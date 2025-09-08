РУС
В США убили 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую: Трамп пообещал узнать подробности. ВИДЕО

23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая недавно приехала в США, нашли убитой на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?", - ответил Трамп журналисту, который уточнил, что видео появилось в сети лишь недавно, хотя преступление произошло еще в августе.

В ответ Трамп пообещал разобраться в деле.

"Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра", - сказал лидер США.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

"Ближайших родственников госпожи Заруцкой было сообщено о ее смерти и об этой обновленной информации по делу", - отметили там.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

В США убили 23-летнюю украинку. Что известно о реакции Трампа?

Топ комментарии
+16
Так вона й ніколи і не була безпечною. Дика суміш різних народів, етносів, культур, релігій...
Дівчина опинилась не в той час і не втому місці. Просто сіла там, де мавпа вибрала собі жертву.
08.09.2025 13:59 Ответить
+7
ось вам і безпечна країна для проживання....не та вже америка,особливо після напліднення носіїв агресивних релігій та культів
08.09.2025 13:52 Ответить
+7
здається ,шо не просто так по всьому світу почали вбивати українських красунь ...неможуть сприйняти природню красу ,заздрять ,от тому і пруться і до нас в Україну також , з таких мотивів ,або знищити ,або кров' розрядити...
08.09.2025 13:56 Ответить
ось вам і безпечна країна для проживання....не та вже америка,особливо після напліднення носіїв агресивних релігій та культів
08.09.2025 13:52 Ответить
Так вона й ніколи і не була безпечною. Дика суміш різних народів, етносів, культур, релігій...
Дівчина опинилась не в той час і не втому місці. Просто сіла там, де мавпа вибрала собі жертву.
08.09.2025 13:59 Ответить
і це хочуть зробити і у нас,завезти азіатів,африканців,арабів,мати безропотне стадо яке голосуватиме та задвигатиме те що йому накажуть,а в вільний час ,,розважатимуться,, як кому до голови зайде
08.09.2025 14:07 Ответить
Чоловіків все меншає. Жінки, що залишаться на території України. Завоз азіатів та південноамериканців.
До того йде
08.09.2025 14:13 Ответить
Не сціть. Один самець може покрити багато самочок. І ця здатність зберігається до глибокої старості.
Діди виконають свою справу. Давайте заклик, ставайте у черги.
Без паніки.
08.09.2025 14:21 Ответить
і що буде в результаті??нація убогих нерозвинених неосвічених ніщебродів???так це ж та сама смерть
показать весь комментарий
Та ні наші Галі вже всіх поляків порозбирали так що баланс не по червоній шкалі.
08.09.2025 15:10 Ответить
Набагато безпечніша ніж східноєвропейські помийки.
показать весь комментарий
А у нас беспечна країна, еге ж? Десятки тисяч цивільних загинули. Резонанс пішов тільки тому, що вона українка і про це написали, а так можна натягнути сову на глобус по будь-якому питанню
показать весь комментарий
німетчина,англія давно цікавилися що з кріміналом в цих країнах??там навіть фасади будинків підривають,вбивства,згвалтування,пограбування по всій європі,італія останній ролик групи афро побила білих серед дня в центрі міста, а потім пограбувала,іспанія....
показать весь комментарий
а в транспорті,араби викидають кондуктора,....знайомі пишуть що це є,багато і чомусь факти замовчуються а тих хто обурюється пресують КК,отака херня діточки
показать весь комментарий
у нас війна і ми не піаримося по світу своїми органами правопорядку та покоранням порушників
показать весь комментарий
здається ,шо не просто так по всьому світу почали вбивати українських красунь ...неможуть сприйняти природню красу ,заздрять ,от тому і пруться і до нас в Україну також , з таких мотивів ,або знищити ,або кров' розрядити...
показать весь комментарий
нууу.......
вона для нас красуня.
для нігерів, чи азіатів, вона потвора.
08.09.2025 14:04 Ответить
не треба нести дичину....сам зрозумів що несеш ахінею??четверта частина жінок в еміратах -білокожі...Саудівська,навіть палестина та сирія....
показать весь комментарий
двадцять сьомою дружиною? чи ******** за викликом?
євнухом там підпрацьовуєш?
08.09.2025 14:11 Ответить
тебе й 28 не візьмуть бо як кажуть ні рожі,ні шкіри,ні розуму,гареми мають дуже багаті люди які в більшості розумні від тебе і тупих курок заміж не беруть бо потомство браковане буде,я знаю особисто двох,одна в Турції за асирійцем інша в Саудітів,обидві єдині,кохані,щасливі,з обеспеченими дітьми,та гарним майбутнім бо не дури,дури довго не затримуються,тому і лізуть то в дубаї і інші міста наречені
показать весь комментарий
то, ясне діло.
всі вакансії тобою зайняті.
у всі дірки працюєш.
це, у вас родинне.
я, відповзаю......
08.09.2025 14:52 Ответить
великовіковий олігофрен ,притрушений образами на сексуальну незадоволеність ,женоненависник взрощений на дитячих образах,нерозквітший нарцис з присохшим стручком,озлоблений гамадрилоімбецил позбавлений нащадків,або діти зрозуміли хто у них батько і змінили піб,дату і рік народження та країну перебування.....твій епікріз по останніх слідах,тримайся,навіть такий зашквар повинен жити щоб інші вчилися на твоєму досвіді,не забувай пити таблетки,краще обидві зразу
показать весь комментарий
Білошкірі у нафтових саудів не прості білошкірі) коштують лями баксів)
показать весь комментарий
Потвора через заздрість
показать весь комментарий
По всьому Світу кожного дня вбивабть красунь, вчених, митців. А красота - поняття дуже індивідуальне. Про ці вбивства просто часто пишуть. Можна почати робити новини на основі кількості викликів ДСНС в тому ж Києві і вам буде здаватися, що наступив армагедон: а це рутина - до війни в тому ж Києві щодня було 10-12 пожеж
показать весь комментарий
Я думал, шо Боб Марли хороший, в оно вон как...
показать весь комментарий
Вони всі «хороші» расисти.
показать весь комментарий
Помийка ця гамерика. При владі недоумків буде ще гірша.
Шкода дівчинку, стала жертвою божевільного обдовбаного психопата. Краще б сиділа вдома.
показать весь комментарий
Ясно що та дівчинка надивилась американських серіалів та й чкурнула влаштовувати життя там. Хоча в коментах американського комьюніті писала її мати ,яка також там проживає щоб скидалися їй бідній бо немає грошей поховати тіло доньки. Тобто незрозуміло на що вони там взагалі жили і нащо було пертися аж у Сполучені Штати, щоб там бомжувати, там напевне і своїх бідняків вистачає. А дівчинку шкода таке мале, худе, в кепці, зайшло в той вагон втупишись в телефон, сіло а тут та горила ззаду припежджена заколола її ножем як порося. І головне ті що їхали поруч навіть не втрутились більше десяти ножових ударів встиг той амбал зробити і вийшов спокійно на зупинці.
показать весь комментарий
Ти там ніколи не був, не кудахкай.
показать весь комментарий
Брудна,чорна мавпа ,на розкумарку позбавила життя молоду українку.
показать весь комментарий
чорна істота що взагалі нічого не варта - вбила , талановиту, білу красуню українку...
мало навіть порубати це біолайно живцем і скормити крокодилам ...
українці де б ви не були ви чого такі розпорошені? Ви можете кучеуватися разом і не ходити по одинці ? Вже ж було таке , ходіть стаями зкрізь і гуртуйтеся по національній ознаці як євреї !
показать весь комментарий
Колір шкіри тут ні до чого. Он кацапи ніби білі - але нічим не кращі за того ********* афроамериканця. І ***** з гітлером - теж білі, і що? Можливо, доречі, що той американський покидьок такий саме расист, як і ви...
показать весь комментарий
Від кількості расистів і просто дебілів в коментарях, аж соромно становиться.
показать весь комментарий
