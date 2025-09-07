РУС
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: скоординировали дипломатические усилия, готовим совместные меры для укрепления обороны

зеленский,разговор

Сегодня, 7 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, они обсудили жесткий ночной российский обстрел.

К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

Также читайте: Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж

"Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - резюмирует Зеленский.

Больше информации пока не известно.

Автор: 

Зеленский Владимир (21863) Макрон Эмманюэль (1442)
Топ комментарии
+10
«Потужна» відповідь розмовою по телефону, асфальтного «незламця», на щоденні убивства Українців московським *******!!
Міндіч, з шурмою і стефанчуки, глибоко зхвильовані!!??
показать весь комментарий
07.09.2025 14:27 Ответить
+4
Бла,бла,бла.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:25 Ответить
+2
Поговорун найпотужніший, незламун найвеличніший - а де результат, крім великого мародерства
показать весь комментарий
07.09.2025 15:01 Ответить
ну, от шо за фігня?
емануєль обіцяв розціловати та заобіймати.
зе!скоморох, бігом до єлисейськіх полєй.
африканські трансгендери заждались....

києву 2000 років.
і не таке переживав......
показать весь комментарий
07.09.2025 14:29 Ответить
Потужні функціональні обов'язки сильних світу сього - обговорити чергову атаку Пітьми
показать весь комментарий
07.09.2025 14:31 Ответить
Пора пейсатого гнати вшию,толку з його розмов НІЯКОГО.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:22 Ответить
Та невже? Это надо было делать ещё в 22м. Шоблу надо было не просто гнать, а сажать на нары, или на фронт в окопы. И назначать временную военную администрацию.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:28 Ответить
Не Міндіча рятуй і свою сраку, а людей, які щодня гинуть.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:40 Ответить
чергова порйція "зеленого лайна" на вуха українського народу
показать весь комментарий
07.09.2025 15:43 Ответить
Потужно і кластерно
показать весь комментарий
07.09.2025 15:45 Ответить
А не можна все наперед скоординувати ?
показать весь комментарий
07.09.2025 16:30 Ответить
я гадаю, що після кожної розмови із найвеличнішим, макрон лягає у ванну, слухає запис та дрочить
показать весь комментарий
07.09.2025 16:36 Ответить
Позор нации
показать весь комментарий
07.09.2025 17:23 Ответить
 
 