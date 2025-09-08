РУС
Убийство украинки в США
5 681 16

Трамп о жестоком убийстве украинской беженки в США: "Мы должны справиться с этим"

Трамп осудил убийство украинки Ирины Заруцкой в США

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убили в городе Шарлотт (Северная Каролина) 23 августа 2025 года.

Об этом он заявил 8 сентября во время выступления перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую в Шарлотте зарезал сумасшедший, псих, который просто встал и начал действовать. Это попало на запись - на самом деле на это невозможно смотреть, потому что это ужасно, но ее жестоко зарезали, она просто сидела там", - сказал Трамп.

Он отметил, что просмотрел видеозапись нападения, назвал его ужасным, а убийцу - человеком зла.

"Мы [США] должны справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - добавил Трамп, упомянув при этом волну насильственных актов в стране.

"Администрация Трампа не будет терпеть терроризм или политическое насилие, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо другого. Мы этого не позволим", - подчеркнул он.

При этом политик снова вспомнил об убийстве в Шарлотте и других преступлениях, подчеркнув, что намерен действовать жестко.

"Знаете, когда происходят ужасные убийства, мы должны принимать "ужасные" меры. Те действия, которые мы предпринимаем сейчас, - это ничто", - резюмировал Трамп.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

США (27849) убийство (6585) Трамп Дональд (6557)
мене у 2014 три рази у спину пирнув ножем малолітка шизнутий
до сих пір хожу озираючись
усім раджу

а вони тупи курки у навушниках та з телефоном навіть дорогу переходять
я б на місці батьків ****** таких

а сісти перед негрілою треба бути дурою
показать весь комментарий
08.09.2025 20:00 Ответить
В Північній Кароліні є смертна кара.
Надіюсь що поліція і прокурори не за партачать.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:04 Ответить
Якщо б прокурори не партачіли , трамп давно сидів би у буцегарні за 36 доказаними кримінальними звинуваченнями.
На жаль прокурори круті тільки в фільмі суддя дред
показать весь комментарий
08.09.2025 20:12 Ответить
ну він же ж чомусь в травмах?
Тоді він знайшов сам дорогу здохнути.
Кожен завжди знаходить те чого шукає.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:15 Ответить
Я чув версію, шо навіть якби його засудили, він би тутже себе помилував. Хоча я не експерт в американському законодавстві.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:16 Ответить
ну трамп і путлера уже помилував, розцілував і примусив військових розстелити червону доріжку.
Перед військовим злочинцем.
Так що є і такий варіант.
Візьме до себе в кабінет індичку нарізати.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:19 Ответить
у 2023 році в США було зафіксовано приблизно від 19,800 до 22,800 вбивств. 20+ тищ народу відправили на той світ за рік... В них там громадянська війна?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:14 Ответить
А тепер знайдіть скільки у них на дорогах за рік гине.
Чи від передозу.
Чи від раку.
Там 350 лямів населення.
Порахуйте в процентах.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:16 Ответить
В ДТП загинуло майже 43 тищі за 2023.. На дорогах в них схоже теж війна...
Так, в перерахунку на кількість населення здається і не багато. Але ж блін! За 10 років Афгану втрати радянської армії біля 15 тищ. В них кожен рік по Афгану?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:21 Ответить
як в рашці
показать весь комментарий
08.09.2025 20:16 Ответить
В Північній Кароліні, європейського походження людей мало.
Мене там дивувало, що чужі люди(білі) до мене здоровались як в селі.
До білявки будуть приставати.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:18 Ответить
Старий ублюдок цинічно використовує це вбивство. У твітері зараз багато проросійськіх МАГА акаунтів, з тих хто "ні цента допомоги Україні" переймаються вбивством українки.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:32 Ответить
Це правда, вони системно танцюють на кістках і роблять це для політичних балів. Трамп, все його оточення, різного ступеню лицемірні чорти, яких цікавлять тільки гроші і статус. Але й з іншого боку, деми загрались в подвійну гру, толеруючи всіх, самі ж її програли. Зараз кримінал чорних по відношенню до білих найвищий у США, десь так разів у 40, ніж навпаки, а резонанс мінімальний. Жодні змі навіть близько не висвітлюють цю статистику і цей жахливий злочин через расову ненависть, як повинні були б. Я вже не кажу на цьому фоні про блм і ту масову істерію яка розганялась. Нездорова адженда, коли щось "не підходить під кольоровий наратив" дійсно існує, і вона цілком контрольована. Шкода дівчину, дуже шкода, що натрапила на цю істоту. Хоча й проблема в самій системі, бо таких випадків чимало.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:41 Ответить
Не говорите в транспорте, наши это делают по привычке громко. Уходите подальше от чёрных и придурков. Можно просто выйти на ближайшей станции. Не знакомьтесь с кем попало. Не одевайте короткие юбки, золото, бриллианты. Нам из 90х кажется это очень понятно, дети не совсем понимают. Меньше информации в соц.сети. не стойте рядом с путями.
Неадекватов хватает, позавчера дочка пожаловалась что за ней ехала машина. Напряжно даже в ГеГерманиигазовый балончик и немного уроков самообороны не помешают.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:44 Ответить
А можна хоч день не згадувати про рудого клоуна?
показать весь комментарий
08.09.2025 21:02 Ответить
 
 