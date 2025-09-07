УКР
Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. ФОТОрепортаж

З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів по Україні. Ворог застосував понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири - балістика.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Києві руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів - почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - уточнив глава держави.

Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Київ після обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал

За його словами, такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, - свідомий злочин і затягування війни.

"Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Автор: 

Зеленський Володимир (25405) Київ (20123) обстріл (30714) санкції (12643)
+18
07.09.2025 10:24 Відповісти
07.09.2025 10:24 Відповісти
+8
Де Фламінги, де Нептуни, коли на москву полетять, ********* обісрана?
07.09.2025 10:29 Відповісти
07.09.2025 10:29 Відповісти
+8
Їдь в москву, мародер!!!
Чого тобі боятись, #уйло тобі нагороду видасть - за розмінований Чонгар, за переслідування патріотів, за мародерство, завдяки якому на фронті не вистачає буквально всього (чому військові і волонтери змушені збирати кошти на те, що мусить закупляти влада?!!!!!!!!)!!!!

Що б там з тобою не зробили, Україна не втратить аж нічого, бо тут залишиться вся побудована тобою корупційна система. Їдь в москву, запишеш звідти гундосик.
07.09.2025 10:30 Відповісти
07.09.2025 10:30 Відповісти
Соцопитування показали що молодь не буде голосувати за Зеленського, та ще й схильна мітингувати. Як їх ще пропонуєте здихатися?
07.09.2025 10:24 Відповісти
07.09.2025 10:24 Відповісти
Трампа цим не проб"єш - він товстошкірий - вже стільки разів переносив потужну відповідь
07.09.2025 10:23 Відповісти
07.09.2025 10:23 Відповісти
А до чого тут Трамп, якщо з 2019 року країною керує Зеленський? Можливо замість асфальтоукладчиків і бітумовозок, потрібно було купувати і виробляти свої системи ППО і ракети? Нє?
показати весь коментар
07.09.2025 11:16 Відповісти
На Петріоти спроможні тільки США і можуть завалити Кинджал - Україна з її знищеною економікою /закриття ракетобудівництва в Дніпрі/ - таке б не потягнула
показати весь коментар
07.09.2025 11:40 Відповісти
"Подивимося що станеться через два тижні!"- верещить тіло з поля для гольфу у Флориді. Оце тобі і всі санкції, члєнограй.
показати весь коментар
07.09.2025 10:23 Відповісти
Якщо те тєло бодай щось пердне проти кацапів- тут же в мережі з'являться записи розваг Трампа з неповнолітніми московськими школярками, плюс інфа про кацапський капітал в бізнесі Трампа. Друге буде означати кінець політичної кар'єри Трампа, а от перше- і його життя. Так що санкцій не буде. Швидше повірю в лендліз від США для кацапів.
показати весь коментар
07.09.2025 10:27 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 10:24 Відповісти
Чергова констатація,на жаль,трагічних фактів.І так до чергової,не дай Бог,нової."Потужні менеджери"не здатні щось зробити для перелому.То може пора об'єднатись з опозицією,бо досвіду в них більше,але патологічна ненависть до попередників у ЗЕленського,Єрмака не зробить цього що потрібно для перемоги.
показати весь коментар
07.09.2025 10:25 Відповісти
А краще було б їм йти геть і дати можливість опозиції та іншим політичним силам спасти те, що залишилося?
показати весь коментар
07.09.2025 11:19 Відповісти
Абяснітє, пажулуста. Це пейсатий у "тєлєграмм-каналє" звертається до Вашингтона?🤡
показати весь коментар
07.09.2025 10:27 Відповісти
😎Нафтопровід «Дружба» знову палає - як пише Мадяр, його вночі атакували дрони
показати весь коментар
07.09.2025 10:27 Відповісти
https://t.me/voynareal/121698 Відео
показати весь коментар
07.09.2025 10:29 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
показати весь коментар
07.09.2025 10:30 Відповісти
Де Фламінги, де Нептуни, коли на москву полетять, ********* обісрана?
показати весь коментар
07.09.2025 10:29 Відповісти
Міндіч вивіз в криптовалюті
показати весь коментар
07.09.2025 10:54 Відповісти
Їдь в москву, мародер!!!
Чого тобі боятись, #уйло тобі нагороду видасть - за розмінований Чонгар, за переслідування патріотів, за мародерство, завдяки якому на фронті не вистачає буквально всього (чому військові і волонтери змушені збирати кошти на те, що мусить закупляти влада?!!!!!!!!)!!!!

Що б там з тобою не зробили, Україна не втратить аж нічого, бо тут залишиться вся побудована тобою корупційна система. Їдь в москву, запишеш звідти гундосик.
07.09.2025 10:30 Відповісти
07.09.2025 10:30 Відповісти
Ворог ціленаправлено знищує Україну і український народ, надіятись на Трампа він не змінится, він прикриває і легалізовує світового терориста ,а ось ти як Верховний головнокомандувач де обіцян тисячі ракет і мільйони дронів ,де відповідні удари по москві ,пітері,єлабузі ?
показати весь коментар
07.09.2025 10:30 Відповісти
Потужне пихате брехло.
показати весь коментар
07.09.2025 10:32 Відповісти
вухо дає
показати весь коментар
07.09.2025 10:39 Відповісти
О, вилізло голобородько 4-х відсоткове
показати весь коментар
07.09.2025 10:42 Відповісти
Наразі бачимо,що президент України -Трамп,він приймає рішення)
показати весь коментар
07.09.2025 10:46 Відповісти
Без власного виробництва балістичних ракет, гра буде дальше в одні ворота.
показати весь коментар
07.09.2025 10:46 Відповісти
нужно больше ПИСТЕТь и каждый день про власне виробництво ракет и они сразу появятся-
ЗЕ-плесень - ублюдок и тварь кремлевская
показати весь коментар
07.09.2025 11:28 Відповісти
Яким макаром світ змусить москалів перестати вбивати? Про яку дипломатію зелений карлик торочить? В кремлівського карлика апетити лише ростуть замість двох вимагає 4 області та забути за АРК. Зелений вимагає кордонів 91. Яким дивом ці два сонцесяйні дійдуть згоди дипломатично?
показати весь коментар
07.09.2025 10:47 Відповісти
дебил ватный - не зеленый вимагає, а Україна
показати весь коментар
07.09.2025 11:29 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 10:55 Відповісти
"зелений зрадник " ось що видав--Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. (((рашистська атака відбувається в той самий час.коли США І ЄС (обкладають 4 ри роки рашиста санкціями)У РАШИСТА САНКЦІЙ ВІД США І ЄС БІЛЬШЕ , ЯК В БАЗАРНОЇ СУКИ БЛІХ...ЙОМУ 3,14*** ЦІ САНКЦІЇ
показати весь коментар
07.09.2025 10:58 Відповісти
Шок контент!
Такого від Зеленського ніхто не чекав😱
Гідна відповідь гаранта на обстріл України!
Ще підставити дебільні фотки цього нікчеми.

Америка-а-а...
Наклади санкції на роssію🤦‍♂️
Володя, лізь назад в бункер грати теніс 🎾
показати весь коментар
07.09.2025 11:08 Відповісти
какой оно володя -УБЛЮДОК он !ПЛЕСЕНЬ подзаборная
показати весь коментар
07.09.2025 11:30 Відповісти
Ну, все! Дожились! Вже прямісінько по найголовнішій будівлі України прилетіло!
У відповідь прямо по кремлю, у вікно пуйлу!
Зпаліть ядеркою ту їхню масковію!
показати весь коментар
07.09.2025 13:00 Відповісти
Вікно навряд чи знайдемо. Треба знищити Спаську башту та Храм недоумкуватого Василя.
показати весь коментар
07.09.2025 13:07 Відповісти
Тепер Трамп образиться на Зеленського, бо його сунули носом в його обіцянки. Чекаємо зупинку постачання зброї та відключення Старлінку.
показати весь коментар
07.09.2025 13:06 Відповісти
Що тобі, містер Фламінго та Америка, чи дідусь Трамп?
За свої дії треба відповідати, раз ти поперся в президенти і не бажаєш звільняти посаду, прострочений ти наш.
показати весь коментар
07.09.2025 13:24 Відповісти
 
 