В США убили 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую: Трамп пообещал узнать подробности. ВИДЕО

23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая недавно приехала в США, нашли убитой на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?", - ответил Трамп журналисту, который уточнил, что видео появилось в сети лишь недавно, хотя преступление произошло еще в августе.

В ответ Трамп пообещал разобраться в деле.

"Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра", - сказал лидер США.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Читайте также: Война в Украине завершится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

"Ближайших родственников госпожи Заруцкой было сообщено о ее смерти и об этой обновленной информации по делу", - отметили там.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Читайте: Трамп верит, что сможет положить конец войне в Украине