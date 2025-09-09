УКР
Новини Вбивство українки в США
Трамп заявив, що справою про вбивство українки Заруцької в США займається ФБР

Убивство Ірини Заруцької в США: справу розслідує ФБР

Президент США Дональд Трамп повідомив, що справою про вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у штаті Північна Кароліна тепер займається Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

Про це він написав у соцмережі X, зробивши репост допису новинного порталу The Western Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство ножем української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті з моменту інциденту, закликаючи громадськість "стежити за розвитком подій" у цій гучній справі", - йдеться у повідомленні Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський

біженці (1963) США (24246) вбивство (3195) ФБР (180) Трамп Дональд (7098)
+7
Що за театр на крові покійної дівчини? Там проста історія і все ясно давно. Зсучене гно шукає де б демократів підчепити на гака.
09.09.2025 19:38 Відповісти
+5
в нас у всьому винен Порошенко . в США Байден
09.09.2025 19:58 Відповісти
+4
Макаку потрібно засудити до страти...

але ж не повернути красуню
09.09.2025 20:10 Відповісти
Що за театр на крові покійної дівчини? Там проста історія і все ясно давно. Зсучене гно шукає де б демократів підчепити на гака.
09.09.2025 19:38 Відповісти
не тільки у фбр, а й, точно!, "у зєлі на лічном контролє!". таке вже було з журавлем.
09.09.2025 19:47 Відповісти
чорно шкіра тварюка вбила її
09.09.2025 19:52 Відповісти
напевно із за телефона
09.09.2025 19:53 Відповісти
У статті є посилання на відео. Там повно людей було, чувак ходить з ножем, кров капає - сцикуни стоять роблять вигляд, що їх це не стосується.
09.09.2025 19:57 Відповісти
на відео вагон був пустий
09.09.2025 19:59 Відповісти
Похоже у вас проблемы со зрением.
09.09.2025 20:52 Відповісти
Сарказм.
Хотя у каждого короткоствол в кармане.
09.09.2025 20:35 Відповісти
Мабуть мається на увазі, що злочинами проти іноземців займається ФБР.
показати весь коментар
проти Байдена
09.09.2025 19:55 Відповісти
в нас у всьому винен Порошенко . в США Байден
09.09.2025 19:58 Відповісти
Макаку потрібно засудити до страти...

але ж не повернути красуню
09.09.2025 20:10 Відповісти
Это нормально, у нас психи ходят просто по улице. А не только Байден.
Почему он не стрелял?
09.09.2025 20:28 Відповісти
А как беженцы в США попадали?
В 22-ом, во Львове, на вокзальной площади, стояли автобусы на Польшу, на Чехию, в Германию. Даже в Швейцарию. Ни одного автобуса с табличкой "США" не видел.
Это как война, проклятая, людей непугала, шо только за океаном тормозить начали?
09.09.2025 20:33 Відповісти
якщо переглянути відео,
то не видно жодного мотиву
який би розізлив ублюдка
єдине, що може бути - він почув її розмову
по телефону. Це вбивство на національному грунті.
09.09.2025 20:45 Відповісти
Вбивство першого ступеня це смертна кара або довічне залежно від штату.
Сподіваюсь під@ра стратять
09.09.2025 20:59 Відповісти
 
 