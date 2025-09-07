Зеленский поговорил по телефону с Макроном: скоординировали дипломатические усилия, готовим совместные меры для укрепления обороны

Сегодня, 7 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, они обсудили жесткий ночной российский обстрел.

К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

Также читайте: Зеленский об атаке РФ: Такие убийства - сознательное затягивание войны, в Вашингтоне не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции. ФОТОрепортаж

"Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - резюмирует Зеленский.

Больше информации пока не известно.