В США убили 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую: Трамп пообещал узнать подробности. ВИДЕО
23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая недавно приехала в США, нашли убитой на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
"Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?", - ответил Трамп журналисту, который уточнил, что видео появилось в сети лишь недавно, хотя преступление произошло еще в августе.
В ответ Трамп пообещал разобраться в деле.
"Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра", - сказал лидер США.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
"Ближайших родственников госпожи Заруцкой было сообщено о ее смерти и об этой обновленной информации по делу", - отметили там.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дівчина опинилась не в той час і не втому місці. Просто сіла там, де мавпа вибрала собі жертву.
До того йде
Діди виконають свою справу. Давайте заклик, ставайте у черги.
Без паніки.
вона для нас красуня.
для нігерів, чи азіатів, вона потвора.
євнухом там підпрацьовуєш?
всі вакансії тобою зайняті.
у всі дірки працюєш.
це, у вас родинне.
я, відповзаю......
Шкода дівчинку, стала жертвою божевільного обдовбаного психопата. Краще б сиділа вдома.
мало навіть порубати це біолайно живцем і скормити крокодилам ...
українці де б ви не були ви чого такі розпорошені? Ви можете кучеуватися разом і не ходити по одинці ? Вже ж було таке , ходіть стаями зкрізь і гуртуйтеся по національній ознаці як євреї !