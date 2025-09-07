Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж

С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов по Украине. Враг применил более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре - баллистика.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

"В Киеве разрушения обычных жилых домов. В одном из них разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. По состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего только в столице десятки пострадавших, повреждено здание Кабинета Министров - начался пожар на верхних этажах. Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы", - уточнил глава государства.

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

По его словам, такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны.

"Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.