Трамп заявив, що справою про вбивство українки Заруцької в США займається ФБР

Президент США Дональд Трамп повідомив, що справою про вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у штаті Північна Кароліна тепер займається Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

Про це він написав у соцмережі X, зробивши репост допису новинного порталу The Western Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство ножем української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі", - йдеться у повідомленні Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський