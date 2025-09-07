Зеленский поговорил по телефону с Макроном: скоординировали дипломатические усилия, готовим совместные меры для укрепления обороны
Сегодня, 7 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, как отмечается, они обсудили жесткий ночной российский обстрел.
К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.
"Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.
Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - резюмирует Зеленский.
Больше информации пока не известно.
Міндіч, з шурмою і стефанчуки, глибоко зхвильовані!!??
емануєль обіцяв розціловати та заобіймати.
зе!скоморох, бігом до єлисейськіх полєй.
африканські трансгендери заждались....
києву 2000 років.
і не таке переживав......