РУС
Удары РФ - это четкий признак того, что Путин испытывает мир, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что массированными обстрелами украинских городов кремлевский диктатор Владимир Путин пытается испытать мир.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас в наших городах - в Киеве, в Сумах, в других городах и громадах - помогают раненым после российского удара. География ударов за сутки - Киев, Сумы, Кременчуг, Одесса, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. В Киеве еще разбирают завалы - могут быть тела под завалами. Повреждено здание Кабмина. На данный момент известно о более чем четырех десятках пострадавших по стране, 20 из них - в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего только в столице воздушная тревога была более семи с половиной часов, и Киев был одной из центральных мишеней для российских дронов.

Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир - примут ли они это, или смирятся. Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями - санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также - наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы - логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский поговорил по телефону с Макроном: Скоординировали дипломатические усилия, готовим совместные меры для укрепления обороны

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Зеленский Владимир обращение обстрел война в Украине
Балаболістичні ракети від Зеленського сьогодні летять шквалом. Тримайся кацапня!
07.09.2025 20:47
+19
Це чітка ознака, що ти банкрут і ніхера не можешь та не знаєшь, що робити. Чи твій персонаж "президент". Іди вже геть, опудало хріпате, поки не винесли.
показать весь комментарий
07.09.2025 20:54
+17
Гіперзвук "Зелений балабол", балістика Єрмак-1 та Єрмак-2, ну і крилата "Смарагдовий прутень" Зеленського (довгий).
показать весь комментарий
07.09.2025 20:59
07.09.2025 20:47
Ні, він просто дивиться що ти тряпка, навіть по кремлю не можеш вдарити і крутить тобою як дзигою
показать весь комментарий
07.09.2025 20:48
А шо він зробив ,щоб цього не сталося?.
показать весь комментарий
07.09.2025 20:49
Один потужный удар по мааацкве стОит больше, чем миллион тупых гундосиков.
показать весь комментарий
07.09.2025 20:50
07.09.2025 20:54
Головне самому до того часу не відкинути копита.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:22
Це чітка ознака, що ти банкрут і ніхера не можешь та не знаєшь, що робити. Чи твій персонаж "президент". Іди вже геть, опудало хріпате, поки не винесли.
07.09.2025 20:54
Це ознака того,що ти з пуйлом кончені ТВАРІ!
показать весь комментарий
07.09.2025 20:54
>випробовує світ
Воин света прямо. А я думал тьму,
07.09.2025 20:54
О, нікчема вилізла!!!
Розовий фламінго, дитя заката ...😆
показать весь комментарий
07.09.2025 20:55
Коменти придумайте самі

07.09.2025 20:56
І Тимофій Мілованов цього не скриває!
07.09.2025 21:16
Іпанутий наглухо
07.09.2025 21:17
Але Зеленскому похеру. Це його не чіпає. Він загартований кварталіст.
07.09.2025 20:56
Захід прогнеться чи є ще порох в порохівницях?
07.09.2025 20:57
Прогнеться.
07.09.2025 20:59
А народ України вже прогнувся чи як?
07.09.2025 21:00
Фронт тримається
07.09.2025 21:03
Вже давно і потужно стоїть раком .
07.09.2025 21:21
Фуух, дочекався таки... всім, тихої ночі.
07.09.2025 20:59
Нужно попробовать запускать видосы со скоростью 125 кадров в секунду. При такой плотности и скорости кадров в секунду ни один шахед не пролетит.
07.09.2025 21:02
😁😁😁
07.09.2025 23:20
Як воно вже задовбало, Ну, коли ж буде передоз?!
07.09.2025 21:02
3,14.дабол і мозко.***, никчема
07.09.2025 21:02
Це чітка ознака що у путіна є чим бити, і він знає куди бити.
А з іншої сторони лунають лише потужні обіцянки і занепокоєння.
07.09.2025 21:03
А може це ознака що він хоче вбивати українців.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:16
ПОцілуй ікону потужності
07.09.2025 21:40
Удари по Києву чіткопо казують світову реальну картину спроможностей, а не гундосі казки.
07.09.2025 21:39
Ти свою столицю не здатен захистити, чучело.
07.09.2025 23:01
Ты неправ!Супер АМФОВИАГРА и него бессмертного!Он так стреляет только попасть неможет в тебя!Не ссы ПАЦАН!Давай к нему в московию добазарься по Кривбассовски самы бандитским в 90-х года даже для поРаши!!!ты ПАЦАН?!ЗНАЮ НЕТ ТЫ ЛОХ НАСТОЩИЙ!!!
07.09.2025 23:24
 
 