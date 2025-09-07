РУС
2 885 41

Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж

С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов по Украине. Враг применил более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

Киеве разрушения обычных жилых домов. В одном из них разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. По состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего только в столице десятки пострадавших, повреждено здание Кабинета Министров - начался пожар на верхних этажах. Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы", - уточнил глава государства.

Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Киев после обстрела
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

По его словам, такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны.

"Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Зеленский Владимир (21863) Киев (26082) обстрел (29379) санкции (11801)
+24
07.09.2025 10:24
+11
Де Фламінги, де Нептуни, коли на москву полетять, ********* обісрана?
07.09.2025 10:29
+10
Їдь в москву, мародер!!!
Чого тобі боятись, #уйло тобі нагороду видасть - за розмінований Чонгар, за переслідування патріотів, за мародерство, завдяки якому на фронті не вистачає буквально всього (чому військові і волонтери змушені збирати кошти на те, що мусить закупляти влада?!!!!!!!!)!!!!

Що б там з тобою не зробили, Україна не втратить аж нічого, бо тут залишиться вся побудована тобою корупційна система. Їдь в москву, запишеш звідти гундосик.
07.09.2025 10:30
Соцопитування показали що молодь не буде голосувати за Зеленського, та ще й схильна мітингувати. Як їх ще пропонуєте здихатися?
07.09.2025 10:24
Трампа цим не проб"єш - він товстошкірий - вже стільки разів переносив потужну відповідь
07.09.2025 10:23
А до чого тут Трамп, якщо з 2019 року країною керує Зеленський? Можливо замість асфальтоукладчиків і бітумовозок, потрібно було купувати і виробляти свої системи ППО і ракети? Нє?
07.09.2025 11:16
На Петріоти спроможні тільки США і можуть завалити Кинджал - Україна з її знищеною економікою /закриття ракетобудівництва в Дніпрі/ - таке б не потягнула
07.09.2025 11:40
"Подивимося що станеться через два тижні!"- верещить тіло з поля для гольфу у Флориді. Оце тобі і всі санкції, члєнограй.
07.09.2025 10:23
Якщо те тєло бодай щось пердне проти кацапів- тут же в мережі з'являться записи розваг Трампа з неповнолітніми московськими школярками, плюс інфа про кацапський капітал в бізнесі Трампа. Друге буде означати кінець політичної кар'єри Трампа, а от перше- і його життя. Так що санкцій не буде. Швидше повірю в лендліз від США для кацапів.
07.09.2025 10:27
07.09.2025 10:24
Чергова констатація,на жаль,трагічних фактів.І так до чергової,не дай Бог,нової."Потужні менеджери"не здатні щось зробити для перелому.То може пора об'єднатись з опозицією,бо досвіду в них більше,але патологічна ненависть до попередників у ЗЕленського,Єрмака не зробить цього що потрібно для перемоги.
07.09.2025 10:25
А краще було б їм йти геть і дати можливість опозиції та іншим політичним силам спасти те, що залишилося?
07.09.2025 11:19
Абяснітє, пажулуста. Це пейсатий у "тєлєграмм-каналє" звертається до Вашингтона?🤡
07.09.2025 10:27
😎Нафтопровід «Дружба» знову палає - як пише Мадяр, його вночі атакували дрони
07.09.2025 10:27
https://t.me/voynareal/121698 Відео
07.09.2025 10:29
ніколи такого не було і ось знову
07.09.2025 10:30
Де Фламінги, де Нептуни, коли на москву полетять, ********* обісрана?
07.09.2025 10:29
Міндіч вивіз в криптовалюті
07.09.2025 10:54
Бо міндіч герой України! Куди посполитим миколам безправним до панства!
07.09.2025 13:42
Він від стида став не рожевим а невидимим. Стелс-Фламінго!! Якої Потужності вам ще не вистачає
07.09.2025 13:41
Їдь в москву, мародер!!!
Чого тобі боятись, #уйло тобі нагороду видасть - за розмінований Чонгар, за переслідування патріотів, за мародерство, завдяки якому на фронті не вистачає буквально всього (чому військові і волонтери змушені збирати кошти на те, що мусить закупляти влада?!!!!!!!!)!!!!

Що б там з тобою не зробили, Україна не втратить аж нічого, бо тут залишиться вся побудована тобою корупційна система. Їдь в москву, запишеш звідти гундосик.
07.09.2025 10:30
Ворог ціленаправлено знищує Україну і український народ, надіятись на Трампа він не змінится, він прикриває і легалізовує світового терориста ,а ось ти як Верховний головнокомандувач де обіцян тисячі ракет і мільйони дронів ,де відповідні удари по москві ,пітері,єлабузі ?
07.09.2025 10:30
Потужне пихате брехло.
07.09.2025 10:32
вухо дає
07.09.2025 10:39
О, вилізло голобородько 4-х відсоткове
07.09.2025 10:42
Наразі бачимо,що президент України -Трамп,він приймає рішення)
07.09.2025 10:46
Без власного виробництва балістичних ракет, гра буде дальше в одні ворота.
07.09.2025 10:46
нужно больше ПИСТЕТь и каждый день про власне виробництво ракет и они сразу появятся-
ЗЕ-плесень - ублюдок и тварь кремлевская
07.09.2025 11:28
Яким макаром світ змусить москалів перестати вбивати? Про яку дипломатію зелений карлик торочить? В кремлівського карлика апетити лише ростуть замість двох вимагає 4 області та забути за АРК. Зелений вимагає кордонів 91. Яким дивом ці два сонцесяйні дійдуть згоди дипломатично?
07.09.2025 10:47
дебил ватный - не зеленый вимагає, а Україна
07.09.2025 11:29
07.09.2025 10:55
"зелений зрадник " ось що видав--Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. (((рашистська атака відбувається в той самий час.коли США І ЄС (обкладають 4 ри роки рашиста санкціями)У РАШИСТА САНКЦІЙ ВІД США І ЄС БІЛЬШЕ , ЯК В БАЗАРНОЇ СУКИ БЛІХ...ЙОМУ 3,14*** ЦІ САНКЦІЇ
07.09.2025 10:58
Шок контент!
Такого від Зеленського ніхто не чекав😱
Гідна відповідь гаранта на обстріл України!
Ще підставити дебільні фотки цього нікчеми.

Америка-а-а...
Наклади санкції на роssію🤦‍♂️
Володя, лізь назад в бункер грати теніс 🎾
07.09.2025 11:08
какой оно володя -УБЛЮДОК он !ПЛЕСЕНЬ подзаборная
07.09.2025 11:30
Ну, все! Дожились! Вже прямісінько по найголовнішій будівлі України прилетіло!
У відповідь прямо по кремлю, у вікно пуйлу!
Зпаліть ядеркою ту їхню масковію!
07.09.2025 13:00
Вікно навряд чи знайдемо. Треба знищити Спаську башту та Храм недоумкуватого Василя.
07.09.2025 13:07
Все! Все знищити у попіл! Аж до смісіньких околиць масковії смердючої!
07.09.2025 14:37
Тепер Трамп образиться на Зеленського, бо його сунули носом в його обіцянки. Чекаємо зупинку постачання зброї та відключення Старлінку.
07.09.2025 13:06
Що тобі, містер Фламінго та Америка, чи дідусь Трамп?
За свої дії треба відповідати, раз ти поперся в президенти і не бажаєш звільняти посаду, прострочений ти наш.
07.09.2025 13:24
 
 