У команды Трампа есть разные представления о том, как можно завершить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает завершение войны очень важным, но нужно не просто остановить войну, а гарантировать длительный мир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью ABC.

"Я думаю, что президент (Трамп. - Ред.) хочет закончить эту войну. И я думаю, что у него есть все возможности для этого. Это непросто. Я говорил об этом с самого начала. Я говорил об этом, когда мы общались с президентом Трампом и с его командой", - отметил Зеленский.

По словам президента, у команды Трампа есть разные представления о том, как это можно завершить.

"Но если мы говорим о справедливом и длительном мире, то важно завершить и не допустить, чтобы через полгода, через год, через два года снова началась агрессия. Важно не просто остановить войну - да, это очень важно, - но установить длительный мир, достичь безопасности", - добавил он.

