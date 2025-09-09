УКР
У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про бажання Трампа зупинити війну

Президент Володимир Зеленський вважає завершення війни дуже важливим, але потрібно не просто зупинити війну, а гарантувати тривалий мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю ABC.

"Я думаю, що президент (Трамп. - Ред.) хоче закінчити цю війну. І я думаю, що в нього є всі можливості для цього. Це непросто. Я говорив про це із самого початку. Я говорив про це, коли ми спілкувалися з президентом Трампом і з його командою", - зазначив Зеленський.

За словами президента, у команди Трампа є різні уявлення про те, як це можна завершити.

"Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, то важливо завершити й не допустити, щоб через пів року, через рік, через два роки знову почалася агресія. Важливо не просто зупинити війну - так, це дуже важливо, - але встановити тривалий мир, досягти безпеки", - додав він.

У команди Трампа є різні уявлення про те, як можна завершити війну, - Зеленський.
Та і не тільки у Трампа...
1. Відвести війська з облаштованих позицій.
2. Насаджати мільярд дерев.
3. Розмінувати Перекоп і Чонгар.
4. Шашлики
5. Будім всіх бамбіть...
А куди подівалися: "23-й РІК ПЕРЕМОГИ", "ПЛАН ПЕРЕМОГИ", "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР"... ? А може: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ" ?
Ще недавно бравий брехун із "95 кварталу" дурив нарід у 2019 році, що він знає як закінчити війну, що потрібно просто перестати стріляти, а війну продовжує виключно Порошенко, бо він на ній наживається. Закінчив? Здається за свої слова потрібно відповідати, бо Порошенка тоді і не перевибрали, повіривши у брехню Боневтіка Позорно-Брехливого.
Але всі грунтуються на тому, що поступитися повинна тільки Україна !
Про репарації вже ніхто і не згадує....
Всі це хто? Якщо можна конкретно.
Всі уявлення - тобто всі варіанти: Україна щось віддає, відступає з Донбасу, визнає Крим за рф....
Це вам хто розповів, чи самі придумали?
Щоб вимагати репарацій- війну треба виграти , а не просрати.
А навіщо нам всі? Нам Боневтік обіцяв перемогу, вихід на кордони 1991 року і репарації, які має виплатити ворог за знищені міста та села, за знищену економіку, за сотні тисяч вбитих та до 10 мільйонів потерпілих, які втекли від війни, кинувши все, що наживали десятиліттями.
Главнає пірістать стрілять...
Ти кагда в ваинкомат?
Так немає ваєнкоматов, хіба не чули, що Боневтік їх знищив, а створив ТЦК, зірвавши всі необхідні мобілізації виключно для свого рейтингу?
серГЕЙ ти коли вивчиш українську мову?
1. Пункт-дуй в военкомат умник
Прокиньтеся, воєнкоматів вже давно немає. А от чи відпустять мене з моєї 67 бригади, щоб я за бажанням якогось дописувача Цензора завітав невідомо за чим до ТЦК, це цікаве питання.
Самі де служите?
Та всі вони ідіоти,члєнограй. Як і ти.
Чому б Вам не сказати це впику членограю?
Тому що заважає його прес-аташе Aleksey Karpenko.
Боневтиік Позорно-Брехливий разом зі своєю шоблою критикували і насміхалися над "мінськими угодами" і кричали, що скоро вийдуть на кордони 1991 року, що знищать війська росії, витрачаючи всі гроші на асфальт. Зробили? Можливо якби не вмішалися і не зняли Залужного та 16 генералів Генштабу, то і хід війни був би іншим. А сьогодні бігає по світу і просить всіх, щоб вони зупинили війну, віддавши ворогу все, що він захопив.
Квартет?
Не закінчив. Пішов.
Зараз замість нього "зовсім інша людина"(цитата зє!),то що ще треба " мудрому наріду"?!!😀
Трамп не має жодного уявлення, як закінчити війну. Але цього не можна говорити офіційно.
У Краснова точно такі самі різні уявлення як закінчити війну як і в Найвеличнійвшивого.
команда Трампа ніц не варта проти 5-6 ефективних мененджерів
Зато у шашличного с міндічами завхозами баклановим одна ціль мародерство на крові
Без першого кроку не буде другого - якщо не спробувати зупинити війну, то не буде можливості говорити і про стабільний тривалий мир.
Україні не повинно бути цікаво які там уявлення маж Трамп чи хтось інший, в України є свої інтереси які потрібно реалізувати!
Як можна закінчити війну? - прищучити Китай і дати вдосталь зброї Україні - поки США на роздоріжжі
БІ ПО ЛЯР КА!!!! ТРИ ПО ЛЯР КА!!!! Ідійот
Не уявлення а сон рябої кобили.
Ой дебіл. У команди Тампонане то що ніякого плану не було, а команда Тампона просрала все на світі в тому числі майбутнє сша як світового лідера. Все що Тампон мріяв це віддати Україну ***** взамін на те що ***** відірветься від Китаю і підтримає Тампона в його подальших завоюваннях. ***** ж виявився хитрішим і використав чуб Тампона як туалетний папір і перейшов повністю на бік Китаю. Тому зараз не бачу сенсу мати якісь справи з Тампоном і тим більше надії. Тампакс вже ніхто хоча він цього ще не розуміє
А "команда" президента США була з гольфклубу??
