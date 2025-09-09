У команды Трампа есть разные представления о том, как можно завершить войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает завершение войны очень важным, но нужно не просто остановить войну, а гарантировать длительный мир.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью ABC.
"Я думаю, что президент (Трамп. - Ред.) хочет закончить эту войну. И я думаю, что у него есть все возможности для этого. Это непросто. Я говорил об этом с самого начала. Я говорил об этом, когда мы общались с президентом Трампом и с его командой", - отметил Зеленский.
По словам президента, у команды Трампа есть разные представления о том, как это можно завершить.
"Но если мы говорим о справедливом и длительном мире, то важно завершить и не допустить, чтобы через полгода, через год, через два года снова началась агрессия. Важно не просто остановить войну - да, это очень важно, - но установить длительный мир, достичь безопасности", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про репарації вже ніхто і не згадує....
Та і не тільки у Трампа...
1. Відвести війська з облаштованих позицій.
2. Насаджати мільярд дерев.
3. Розмінувати Перекоп і Чонгар.
4. Шашлики
5. Будім всіх бамбіть...
Самі де служите?
Зараз замість нього "зовсім інша людина"(цитата зє!),то що ще треба " мудрому наріду"?!!😀