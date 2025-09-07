РУС
2 622 45

Пока Путин не может полностью оккупировать Украину, победа на нашей стороне, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока российские войска не смогли оккупировать Украину, она побеждает в войне.

Об этом он сказал в интервью ABC News

В издании отметили, что на вопрос, как выглядит победа для его страны, Зеленский ответил, что это выживание Украины.

"Цель Путина - оккупировать Украину... [Путин], конечно, хочет полностью оккупировать нас. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Поэтому для нас выживание - это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", - сказал президент.

Смотрите: Удары РФ - это четкий признак, что Путин испытывает мир, - Зеленский. ВИДЕО

Также он добавил, что встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным на Аляске дала российскому лидеру то, чего он хотел.

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И я так думаю, что Путин это получил", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21863) война в Украине (6015)
+23
та бл.. шо воно меле. дайте вже йому сільодкі...
07.09.2025 22:14 Ответить
+15
Навіть якщо від України лишиться один Львів, то Наркозельц все одно всіх переміг. Зрозуміло.
07.09.2025 22:16 Ответить
+10
Да..Да...Чому українські ракети не летять на московію перемогун?
07.09.2025 22:15 Ответить
та бл.. шо воно меле. дайте вже йому сільодкі...
07.09.2025 22:14 Ответить
Це нове бачення перемоги президента! Здається, воно разюче відрізняється від бачення перемоги річної давності.
07.09.2025 22:28 Ответить
Короче кажучи, поки "лідер ***********" і його "менеджери" при владі - "ми перемагаємо"!
07.09.2025 22:31 Ответить
Потрібна тотальна мобілізація, ворог збирає сили на фронті. Щодня прибувають тисячі нових мобілізованих терористів!
07.09.2025 23:13 Ответить
А зейло , тим часом встановлює диктатуру беззаконня , бореться з опозицією, з патріотами України , з НАБУ , кришує і нахабно відмазує своїх !мародерів на крові, від покарання:- смірнов , умеров, резніков, Чернишов, міндіч , шурма , кириленко………………………
07.09.2025 23:25 Ответить
Хто дозволив говорити йому власні думки, а не читати з суфлера?
07.09.2025 22:15 Ответить
Да..Да...Чому українські ракети не летять на московію перемогун?
07.09.2025 22:15 Ответить
Бо там кіно і арт студіі найнайвеличнішого верховного ухилянта!
07.09.2025 22:57 Ответить
Навіть якщо від України лишиться один Львів, то Наркозельц все одно всіх переміг. Зрозуміло.
07.09.2025 22:16 Ответить
Для притомних перемога - це збереження української нації , а не територій . А для чиновника - так потрібні угіддя для годування -а на тєріторію можна арабів ,індусів та негрів нагнати ..
07.09.2025 22:18 Ответить
Шашличний про це і каже - будь-який залишок території України, де він зможе залишитися пожиттєвим президентом
07.09.2025 22:42 Ответить
Тому для нас виживання - це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності
07.09.2025 22:18 Ответить
П
07.09.2025 22:19 Ответить
Мля, треба Аргентині ноту протеста вислати. Щось цього разу занадто міцний привезли.
07.09.2025 22:20 Ответить
Це товстий намь'ек на Куп'янськ з Сумами й Харківом?...Могби ще сказати Доки мене в полон невізмуть я нездамся.
07.09.2025 22:20 Ответить
Щоб не показувати як клоун обісрався неспроможністю захистити країну він видумує «перемогу». Зєбіл блд, дайте йому сєльодки!
07.09.2025 22:22 Ответить
07.09.2025 22:33 Ответить
Як тільки починається "отсебятина" одразу видно весь інфантилізм цього організму. Такі самі організми його й обрали президентом
07.09.2025 22:25 Ответить
Передоз?))
07.09.2025 22:29 Ответить
Починається поступовий прогрів населення, яке після затяжної кривавої війни не побачить позитивного результату - "зате зберегли незалежність".
07.09.2025 22:30 Ответить
А на який результат ти сподівався?
07.09.2025 23:23 Ответить
От і почули розуміння перемоги від Офісу.
07.09.2025 22:32 Ответить
Dana Yarovaya

Саме цікаве, це не лише реакція прем'єрки Свириденко, а й Дениса Шмигаля.

Людина, яка тепер обіймає посаду міністра оборони, у завдання якого входить забезпечення ЗСУ всім необхідним, теж пише допис і звертається до західних партнерів.

Їм там що, всім пороблено?

Чи в них якась колективна залежність: будь-яка криза і відразу мантра «Захід, реагуйте»?

А тепер питання в лоб. Якщо весь наш захист, усі дрони, ракети й зброя залежать виключно від західних партнерів, то для чого нам тоді виконавча влада? Для чого нам уряд, Кабмін, міністерства? Для чого ці кабінети, якщо замість роботи вони перекладають відповідальність назовні?

Війна, це не презентації і не пости для іноземних столиць.

Війна, це про здатність держави забезпечити армію. І якщо цього немає, то проблема не тільки на фронті, вона в самій системі управління.
07.09.2025 22:35 Ответить
Если Буковель русне оккупировать не получиться, можно считать что победили. Очень оптимистично и жезнеутверждающе. В целом вектор и основные цели войны определены.
07.09.2025 22:37 Ответить
Хтось розповість про погані Мінські угоди чи ще трошки почекаємо?
07.09.2025 22:39 Ответить
Конгеніально... Цікаво, сам придумав, чи прочитав з листочка?
07.09.2025 22:39 Ответить
Оце бл докерувався. Поки мудило сиділо в бункері і жрало мівіну, то військові та цивільні організували оборону і почали видавлювати ворога. Але потім це іпуче лайно вирішило пограти в Наполеона та призначити кацапського ...... головнокомандувачем.
07.09.2025 22:40 Ответить
Грузини виходить перемогли. Та й німці в 1 світовій.
07.09.2025 22:43 Ответить
Він її вже і не окупує, Україна виграла цю війну, потрібно тільки знищити кілька мільойнів кацапів та визволити усі українські теритрії!
07.09.2025 22:44 Ответить
Хороший план . І у Вас ,і у президента.... Прямо бачу ,як ви разом його готуєте...

07.09.2025 22:56 Ответить
Та це місцевий незламний клоун-потужник. В голові постійно перемагає.
07.09.2025 23:00 Ответить
Пуйло: я выиграл войну !
Зегевара: я выиграл мир !
Трамп: я "победил" и войну и мир ! (несите нобелевку)
Отака х, малята...
07.09.2025 22:46 Ответить
затмение с полнолунием по двум дорожкам колумбии
07.09.2025 22:50 Ответить
Янелох Очевидність.
07.09.2025 22:53 Ответить
" Одні народи вважають що царем звірів є лев, інші що тигр, ягуар, барс, пума. Але усі бачать, що головним є сила, міць, хижа лють, спритність та розум.
Але є один мудрий нарід, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я, ефектно виглядає на екрані...
07.09.2025 22:57 Ответить
І zє робить все,щобперемогла московія.
07.09.2025 22:58 Ответить
В банди Зеленського з москальським окупаційним ****** змагання - хто і яку частину України буде грабувати, експлуатувати і доїти.
А для цього їм обидвом потрібно знищити на війні чим більше Українців.
07.09.2025 22:58 Ответить
Перемога - це ********** кацапів і викинути з України та вступити в НАТО. Як показав час - при смердючій зеленій гниді - це нереально. Як кордони 91 року, так і кордони 22 року, так і кордони 24 року, а про НАТО вже можна забути. Тому гундосий кліщ малює "перемоги", висосані з пальця.
07.09.2025 22:58 Ответить
Це взагалі нереально, незалежно від президента. Проста математика + категоричне небажання НАТО бачити Україну в своєму складі.
07.09.2025 23:27 Ответить
Поки?
Поки він при посаді,йде повзуча агресія з величезними втратами через ракетно-дронові удари.
07.09.2025 23:05 Ответить
Поки Путін не може повністю окупувати Україну, перемога на нашому боці, - Зеленський Джерело!КАКИЕ УМНЫЕ СЛОВА НЕМОГУ ОТРАЖАТЬ ДАЖЕ СВЕТОМ!!!САМЫЙ УМНЫЙ ДЫБИЛ В УКРАИНЕ!Я ЕМУ ЗАВИДУЮ!!!
07.09.2025 23:20 Ответить
Трампа нагадує
07.09.2025 23:29 Ответить
Тобто зєля - це якась третя сторона? Бо українською стороною зєлю назвати язик не повертається
07.09.2025 23:34 Ответить
 
 