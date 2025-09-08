Трамп о жестоком убийстве украинской беженки в США: "Мы должны справиться с этим"
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убили в городе Шарлотт (Северная Каролина) 23 августа 2025 года.
Об этом он заявил 8 сентября во время выступления перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую в Шарлотте зарезал сумасшедший, псих, который просто встал и начал действовать. Это попало на запись - на самом деле на это невозможно смотреть, потому что это ужасно, но ее жестоко зарезали, она просто сидела там", - сказал Трамп.
Он отметил, что просмотрел видеозапись нападения, назвал его ужасным, а убийцу - человеком зла.
"Мы [США] должны справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - добавил Трамп, упомянув при этом волну насильственных актов в стране.
"Администрация Трампа не будет терпеть терроризм или политическое насилие, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо другого. Мы этого не позволим", - подчеркнул он.
При этом политик снова вспомнил об убийстве в Шарлотте и других преступлениях, подчеркнув, что намерен действовать жестко.
"Знаете, когда происходят ужасные убийства, мы должны принимать "ужасные" меры. Те действия, которые мы предпринимаем сейчас, - это ничто", - резюмировал Трамп.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до сих пір хожу озираючись
усім раджу
а вони тупи курки у навушниках та з телефоном навіть дорогу переходять
я б на місці батьків ****** таких
а сісти перед негрілою треба бути дурою
Надіюсь що поліція і прокурори не за партачать.
На жаль прокурори круті тільки в фільмі суддя дред
Тоді він знайшов сам дорогу здохнути.
Кожен завжди знаходить те чого шукає.
Перед військовим злочинцем.
Так що є і такий варіант.
Візьме до себе в кабінет індичку нарізати.
Чи від передозу.
Чи від раку.
Там 350 лямів населення.
Порахуйте в процентах.
Так, в перерахунку на кількість населення здається і не багато. Але ж блін! За 10 років Афгану втрати радянської армії біля 15 тищ. В них кожен рік по Афгану?
Мене там дивувало, що чужі люди(білі) до мене здоровались як в селі.
До білявки будуть приставати.
Неадекватов хватает, позавчера дочка пожаловалась что за ней ехала машина. Напряжно даже в ГеГерманиигазовый балончик и немного уроков самообороны не помешают.