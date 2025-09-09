Трамп про вбивство українки Заруцької: Її кров на руках демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократична влада штату Північна Кароліна, де було вбито українку Ірину Заруцьку, відповідає за цей злочин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп назвав нападника на українку "психічно неврівноваженим божевільним".

Та додав, що злочинцем виявився відомий рецидивіст, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 РАЗІВ.

"Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і "самопроголошеним кандидатом у сенатори" Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!" - написав Трамп.

Читайте: Трамп про жорстоке вбивство української біженки в США: "Ми повинні впоратися з цим"

Окрім цього, американський президент обурився, що про цей інцидент не написали провідні медіа США.