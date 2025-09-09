РУС
У команды Трампа есть разные представления о том, как можно завершить войну, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о желании Трампа остановить войну

Президент Владимир Зеленский считает завершение войны очень важным, но нужно не просто остановить войну, а гарантировать длительный мир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью ABC.

"Я думаю, что президент (Трамп. - Ред.) хочет закончить эту войну. И я думаю, что у него есть все возможности для этого. Это непросто. Я говорил об этом с самого начала. Я говорил об этом, когда мы общались с президентом Трампом и с его командой", - отметил Зеленский.

По словам президента, у команды Трампа есть разные представления о том, как это можно завершить.

"Но если мы говорим о справедливом и длительном мире, то важно завершить и не допустить, чтобы через полгода, через год, через два года снова началась агрессия. Важно не просто остановить войну - да, это очень важно, - но установить длительный мир, достичь безопасности", - добавил он.

Топ комментарии
+6
У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський.
Та і не тільки у Трампа...
1. Відвести війська з облаштованих позицій.
2. Насаджати мільярд дерев.
3. Розмінувати Перекоп і Чонгар.
4. Шашлики
5. Будім всіх бамбіть...
показать весь комментарий
09.09.2025 11:00 Ответить
+6
А куди подівалися: "23-й РІК ПЕРЕМОГИ", "ПЛАН ПЕРЕМОГИ", "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР"... ? А може: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ" ?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
+5
Ще недавно бравий брехун із "95 кварталу" дурив нарід у 2019 році, що він знає як закінчити війну, що потрібно просто перестати стріляти, а війну продовжує виключно Порошенко, бо він на ній наживається. Закінчив? Здається за свої слова потрібно відповідати, бо Порошенка тоді і не перевибрали, повіривши у брехню Боневтіка Позорно-Брехливого.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але всі грунтуються на тому, що поступитися повинна тільки Україна !
Про репарації вже ніхто і не згадує....
показать весь комментарий
09.09.2025 10:59 Ответить
Всі це хто? Якщо можна конкретно.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:04 Ответить
Всі уявлення - тобто всі варіанти: Україна щось віддає, відступає з Донбасу, визнає Крим за рф....
показать весь комментарий
09.09.2025 11:10 Ответить
Це вам хто розповів, чи самі придумали?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:25 Ответить
Щоб вимагати репарацій- війну треба виграти , а не просрати.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:06 Ответить
А навіщо нам всі? Нам Боневтік обіцяв перемогу, вихід на кордони 1991 року і репарації, які має виплатити ворог за знищені міста та села, за знищену економіку, за сотні тисяч вбитих та до 10 мільйонів потерпілих, які втекли від війни, кинувши все, що наживали десятиліттями.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:09 Ответить
У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський.
Та і не тільки у Трампа...
1. Відвести війська з облаштованих позицій.
2. Насаджати мільярд дерев.
3. Розмінувати Перекоп і Чонгар.
4. Шашлики
5. Будім всіх бамбіть...
показать весь комментарий
09.09.2025 11:00 Ответить
Главнає пірістать стрілять...
показать весь комментарий
09.09.2025 11:05 Ответить
Ти кагда в ваинкомат?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:09 Ответить
Так немає ваєнкоматов, хіба не чули, що Боневтік їх знищив, а створив ТЦК, зірвавши всі необхідні мобілізації виключно для свого рейтингу?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:11 Ответить
серГЕЙ ти коли вивчиш українську мову?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:17 Ответить
1. Пункт-дуй в военкомат умник
показать весь комментарий
09.09.2025 11:10 Ответить
Прокиньтеся, воєнкоматів вже давно немає. А от чи відпустять мене з моєї 67 бригади, щоб я за бажанням якогось дописувача Цензора завітав невідомо за чим до ТЦК, це цікаве питання.
Самі де служите?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:15 Ответить
Та всі вони ідіоти,члєнограй. Як і ти.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:01 Ответить
Чому б Вам не сказати це впику членограю?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:06 Ответить
Тому що заважає його прес-аташе Aleksey Karpenko.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:32 Ответить
А куди подівалися: "23-й РІК ПЕРЕМОГИ", "ПЛАН ПЕРЕМОГИ", "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР"... ? А може: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ" ?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
Боневтиік Позорно-Брехливий разом зі своєю шоблою критикували і насміхалися над "мінськими угодами" і кричали, що скоро вийдуть на кордони 1991 року, що знищать війська росії, витрачаючи всі гроші на асфальт. Зробили? Можливо якби не вмішалися і не зняли Залужного та 16 генералів Генштабу, то і хід війни був би іншим. А сьогодні бігає по світу і просить всіх, щоб вони зупинили війну, віддавши ворогу все, що він захопив.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:07 Ответить
Квартет?
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
Ще недавно бравий брехун із "95 кварталу" дурив нарід у 2019 році, що він знає як закінчити війну, що потрібно просто перестати стріляти, а війну продовжує виключно Порошенко, бо він на ній наживається. Закінчив? Здається за свої слова потрібно відповідати, бо Порошенка тоді і не перевибрали, повіривши у брехню Боневтіка Позорно-Брехливого.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
Не закінчив. Пішов.
Зараз замість нього "зовсім інша людина"(цитата зє!),то що ще треба " мудрому наріду"?!!😀
показать весь комментарий
09.09.2025 11:08 Ответить
Трамп не має жодного уявлення, як закінчити війну. Але цього не можна говорити офіційно.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:03 Ответить
У Краснова точно такі самі різні уявлення як закінчити війну як і в Найвеличнійвшивого.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:05 Ответить
команда Трампа ніц не варта проти 5-6 ефективних мененджерів
показать весь комментарий
09.09.2025 11:06 Ответить
Зато у шашличного с міндічами завхозами баклановим одна ціль мародерство на крові
показать весь комментарий
09.09.2025 11:06 Ответить
Без першого кроку не буде другого - якщо не спробувати зупинити війну, то не буде можливості говорити і про стабільний тривалий мир.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:07 Ответить
Україні не повинно бути цікаво які там уявлення маж Трамп чи хтось інший, в України є свої інтереси які потрібно реалізувати!
показать весь комментарий
09.09.2025 11:33 Ответить
Як можна закінчити війну? - прищучити Китай і дати вдосталь зброї Україні - поки США на роздоріжжі
показать весь комментарий
09.09.2025 11:33 Ответить
БІ ПО ЛЯР КА!!!! ТРИ ПО ЛЯР КА!!!! Ідійот
показать весь комментарий
09.09.2025 11:41 Ответить
Не уявлення а сон рябої кобили.
показать весь комментарий
09.09.2025 11:50 Ответить
Ой дебіл. У команди Тампонане то що ніякого плану не було, а команда Тампона просрала все на світі в тому числі майбутнє сша як світового лідера. Все що Тампон мріяв це віддати Україну ***** взамін на те що ***** відірветься від Китаю і підтримає Тампона в його подальших завоюваннях. ***** ж виявився хитрішим і використав чуб Тампона як туалетний папір і перейшов повністю на бік Китаю. Тому зараз не бачу сенсу мати якісь справи з Тампоном і тим більше надії. Тампакс вже ніхто хоча він цього ще не розуміє
показать весь комментарий
09.09.2025 12:02 Ответить
А "команда" президента США була з гольфклубу??
показать весь комментарий
09.09.2025 12:18 Ответить
 
 