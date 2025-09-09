Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР
Президент США Дональд Трамп сообщил, что делом об убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина теперь занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).
Об этом он написал в соцсети X, сделав репост сообщения новостного портала The Western Journal, информирует Цензор.НЕТ.
"Директор ФБР Каш Патель сообщил, что агентство расследует жестокое убийство ножом украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотте с момента инцидента, призывая общественность "следить за развитием событий" в этом громком деле", - говорится в сообщении Трампа.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.
Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя у каждого короткоствол в кармане.
але ж не повернути красуню
Почему он не стрелял?
В 22-ом, во Львове, на вокзальной площади, стояли автобусы на Польшу, на Чехию, в Германию. Даже в Швейцарию. Ни одного автобуса с табличкой "США" не видел.
Это как война, проклятая, людей непугала, шо только за океаном тормозить начали?
то не видно жодного мотиву
який би розізлив ублюдка
єдине, що може бути - він почув її розмову
по телефону. Це вбивство на національному грунті.
Сподіваюсь під@ра стратять