Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР

Убийство Ирины Заруцкой в США: дело расследует ФБР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что делом об убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина теперь занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).

Об этом он написал в соцсети X, сделав репост сообщения новостного портала The Western Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Директор ФБР Каш Патель сообщил, что агентство расследует жестокое убийство ножом украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотте с момента инцидента, призывая общественность "следить за развитием событий" в этом громком деле", - говорится в сообщении Трампа.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

беженцы (1686) США (27861) убийство (6590) ФБР (223) Трамп Дональд (6567)
Топ комментарии
+9
Що за театр на крові покійної дівчини? Там проста історія і все ясно давно. Зсучене гно шукає де б демократів підчепити на гака.
09.09.2025 19:38 Ответить
+8
в нас у всьому винен Порошенко . в США Байден
09.09.2025 19:58 Ответить
+4
Макаку потрібно засудити до страти...

але ж не повернути красуню
09.09.2025 20:10 Ответить
Що за театр на крові покійної дівчини? Там проста історія і все ясно давно. Зсучене гно шукає де б демократів підчепити на гака.
09.09.2025 19:38 Ответить
Демократы 14 раз выпускали на волю убийцу, который на 15 раз убил украинку, а тебе злоба мозги вымыла до конца.
09.09.2025 22:43 Ответить
не тільки у фбр, а й, точно!, "у зєлі на лічном контролє!". таке вже було з журавлем.
09.09.2025 19:47 Ответить
чорно шкіра тварюка вбила її
09.09.2025 19:52 Ответить
напевно із за телефона
09.09.2025 19:53 Ответить
У статті є посилання на відео. Там повно людей було, чувак ходить з ножем, кров капає - сцикуни стоять роблять вигляд, що їх це не стосується.
09.09.2025 19:57 Ответить
на відео вагон був пустий
09.09.2025 19:59 Ответить
Похоже у вас проблемы со зрением.
09.09.2025 20:52 Ответить
Передивіться ще 52 рази відео. Там 4 маргінали поряд сидять. Як ви там побачили порожній вагон я хз.
09.09.2025 22:36 Ответить
Сарказм.
Хотя у каждого короткоствол в кармане.
09.09.2025 20:35 Ответить
Мабуть мається на увазі, що злочинами проти іноземців займається ФБР.
09.09.2025 19:54 Ответить
проти Байдена
09.09.2025 19:55 Ответить
в нас у всьому винен Порошенко . в США Байден
09.09.2025 19:58 Ответить
Макаку потрібно засудити до страти...

але ж не повернути красуню
09.09.2025 20:10 Ответить
Это нормально, у нас психи ходят просто по улице. А не только Байден.
Почему он не стрелял?
09.09.2025 20:28 Ответить
А как беженцы в США попадали?
В 22-ом, во Львове, на вокзальной площади, стояли автобусы на Польшу, на Чехию, в Германию. Даже в Швейцарию. Ни одного автобуса с табличкой "США" не видел.
Это как война, проклятая, людей непугала, шо только за океаном тормозить начали?
09.09.2025 20:33 Ответить
якщо переглянути відео,
то не видно жодного мотиву
який би розізлив ублюдка
єдине, що може бути - він почув її розмову
по телефону. Це вбивство на національному грунті.
09.09.2025 20:45 Ответить
Вбивство першого ступеня це смертна кара або довічне залежно від штату.
Сподіваюсь під@ра стратять
09.09.2025 20:59 Ответить
ФБР повинно займатися,як і раніше,справами трампа,як організатора штурму Білого будинку, викрадення секретного архіву, підкупу свідків, державною зрадою на користь рф та фінансовими махінаціями...а не психічно хворим вбивцею...
09.09.2025 22:46 Ответить
09.09.2025 22:53 Ответить
09.09.2025 22:48 Ответить
 
 