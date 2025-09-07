Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Скоординували дипломатичні зусилля, готуємо спільні заходи для зміцнення оборони
Сьогодні, 7 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський розмовляв із лідером Франції Емманюелем Макроном.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, як зазначається, вони обговорили жорсткий нічний російський обстріл.
На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні.
"Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.
Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - резюмує Зеленський.
Більше інформації наразі не відомо.
Міндіч, з шурмою і стефанчуки, глибоко зхвильовані!!??
емануєль обіцяв розціловати та заобіймати.
зе!скоморох, бігом до єлисейськіх полєй.
африканські трансгендери заждались....
києву 2000 років.
і не таке переживав......