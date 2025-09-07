Поки Путін не може повністю окупувати Україну, перемога на нашому боці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки російські війська не змогли окупувати Україну, вона перемагає у війні.

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначили, що на запитання, як виглядає перемога для його країни, Зеленський відповів, що це виживання України.

"Мета Путіна – окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності", - сказав президент.

Також він додав, що зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідеру те, чого він хотів.

"Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що Путін це отримав", – сказав Зеленський.

