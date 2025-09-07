Пока Путин не может полностью оккупировать Украину, победа на нашей стороне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока российские войска не смогли оккупировать Украину, она побеждает в войне.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

В издании отметили, что на вопрос, как выглядит победа для его страны, Зеленский ответил, что это выживание Украины.

"Цель Путина - оккупировать Украину... [Путин], конечно, хочет полностью оккупировать нас. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Поэтому для нас выживание - это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", - сказал президент.

Смотрите: Удары РФ - это четкий признак, что Путин испытывает мир, - Зеленский. ВИДЕО

Также он добавил, что встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным на Аляске дала российскому лидеру то, чего он хотел.

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И я так думаю, что Путин это получил", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж