Трамп об убийстве украинки Заруцкой: Ее кровь на руках демократов

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократические власти штата Северная Каролина, где была убита украинка Ирина Заруцкая, отвечают за это преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал нападавшего на украинку "психически неуравновешенным сумасшедшим".

И добавил, что преступником оказался известный рецидивист, которого ранее арестовывали и отпускали под залог всего 14 раз.

"Что, черт возьми, он делал в поезде и на улице? Таких преступников нужно запирать в тюрьме. Кровь этой невинной женщины буквально видна на ноже убийцы, а теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего позорного губернатора и "самопровозглашенного кандидата в сенаторы" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы это обеспечат!" - написал Трамп.

Читайте: Трамп о жестоком убийстве украинской беженки в США: "Мы должны справиться с этим"

Кроме этого, американский президент возмутился, что об этом инциденте не написали ведущие медиа США.

США (27861) убийство (6590) Трамп Дональд (6567)
+46
Фраза про "психічно неврівноваженого божевільного" із вуст трампона виглядає особливо пікантно.
09.09.2025 00:50 Ответить
+42
Скчжімо так, якби пуцин з кацапами не напали нч Україну, то ця молода жінка навряд чи опинилася у США. Трамп навіть тут побоявся визнати, що її кров насамперед на руках його "любого друга Владіміра"
09.09.2025 00:57 Ответить
+30
А де - " Якби я був президентом, то цього б не сталося"
09.09.2025 00:52 Ответить
09.09.2025 00:50 Ответить
Майже, як автобіографія.
показать весь комментарий
09.09.2025 00:54 Ответить
Це коли Трамп, на пів року, з однодумцями з МАГА, заблокували будь-яку допомогу США для України, а Байдена, призначили винним??
Таблєтки треба вчасно приймати Трампу, бо буде морока, для Родини!!!
Час своє бере, тільки … «члЄнін такой маладой, і юний Актябрь, у пєрдє»…. *****, до речі, про таке «долголєтіє», теж марить!??!
показать весь комментарий
09.09.2025 01:01 Ответить
Там уже все. Game over так сказати. Мудраму амеріканськаму наріду лишається тільки ржать.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:56 Ответить
09.09.2025 00:52 Ответить
от **** рижа ... це ви консерватори по шию в у крові український ...ручкаєтеся з кровавими руками кремля ...трамп , як шо ти ід* от , це не значить шо весь світ такий !!! здаєт'ся шо це вбивство, ти падьюка влаштував ,шоб відволікти українців від прой* б іб Білого дому , конченний "осведомітель під* філов "...
показать весь комментарий
09.09.2025 00:52 Ответить
вони не консерватори... вони - популісти. консерватори - це рейганісти, Нікі Хейлі, наприклад...
показать весь комментарий
09.09.2025 01:02 Ответить
згодна з Вами ...але більшисть 100% такі як джонсон...та венс...
показать весь комментарий
09.09.2025 01:15 Ответить
Консерватори, традиціоналісти, праваки - це все популістські куколди. А Нікі Хайлі взагалі ніхто.
показать весь комментарий
09.09.2025 07:09 Ответить
Є два сорти американського лайна: популісти консерватори, і лигибити-республіканці. Перші смердять брехнею під соусом з традиційних цінностей (але це лиш імітація). Другі - виродженими лівацькими псевдоцінностями під прикриттям свободи.
показать весь комментарий
09.09.2025 07:39 Ответить
Тобто для вас імітація, це цінністі, а реальні цінністі на кшталт свободи для вас, це "псевдо".
показать весь комментарий
09.09.2025 07:42 Ответить
розумна людина за консерваторів руку тягнути не буде ,бо це пройдисвіти , дегродацію суспільства культивують як норму , для зручності керування людьми ...раніше це робила церква ,сьогодні це роблять політики , і ті і інші ,є інстітутами впливу ...
показать весь комментарий
09.09.2025 07:57 Ответить
В США, в кожному штаті є місця, де не лише дівчині, а й здоровому амбалу краще й носа не показувати.
показать весь комментарий
09.09.2025 00:53 Ответить
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.

Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.
Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.

3 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.

Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
09.09.2025 00:55 Ответить
Знакомые были когда то в Атланте, по делам, рассказывали что лишний раз вечером из гостиницы не выходили, но там своя специфика - черных очень много
показать весь комментарий
09.09.2025 01:05 Ответить
У своєму дописі Трамп опублікував фотоколаж з Декарлосом Брауном-молодшим та Іриною Заруцькою

09.09.2025 01:34 Ответить
завдяки трампу тисячі українців гинуть сьогодні , і ця потвора використовує це вбивство політично ...демократи рятували українців , давші прихисток ,а консерватори є проросійські запроданці і вбивають українців ...
показать весь комментарий
09.09.2025 08:02 Ответить
Боже, яке воно кончене!
09.09.2025 00:54 Ответить
Трамп: "Якби я був цим психічно неурівноваженим божевільним, цього б не сталося!"
09.09.2025 00:56 Ответить
Скчжімо так, якби пуцин з кацапами не напали нч Україну, то ця молода жінка навряд чи опинилася у США. Трамп навіть тут побоявся визнати, що її кров насамперед на руках його "любого друга Владіміра"
09.09.2025 00:57 Ответить
а чи не "психічно неврівноваженим божевільним" є той, на руках якого кров десятків, сотень тисяч невинних жертв, але перед ним розстеляють червону доріжку американські військові?...
09.09.2025 00:57 Ответить
Демократи надали притулок нашим біженцям , які тікали від війни ,
а цей хворий псих їх звинувачує , пі .....ць 😠
09.09.2025 00:58 Ответить
а хіба не під час його каденції випускали цього придурка під заставу? Хіба востаннє - не цього року?
показать весь комментарий
Так Трамп же заявляє, що це не тому, що "випустили", а тому, що при владі в штаті - ДЕМОКРАТИ....
показать весь комментарий
09.09.2025 06:39 Ответить
There is only one party that can ensure law and order in the country for its people. That party has one leader. If you do not support that great leader and his party, you are against law, order and the country. Thus you are an enemy of the people and personally guilty of everything bad that is happening in the world. Lack of unconditional love for Donald Trump is tantamount to a crime against humanity.
09.09.2025 01:02 Ответить
Ku Klux Klan?
09.09.2025 01:06 Ответить
ні, це один з агітаторів за агента гб Краснова, один з очільників мого кондуїту трампістів - за наведення якого місцеві адміни-трампісти мене банять, як за флуд.
09.09.2025 01:10 Ответить
Ренді Флаг, штатна трам3.14дreelа стукає на мене в раду форумчан )))
09.09.2025 03:14 Ответить
Я не згоден і не підтримую, але меседж крутий.
09.09.2025 08:12 Ответить
"американський президент обурився, що про цей інцидент не написали провідні медіа США"(с) - Fox News та New York Post не писали, це правда... Але це проблема Трампа, що інші видання йому нецікаві!
09.09.2025 01:07 Ответить
Брешеш, тварюко обамiвська.
Якраз тiльки вони й писали про це. На вlдмiну вiд твоiх "iнших"
09.09.2025 01:48 Ответить
Брешеш, тварюко обамова.
Дивись i слухай....хоча ти все знав, але брехливий, такий як i твоя лiберасня.
https://www.youtube.com/watch?v=I2wliNfRJz0
09.09.2025 02:23 Ответить
Ось і антиліберальний правокуколд підтягнувся 😁
09.09.2025 07:12 Ответить
"Тварюки" і "ліберасня" червоних доріжок не стелили перед терористом і не вилизували цого сраку. Не бачиш ніякої різниці, тупорилий трампофіл?
09.09.2025 09:11 Ответить
Опечатка: цого=його
09.09.2025 09:12 Ответить
Чорт навіть в такому трагічному випадку популізмом займається. І сюди своїх республіканців приліпив
09.09.2025 01:11 Ответить
Дурко забув, що він президент, і почав вже країну ділити.
09.09.2025 01:13 Ответить
Двбойоб!!! А може цей бомж при твоїй першій каденції їм став!!! Воно схоже на зєлєпукіна, у всьому винен Порох!!! Дівчинку дуже шкода, але ніхто не міг це передбачити!!! Родині співчуття!!!
09.09.2025 01:14 Ответить
Трамп придурок, тепер демократи на нього повісять всіх вбитих українців і будуть показувати його фотки з ******.
09.09.2025 01:21 Ответить
америкосам своїх тепер проблем буде вдосталь.
Розгрібати від обамки і до доньки.
Це ще той гемор.
09.09.2025 01:28 Ответить
Забув як обамка здав Крим?
А він демократ сраний.
09.09.2025 01:30 Ответить
Абамка може і "здав" Крим, хоча як він міг його "здати". Але він не стелив червоних доріжок і не ліз в обійми до міжнародного воєнного злочинця.
показать весь комментарий
09.09.2025 02:44 Ответить
він міг висунути срасії ультіматум, вони були у зеленому без шевронів
***** розраховував здати назад якщо побьють
надати допомогу у криму
багато чого...
але він тупа сциклива мавпа
йому лише як додіку треба премія миру
ідіот
09.09.2025 06:06 Ответить
Демократ Обама хоч якісь санкції наклав, на відміну від республіканських куколдів. Краснов теж міг би висунути срасії ультиматум, якби не був підросійським правопєд1ком.
показать весь комментарий
09.09.2025 07:14 Ответить
ви праві, сеча не така огидна як лайно
але я пью воду або віскарь або пивас
09.09.2025 09:00 Ответить
Завтра він найме цього убивцю різати індичку в прямо в Білому домі.
І буде казати це- вина демократів.
Зразу напишу.
Усі президенти включно із Обамкою і вище це просто пародія на Президента USA
Тому і пишу президенточки спш..
Раніше Президента USA боялися всі.
Та всі усцикалися перед ними.
Тепер пародію президента уже спш можуть просто обладувати матюками.
І ніц.
Ну крім типу грізним- я ооот от вам покажу ********!
********* не зарядженою берданкою.
09.09.2025 01:26 Ответить
Начебто Трамп приинив i заборонив "позитивну дискримiнаiю" ?
Чи тiльки збирався ?
09.09.2025 01:58 Ответить
Колись читав що американці вважають 20% населення своєї країни нездатними до роботи і будь якої продуктивної діяльності. Тому соціальна робота та виплати "на верфер" в США є мякою формою соціального контролю ледацюг. Вони мають бути вдячними і не бунтувати. Жорстка форма це поліція, прокурори та судді. Але забувають що "шара прєдєла нє імєєт" - скільки не дай паразитам завжди буде мало... На кожних виборах популісти обіцяють "бєдняжкам"-паразитам більше виплат, пільг та всіляких ніштяків за рахунок сумлінних працівників...
09.09.2025 02:43 Ответить
Він щє там якісь війни припинити збирався, список Епштейна теж опублікувати збирався. Правокуколди язиком тільки збираються, і то, найчастіше у кацапів в дупі той язик працює.
09.09.2025 07:16 Ответить
Це чергове 'якщо б я був президентом, так?
09.09.2025 01:42 Ответить
09.09.2025 01:47 Ответить
Який зв'язок між BLM в Америці і відсутністю виробництва ППО в Україні? Джордж Сорос, котрий десятиліттями заміняв реальний сектор економік гей-парадами з пір'ям у с#аці.
09.09.2025 01:55 Ответить
Джордж Сорос в 90х тобі в школу для інформатики компʼютерний клас подарував, рагуліто. Якби не він, ти б зараз на інтернет дивився, як баран на нові ворота.
09.09.2025 07:18 Ответить
класний інтернет під звуки вибухів шахедів, без ппо.
09.09.2025 08:19 Ответить
А де його любима фраза що якби він був президентом то цього б не трапилось? А хто вбив федерального прокурора яка розслідувала злочини рашистів? Теж демократи?
09.09.2025 01:59 Ответить
Це піздец!!! Я мешкав на сусідній зупинці, а на тій де вбили Заруцьки був шаховий клуб. І я думав що це - найкращий та найбезпечнійший район в Шарлотт! Співчуття рідним і близьким.
09.09.2025 02:15 Ответить
Колись жив чотири дні в готелі в Durham, Північна Кароліна.
Злочинності не бачив, але сподобалась реклама поруч на трасі - "Заправляйтесь у нас. Наші туалети найчистіші в штаті."
09.09.2025 02:54 Ответить
Durham - місто освітян і науковців, воно в іншій частині штата і там інша атмосфера.
09.09.2025 03:34 Ответить
Я не перестану закликати! Українці гуртуйтеся в зграї за національною ознакою де б ви не були, самі бачите наші дівчата і хлопці найгарніші і найталановитіші в світі, тож на нас іде сакральне полювання пряме або завуальоване! Не розпорошуйтеся , ходіть зграєю, проводжайте один оного на навчання роботу і т д . По одинці нас перебьють безрідні істоти і потім асимілюють !
прислухайтеся , саме важливе зберегти культуру етнос
09.09.2025 03:01 Ответить
Мозговой: Мать городов русских - Киев, это Москва - провинция

https://youtu.be/jvH8AFMspsY?si=2d4u8M8IjGOEEPDa

https://youtu.be/jvH8AFMspsY?si=2d4u8M8IjGOEEPDa
09.09.2025 04:31 Ответить
Хто про що , а курка про просо
09.09.2025 04:30 Ответить
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ

Трамп заявив, що "це жахливо", бачив це відео (вбивство записане на камеру) і до завтра отримає більше деталей за справою.

==

Отже, очевидно, що різниця правосуддя і оцінки соціальної поведінки (стрілянина в школах і церквах, масові пограбування магазинів, напади на поліцейських тощо) кольорових і білих для адміністрації Трампа є серйозною проблемою. Передусім в електоральному плані - бо це однозначно є одним з питань, що визначить вибір американців (і передусім республіканців) 2026-го.

І Трамп-молодший практично прямим текстом вимагав чіткої публічної позиції українців - навряд при тому мав на увазі тільки політиків українського походження з обох партій. Від офіційного Києва також очікувалось певне позиціонування щодо свої громадян і їх захисту в США.

Відповідно, бодай під таким тиском Україна просто мусить буквально в найближчі години сформувати свою офіційну позицію і озвучити її адміністрації Трампа. І ця позиція мусить бути, очевидно, "спільною з Трампом і республіканцями".

Це дуже недалекоглядно - упускати такий момент для актуалізації питання України як природного союзника хоча би в окремих питаннях. І упускати момент продемонструвати солідарність з Трампом і його командою. От чесно: в нас за 8 місяців випадало не так багато шансів для такої демонстрації. Тож мовчання Києва виглядає максимально нераціональним.
09.09.2025 04:53 Ответить
Трамп лицемір, багато українців, цвіт нації, загинули на війні через те, що він виразно, маючи під контролем Нижню Палату Конгресу, через республіканську більшість вже два роки саботує допомогу Україні і допомагає своєму другу Владіміру її знищувати. А ще з моменту набуття влади руда потвора ввела підвищені мита на ринку США для України і тих країн, що її підтримують, але не ввела ні на цент для Х-уйловщини.
09.09.2025 05:20 Ответить
Ні Трамп, ні громадяни США нікому нічого не винні. Допоможи комусь і тобі захочуть сісти на шию. Це я про українців у яких претензій ні до Китаю, ні до Індії взагалі то і немає, а от про Трампа і США кричать на кожному кутку та торгуємо собі мовчки.
В усякому разі кусати руку що тобі допомагає взагалі якось дуже дивно. А без Трампа ця війна точно закінчиться в Ужгороді. Бо більше реального впливу на росую з наших союзників ніхто не має.
09.09.2025 05:53 Ответить
І як же Трамп "впливає на росую"? Тим що зупинив поставки зброї, щоб Україні не було чим обороняться від "вливу росуї"?
09.09.2025 07:32 Ответить
В України і то більше впливу на росію, ніж у рудого пєдофіла.
09.09.2025 07:45 Ответить
Якраз винні. Вони обіцяли захист в обмін на ядерку.
09.09.2025 08:20 Ответить
уже шість років ми дивуємось як наш народ в 19 році станцював гопак на граблях --- а як громадяни сша які про той гопак нічого не чули і не знали зробили те саме на виборах в сша ---пояснення тільки одне ..пінк-флойд.. миттєва втрата розуму
09.09.2025 06:43 Ответить
Вали все на попередників-руда мавпа відкрила перший конверт."Ці руки нічого..."-це ми вже чули. Всіх агентів вчать однаково,чи не так,агенте Краснов?
09.09.2025 06:49 Ответить
Скот. Рудий скот, майже такий як і наш Zелений скот якому тею во всьому шо при ньому сталось винен папіреднік та папіреднікі.
09.09.2025 07:03 Ответить
Згадай старовинний український анекдот:
- Хто всрався?
- Невістка!
- Так її ж дома немає!
- А, он, плахта на кілочку, висить!...
09.09.2025 07:28 Ответить
Це давно відома проблема: ублюдків ловлять і одразу відпускають: "catch-and-release". На тій підставі, що вони мали "важке дитинство". Глобалісти по можливості не садять "соціально близьких" виродків на кшталт виродків з BLM, а ось мирних протесторів проти ковидних обмежень карають по максимуму. Трамп - не мiй герой, але тут вiн 100% правий.
09.09.2025 07:05 Ответить
Саме так. Тисни і далі ліво-зелену мразоту та кримінал, який розплодили демократи. Рятуй Америку, Доні!
09.09.2025 07:06 Ответить
Доні вже всрав Америку, їм би тепер від громадянської війни втриматись.
09.09.2025 07:20 Ответить
Хай рудий процитує свого синочка, що той про це пише !!!
09.09.2025 07:49 Ответить
Що може сказати недоумок який пожимає руку найкривавішому терористу і розстеляти перед ним червону доріжку ,тут питаня і до демократів скільки ви будете терпіти ці приниження від недоумка і коли оберете лідера від партії ?
09.09.2025 07:54 Ответить
Ну добре, хоч не Порошенко. В нас то б Порошенко був винен...
09.09.2025 08:09 Ответить
Нікчема, ти вже 7 місяців як президент, вже час забути за папірєдніков
09.09.2025 08:15 Ответить
Та таке скажете, в нас 7 років Порох у всьому винен, а то якісь 7 місяців
09.09.2025 08:48 Ответить
Хто всрався? Невістка! Так її ж дома нема... Так он її фартух висить!
09.09.2025 08:30 Ответить
Трамп у по барабану. Він використовує будь яку можливість аби мочканути конкурентів.
А демократи даремно пішли на поводу у ліваків і різноманітних ідіотів, типу трансів, нонбайнерів, які самі не знають якого вони роду чи статі. Це все набуло суцільного ідіотизму. Найрозвиненіша країна тепер дуже небезпечна для життя.
Того чувака нігера 14 разів судді випускали, бо ж воно чорне, значить невинне. Повно відео з магазинів з яких просто виносять товар без оплати, бо мають право. І здогадайтесь хто- чорні
09.09.2025 08:33 Ответить
У США закони та судді все ще дуже суворі. Навіть близько не порівняти з тим абсурдом, який відбувається в Європі.
09.09.2025 09:10 Ответить
БОЖЕ!!! ЗБЕРЕЖИ АМЕРИКУ!! Хоч до тих пір,поки ми вистоємо недофюреру з його ордою(включаючи і **хороших**руських)!!!!АМІНЬ!
09.09.2025 08:55 Ответить
Саджають судді а не демократи, довбню.
09.09.2025 09:09 Ответить
Ідіот. Тупий ідіот.
09.09.2025 09:11 Ответить
 
 