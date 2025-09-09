Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что делом об убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина теперь занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).

Об этом он написал в соцсети X, сделав репост сообщения новостного портала The Western Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Директор ФБР Каш Патель сообщил, что агентство расследует жестокое убийство ножом украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотте с момента инцидента, призывая общественность "следить за развитием событий" в этом громком деле", - говорится в сообщении Трампа.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

