила , талановиту, білу красуню українку...
мало навіть порубати це біолайно живцем і скормити крокодилам ...
українці де б ви не були ви чого такі розпорошені? Ви можете кучеуватися разом і не ходити по одинці ? Вже ж було таке , ходіть стаями зкрізь і гуртуйтеся по національній ознаці як євреї !
08.09.2025 14:52 Відповісти
 
 