Трамп об убийстве украинки Заруцкой: Ее кровь на руках демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократические власти штата Северная Каролина, где была убита украинка Ирина Заруцкая, отвечают за это преступление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп назвал нападавшего на украинку "психически неуравновешенным сумасшедшим".
И добавил, что преступником оказался известный рецидивист, которого ранее арестовывали и отпускали под залог всего 14 раз.
"Что, черт возьми, он делал в поезде и на улице? Таких преступников нужно запирать в тюрьме. Кровь этой невинной женщины буквально видна на ноже убийцы, а теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего позорного губернатора и "самопровозглашенного кандидата в сенаторы" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы это обеспечат!" - написал Трамп.
Кроме этого, американский президент возмутился, что об этом инциденте не написали ведущие медиа США.
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.
Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
3 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Трамп заявив, що "це жахливо", бачив це відео (вбивство записане на камеру) і до завтра отримає більше деталей за справою.
Отже, очевидно, що різниця правосуддя і оцінки соціальної поведінки (стрілянина в школах і церквах, масові пограбування магазинів, напади на поліцейських тощо) кольорових і білих для адміністрації Трампа є серйозною проблемою. Передусім в електоральному плані - бо це однозначно є одним з питань, що визначить вибір американців (і передусім республіканців) 2026-го.
І Трамп-молодший практично прямим текстом вимагав чіткої публічної позиції українців - навряд при тому мав на увазі тільки політиків українського походження з обох партій. Від офіційного Києва також очікувалось певне позиціонування щодо свої громадян і їх захисту в США.
Відповідно, бодай під таким тиском Україна просто мусить буквально в найближчі години сформувати свою офіційну позицію і озвучити її адміністрації Трампа. І ця позиція мусить бути, очевидно, "спільною з Трампом і республіканцями".
Це дуже недалекоглядно - упускати такий момент для актуалізації питання України як природного союзника хоча би в окремих питаннях. І упускати момент продемонструвати солідарність з Трампом і його командою. От чесно: в нас за 8 місяців випадало не так багато шансів для такої демонстрації. Тож мовчання Києва виглядає максимально нераціональним.
В усякому разі кусати руку що тобі допомагає взагалі якось дуже дивно. А без Трампа ця війна точно закінчиться в Ужгороді. Бо більше реального впливу на росую з наших союзників ніхто не має.
