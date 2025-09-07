УКР
Поки Путін не може повністю окупувати Україну, перемога на нашому боці, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки російські війська не змогли окупувати Україну, вона перемагає у війні.

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зазначили, що на запитання, як виглядає перемога для його країни, Зеленський відповів, що це виживання України.

"Мета Путіна – окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності", - сказав президент.

Дивіться: Удари РФ - це чітка ознака, що Путін випробовує світ, - Зеленський. ВIДЕО

Також він додав, що зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідеру те, чого він хотів.

"Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що Путін це отримав", – сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25405) війна в Україні (6060)
Топ коментарі
+17
та бл.. шо воно меле. дайте вже йому сільодкі...
07.09.2025 22:14 Відповісти
+11
Навіть якщо від України лишиться один Львів, то Наркозельц все одно всіх переміг. Зрозуміло.
07.09.2025 22:16 Відповісти
+7
Да..Да...Чому українські ракети не летять на московію перемогун?
07.09.2025 22:15 Відповісти
07.09.2025 22:14 Відповісти
Це нове бачення перемоги президента! Здається, воно разюче відрізняється від бачення перемоги річної давності.
07.09.2025 22:28 Відповісти
Короче кажучи, поки "лідер ***********" і його "менеджери" при владі - "ми перемагаємо"!
07.09.2025 22:31 Відповісти
Хто дозволив говорити йому власні думки, а не читати з суфлера?
07.09.2025 22:15 Відповісти
Да..Да...Чому українські ракети не летять на московію перемогун?
07.09.2025 22:15 Відповісти
Бо там кіно і арт студіі найнайвеличнішого верховного ухилянта!
07.09.2025 22:57 Відповісти
07.09.2025 22:16 Відповісти
Для притомних перемога - це збереження української нації , а не територій . А для чиновника - так потрібні угіддя для годування -а на тєріторію можна арабів ,індусів та негрів нагнати ..
07.09.2025 22:18 Відповісти
Шашличний про це і каже - будь-який залишок території України, де він зможе залишитися пожиттєвим президентом
07.09.2025 22:42 Відповісти
Тому для нас виживання - це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності
07.09.2025 22:18 Відповісти
П
07.09.2025 22:19 Відповісти
Мля, треба Аргентині ноту протеста вислати. Щось цього разу занадто міцний привезли.
07.09.2025 22:20 Відповісти
Це товстий намь'ек на Куп'янськ з Сумами й Харківом?...Могби ще сказати Доки мене в полон невізмуть я нездамся.
07.09.2025 22:20 Відповісти
Щоб не показувати як клоун обісрався неспроможністю захистити країну він видумує «перемогу». Зєбіл блд, дайте йому сєльодки!
07.09.2025 22:22 Відповісти
07.09.2025 22:33 Відповісти
Як тільки починається "отсебятина" одразу видно весь інфантилізм цього організму. Такі самі організми його й обрали президентом
07.09.2025 22:25 Відповісти
Передоз?))
07.09.2025 22:29 Відповісти
Починається поступовий прогрів населення, яке після затяжної кривавої війни не побачить позитивного результату - "зате зберегли незалежність".
07.09.2025 22:30 Відповісти
От і почули розуміння перемоги від Офісу.
07.09.2025 22:32 Відповісти
Dana Yarovaya

Саме цікаве, це не лише реакція прем'єрки Свириденко, а й Дениса Шмигаля.

Людина, яка тепер обіймає посаду міністра оборони, у завдання якого входить забезпечення ЗСУ всім необхідним, теж пише допис і звертається до західних партнерів.

Їм там що, всім пороблено?

Чи в них якась колективна залежність: будь-яка криза і відразу мантра «Захід, реагуйте»?

А тепер питання в лоб. Якщо весь наш захист, усі дрони, ракети й зброя залежать виключно від західних партнерів, то для чого нам тоді виконавча влада? Для чого нам уряд, Кабмін, міністерства? Для чого ці кабінети, якщо замість роботи вони перекладають відповідальність назовні?

Війна, це не презентації і не пости для іноземних столиць.

Війна, це про здатність держави забезпечити армію. І якщо цього немає, то проблема не тільки на фронті, вона в самій системі управління.
07.09.2025 22:35 Відповісти
Если Буковель русне оккупировать не получиться, можно считать что победили. Очень оптимистично и жезнеутверждающе. В целом вектор и основные цели войны определены.
07.09.2025 22:37 Відповісти
зеля з такими висказуванями --ти урод і лох
07.09.2025 22:37 Відповісти
Хтось розповість про погані Мінські угоди чи ще трошки почекаємо?
07.09.2025 22:39 Відповісти
Конгеніально... Цікаво, сам придумав, чи прочитав з листочка?
07.09.2025 22:39 Відповісти
Оце бл докерувався. Поки мудило сиділо в бункері і жрало мівіну, то військові та цивільні організували оборону і почали видавлювати ворога. Але потім це іпуче лайно вирішило пограти в Наполеона та призначити кацапського ...... головнокомандувачем.
07.09.2025 22:40 Відповісти
Грузини виходить перемогли. Та й німці в 1 світовій.
07.09.2025 22:43 Відповісти
Він її вже і не окупує, Україна виграла цю війну, потрібно тільки знищити кілька мільойнів кацапів та визволити усі українські теритрії!
07.09.2025 22:44 Відповісти
Хороший план . І у Вас ,і у президента.... Прямо бачу ,як ви разом його готуєте...

07.09.2025 22:56 Відповісти
Та це місцевий незламний клоун-потужник. В голові постійно перемагає.
07.09.2025 23:00 Відповісти
Пуйло: я выиграл войну !
Зегевара: я выиграл мир !
Трамп: я "победил" и войну и мир ! (несите нобелевку)
Отака х, малята...
07.09.2025 22:46 Відповісти
затмение с полнолунием по двум дорожкам колумбии
07.09.2025 22:50 Відповісти
Янелох Очевидність.
07.09.2025 22:53 Відповісти
" Одні народи вважають що царем звірів є лев, інші що тигр, ягуар, барс, пума. Але усі бачать, що головним є сила, міць, хижа лють, спритність та розум.
Але є один мудрий нарід, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я, ефектно виглядає на екрані...
07.09.2025 22:57 Відповісти
І zє робить все,щобперемогла московія.
07.09.2025 22:58 Відповісти
В банди Зеленського з москальським окупаційним ****** змагання - хто і яку частину України буде грабувати, експлуатувати і доїти.
А для цього їм обидвом потрібно знищити на війні чим більше Українців.
07.09.2025 22:58 Відповісти
Перемога - це ********** кацапів і викинути з України та вступити в НАТО. Як показав час - при смердючій зеленій гниді - це нереально. Як кордони 91 року, так і кордони 22 року, так і кордони 24 року, а про НАТО вже можна забути. Тому гундосий кліщ малює "перемоги", висосані з пальця.
07.09.2025 22:58 Відповісти
Поки?
Поки він при посаді,йде повзуча агресія з величезними втратами через ракетно-дронові удари.
07.09.2025 23:05 Відповісти
 
 