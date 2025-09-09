У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає завершення війни дуже важливим, але потрібно не просто зупинити війну, а гарантувати тривалий мир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю ABC.
"Я думаю, що президент (Трамп. - Ред.) хоче закінчити цю війну. І я думаю, що в нього є всі можливості для цього. Це непросто. Я говорив про це із самого початку. Я говорив про це, коли ми спілкувалися з президентом Трампом і з його командою", - зазначив Зеленський.
За словами президента, у команди Трампа є різні уявлення про те, як це можна завершити.
"Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, то важливо завершити й не допустити, щоб через пів року, через рік, через два роки знову почалася агресія. Важливо не просто зупинити війну - так, це дуже важливо, - але встановити тривалий мир, досягти безпеки", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про репарації вже ніхто і не згадує....
Та і не тільки у Трампа...
1. Відвести війська з облаштованих позицій.
2. Насаджати мільярд дерев.
3. Розмінувати Перекоп і Чонгар.
4. Шашлики
5. Будім всіх бамбіть...
Самі де служите?
Зараз замість нього "зовсім інша людина"(цитата зє!),то що ще треба " мудрому наріду"?!!😀