Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Скоординували дипломатичні зусилля, готуємо спільні заходи для зміцнення оборони

Сьогодні, 7 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський розмовляв із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, вони обговорили жорсткий нічний російський обстріл.

На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні.

Також читайте: Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. ФОТОрепортаж

"Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - резюмує Зеленський.

Більше інформації наразі не відомо.

Зеленський Володимир (25405) Макрон Емманюель (1596)
«Потужна» відповідь розмовою по телефону, асфальтного «незламця», на щоденні убивства Українців московським *******!!
Міндіч, з шурмою і стефанчуки, глибоко зхвильовані!!??
Бла,бла,бла.
ну, от шо за фігня?
емануєль обіцяв розціловати та заобіймати.
зе!скоморох, бігом до єлисейськіх полєй.
африканські трансгендери заждались....

києву 2000 років.
і не таке переживав......
Потужні функціональні обов'язки сильних світу сього - обговорити чергову атаку Пітьми
Поговорун найпотужніший, незламун найвеличніший - а де результат, крім великого мародерства
Пора пейсатого гнати вшию,толку з його розмов НІЯКОГО.
Та невже? Это надо было делать ещё в 22м. Шоблу надо было не просто гнать, а сажать на нары, или на фронт в окопы. И назначать временную военную администрацию.
Не Міндіча рятуй і свою сраку, а людей, які щодня гинуть.
чергова порйція "зеленого лайна" на вуха українського народу
Потужно і кластерно
