УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4217 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство українки в США
1 891 39

Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократична влада штату Північна Кароліна, де було вбито українку Ірину Заруцьку, відповідає за цей злочин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп назвав нападника на українку "психічно неврівноваженим божевільним".

Та додав, що злочинцем виявився відомий рецидивіст, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 РАЗІВ.

"Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і "самопроголошеним кандидатом у сенатори" Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!" - написав Трамп.

Читайте: Трамп про жорстоке вбивство української біженки в США: "Ми повинні впоратися з цим"

Окрім цього, американський президент обурився, що про цей інцидент не написали провідні медіа США.

Автор: 

США (24246) вбивство (3189) Трамп Дональд (7098)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Скчжімо так, якби пуцин з кацапами не напали нч Україну, то ця молода жінка навряд чи опинилася у США. Трамп навіть тут побоявся визнати, що її кров насамперед на руках його "любого друга Владіміра"
показати весь коментар
09.09.2025 00:57 Відповісти
+6
от **** рижа ... це ви консерватори по шию в у крові український ...ручкаєтеся з кровавими руками кремля ...трамп , як шо ти ід* от , це не значить шо весь світ такий !!! здаєт'ся шо це вбивство, ти падьюка влаштував ,шоб відволікти українців від прой* б іб Білого дому , конченний "осведомітель під* філов "...
показати весь коментар
09.09.2025 00:52 Відповісти
+6
В США, в кожному штаті є місця, де не лише дівчині, а й здоровому амбалу краще й носа не показувати.
показати весь коментар
09.09.2025 00:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фраза про "психічно неврівноваженого божевільного" із вуст трампона виглядає особливо пікантно.
показати весь коментар
09.09.2025 00:50 Відповісти
Майже, як автобіографія.
показати весь коментар
09.09.2025 00:54 Відповісти
Це коли Трамп, на пів року, з однодумцями з МАГА, заблокували будь-яку допомогу США для України, а Байдена, призначили винним??
Таблєтки треба вчасно приймати Трампу, бо буде морока, для Родини!!!
Час своє бере, тільки … «члЄнін такой маладой, і юний Актябрь, у пєрдє»…. *****, до речі, про таке «долголєтіє», теж марить!??!
показати весь коментар
09.09.2025 01:01 Відповісти
А де - " Якби я був президентом, то цього б не сталося"
показати весь коментар
09.09.2025 00:52 Відповісти
от **** рижа ... це ви консерватори по шию в у крові український ...ручкаєтеся з кровавими руками кремля ...трамп , як шо ти ід* от , це не значить шо весь світ такий !!! здаєт'ся шо це вбивство, ти падьюка влаштував ,шоб відволікти українців від прой* б іб Білого дому , конченний "осведомітель під* філов "...
показати весь коментар
09.09.2025 00:52 Відповісти
вони не консерватори... вони - популісти. консерватори - це рейганісти, Нікі Хейлі, наприклад...
показати весь коментар
09.09.2025 01:02 Відповісти
згодна з Вами ...але більшисть 100% такі як джонсон...та венс...
показати весь коментар
09.09.2025 01:15 Відповісти
В США, в кожному штаті є місця, де не лише дівчині, а й здоровому амбалу краще й носа не показувати.
показати весь коментар
09.09.2025 00:53 Відповісти
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.

Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.
Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.

3 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.

Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
показати весь коментар
09.09.2025 00:55 Відповісти
Знакомые были когда то в Атланте, по делам, рассказывали что лишний раз вечером из гостиницы не выходили, но там своя специфика - черных очень много
показати весь коментар
09.09.2025 01:05 Відповісти
У своєму дописі Трамп опублікував фотоколаж з Декарлосом Брауном-молодшим та Іриною Заруцькою

показати весь коментар
09.09.2025 01:34 Відповісти
Боже, яке воно кончене!
показати весь коментар
09.09.2025 00:54 Відповісти
Трамп: "Якби я був цим психічно неурівноваженим божевільним, цього б не сталося!"
показати весь коментар
09.09.2025 00:56 Відповісти
Скчжімо так, якби пуцин з кацапами не напали нч Україну, то ця молода жінка навряд чи опинилася у США. Трамп навіть тут побоявся визнати, що її кров насамперед на руках його "любого друга Владіміра"
показати весь коментар
09.09.2025 00:57 Відповісти
а чи не "психічно неврівноваженим божевільним" є той, на руках якого кров десятків, сотень тисяч невинних жертв, але перед ним розстеляють червону доріжку американські військові?...
показати весь коментар
09.09.2025 00:57 Відповісти
Демократи надали притулок нашим біженцям , які тікали від війни ,
а цей хворий псих їх звинувачує , пі .....ць 😠
показати весь коментар
09.09.2025 00:58 Відповісти
а хіба не під час його каденції випускали цього придурка під заставу? Хіба востаннє - не цього року?
показати весь коментар
09.09.2025 01:00 Відповісти
There is only one party that can ensure law and order in the country for its people. That party has one leader. If you do not support that great leader and his party, you are against law, order and the country. Thus you are an enemy of the people and personally guilty of everything bad that is happening in the world. Lack of unconditional love for Donald Trump is tantamount to a crime against humanity.
показати весь коментар
09.09.2025 01:02 Відповісти
Ku Klux Klan?
показати весь коментар
09.09.2025 01:06 Відповісти
ні, це один з агітаторів за агента гб Краснова, один з очільників мого кондуїту трампістів - за наведення якого місцеві адміни-трампісти мене банять, як за флуд.
показати весь коментар
09.09.2025 01:10 Відповісти
"американський президент обурився, що про цей інцидент не написали провідні медіа США"(с) - Fox News та New York Post не писали, це правда... Але це проблема Трампа, що інші видання йому нецікаві!
показати весь коментар
09.09.2025 01:07 Відповісти
Брешеш, тварюко обамiвська.
Якраз тiльки вони й писали про це. На вlдмiну вiд твоiх "iнших"
показати весь коментар
09.09.2025 01:48 Відповісти
Брешеш, тварюко обамова.
Дивись i слухай....хоча ти все знав, але брехливий, такий як i твоя лiберасня.
https://www.youtube.com/watch?v=I2wliNfRJz0
показати весь коментар
09.09.2025 02:23 Відповісти
Чорт навіть в такому трагічному випадку популізмом займається. І сюди своїх республіканців приліпив
показати весь коментар
09.09.2025 01:11 Відповісти
Дурко забув, що він президент, і почав вже країну ділити.
показати весь коментар
09.09.2025 01:13 Відповісти
Двбойоб!!! А може цей бомж при твоїй першій каденції їм став!!! Воно схоже на зєлєпукіна, у всьому винен Порох!!! Дівчинку дуже шкода, але ніхто не міг це передбачити!!! Родині співчуття!!!
показати весь коментар
09.09.2025 01:14 Відповісти
Трамп придурок, тепер демократи на нього повісять всіх вбитих українців і будуть показувати його фотки з ******.
показати весь коментар
09.09.2025 01:21 Відповісти
америкосам своїх тепер проблем буде вдосталь.
Розгрібати від обамки і до доньки.
Це ще той гемор.
показати весь коментар
09.09.2025 01:28 Відповісти
Забув як обамка здав Крим?
А він демократ сраний.
показати весь коментар
09.09.2025 01:30 Відповісти
Завтра він найме цього убивцю різати індичку в прямо в Білому домі.
І буде казати це- вина демократів.
Зразу напишу.
Усі президенти включно із Обамкою і вище це просто пародія на Президента USA
Тому і пишу президенточки спш..
Раніше Президента USA боялися всі.
Та всі усцикалися перед ними.
Тепер пародію президента уже спш можуть просто обладувати матюками.
І ніц.
Ну крім типу грізним- я ооот от вам покажу ********!
********* не зарядженою берданкою.
показати весь коментар
09.09.2025 01:26 Відповісти
Начебто Трамп приинив i заборонив "позитивну дискримiнаiю" ?
Чи тiльки збирався ?
показати весь коментар
09.09.2025 01:58 Відповісти
Це чергове 'якщо б я був президентом, так?
показати весь коментар
09.09.2025 01:42 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 01:47 Відповісти
Який зв'язок між BLM в Америці і відсутністю виробництва ППО в Україні? Джордж Сорос, котрий десятиліттями заміняв реальний сектор економік гей-парадами з пір'ям у с#аці.
показати весь коментар
09.09.2025 01:55 Відповісти
А де його любима фраза що якби він був президентом то цього б не трапилось? А хто вбив федерального прокурора яка розслідувала злочини рашистів? Теж демократи?
показати весь коментар
09.09.2025 01:59 Відповісти
Це піздец!!! Я мешкав на сусідній зупинці, а на тій де вбили Заруцьки був шаховий клуб. І я думав що це - найкращий та найбезпечнійший район в Шарлотт! Співчуття рідним і близьким.
показати весь коментар
09.09.2025 02:15 Відповісти
 
 