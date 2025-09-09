Трамп об убийстве украинки Заруцкой: Ее кровь на руках демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократические власти штата Северная Каролина, где была убита украинка Ирина Заруцкая, отвечают за это преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал нападавшего на украинку "психически неуравновешенным сумасшедшим".

И добавил, что преступником оказался известный рецидивист, которого ранее арестовывали и отпускали под залог всего 14 раз.

"Что, черт возьми, он делал в поезде и на улице? Таких преступников нужно запирать в тюрьме. Кровь этой невинной женщины буквально видна на ноже убийцы, а теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего позорного губернатора и "самопровозглашенного кандидата в сенаторы" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы это обеспечат!" - написал Трамп.