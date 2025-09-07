Поки Путін не може повністю окупувати Україну, перемога на нашому боці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки російські війська не змогли окупувати Україну, вона перемагає у війні.
Про це він сказав у інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
У виданні зазначили, що на запитання, як виглядає перемога для його країни, Зеленський відповів, що це виживання України.
"Мета Путіна – окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності", - сказав президент.
Також він додав, що зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідеру те, чого він хотів.
"Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що Путін це отримав", – сказав Зеленський.
Саме цікаве, це не лише реакція прем'єрки Свириденко, а й Дениса Шмигаля.
Людина, яка тепер обіймає посаду міністра оборони, у завдання якого входить забезпечення ЗСУ всім необхідним, теж пише допис і звертається до західних партнерів.
Їм там що, всім пороблено?
Чи в них якась колективна залежність: будь-яка криза і відразу мантра «Захід, реагуйте»?
А тепер питання в лоб. Якщо весь наш захист, усі дрони, ракети й зброя залежать виключно від західних партнерів, то для чого нам тоді виконавча влада? Для чого нам уряд, Кабмін, міністерства? Для чого ці кабінети, якщо замість роботи вони перекладають відповідальність назовні?
Війна, це не презентації і не пости для іноземних столиць.
Війна, це про здатність держави забезпечити армію. І якщо цього немає, то проблема не тільки на фронті, вона в самій системі управління.
Зегевара: я выиграл мир !
Трамп: я "победил" и войну и мир ! (несите нобелевку)
Отака х, малята...
Але є один мудрий нарід, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я, ефектно виглядає на екрані...
А для цього їм обидвом потрібно знищити на війні чим більше Українців.
Поки він при посаді,йде повзуча агресія з величезними втратами через ракетно-дронові удари.