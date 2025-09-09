Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів
Президент США Дональд Трамп заявив, що демократична влада штату Північна Кароліна, де було вбито українку Ірину Заруцьку, відповідає за цей злочин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп назвав нападника на українку "психічно неврівноваженим божевільним".
Та додав, що злочинцем виявився відомий рецидивіст, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 РАЗІВ.
"Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і "самопроголошеним кандидатом у сенатори" Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!" - написав Трамп.
Окрім цього, американський президент обурився, що про цей інцидент не написали провідні медіа США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таблєтки треба вчасно приймати Трампу, бо буде морока, для Родини!!!
Час своє бере, тільки … «члЄнін такой маладой, і юний Актябрь, у пєрдє»…. *****, до речі, про таке «долголєтіє», теж марить!??!
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.
Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
3 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
а цей хворий псих їх звинувачує , пі .....ць 😠
Якраз тiльки вони й писали про це. На вlдмiну вiд твоiх "iнших"
Дивись i слухай....хоча ти все знав, але брехливий, такий як i твоя лiберасня.
https://www.youtube.com/watch?v=I2wliNfRJz0
Розгрібати від обамки і до доньки.
Це ще той гемор.
А він демократ сраний.
І буде казати це- вина демократів.
Зразу напишу.
Усі президенти включно із Обамкою і вище це просто пародія на Президента USA
Тому і пишу президенточки спш..
Раніше Президента USA боялися всі.
Та всі усцикалися перед ними.
Тепер пародію президента уже спш можуть просто обладувати матюками.
І ніц.
Ну крім типу грізним- я ооот от вам покажу ********!
********* не зарядженою берданкою.
Чи тiльки збирався ?