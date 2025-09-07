Удары РФ - это четкий признак того, что Путин испытывает мир, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что массированными обстрелами украинских городов кремлевский диктатор Владимир Путин пытается испытать мир.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас в наших городах - в Киеве, в Сумах, в других городах и громадах - помогают раненым после российского удара. География ударов за сутки - Киев, Сумы, Кременчуг, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. В Киеве еще разбирают завалы - могут быть тела под завалами. Повреждено здание Кабмина. На данный момент известно о более чем четырех десятках пострадавших по стране, 20 из них - в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего только в столице воздушная тревога была более семи с половиной часов, и Киев был одной из центральных мишеней для российских дронов.

Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут ли они это, или смирятся. Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также - наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы - логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", - подчеркнул Зеленский.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.