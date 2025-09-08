Трамп о жестоком убийстве украинской беженки в США: "Мы должны справиться с этим"

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убили в городе Шарлотт (Северная Каролина) 23 августа 2025 года.

Об этом он заявил 8 сентября во время выступления перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую в Шарлотте зарезал сумасшедший, псих, который просто встал и начал действовать. Это попало на запись - на самом деле на это невозможно смотреть, потому что это ужасно, но ее жестоко зарезали, она просто сидела там", - сказал Трамп.

Он отметил, что просмотрел видеозапись нападения, назвал его ужасным, а убийцу - человеком зла.

"Мы [США] должны справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - добавил Трамп, упомянув при этом волну насильственных актов в стране.

"Администрация Трампа не будет терпеть терроризм или политическое насилие, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо другого. Мы этого не позволим", - подчеркнул он.

При этом политик снова вспомнил об убийстве в Шарлотте и других преступлениях, подчеркнув, что намерен действовать жестко.

"Знаете, когда происходят ужасные убийства, мы должны принимать "ужасные" меры. Те действия, которые мы предпринимаем сейчас, - это ничто", - резюмировал Трамп.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.