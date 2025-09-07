Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Скоординували дипломатичні зусилля, готуємо спільні заходи для зміцнення оборони

Сьогодні, 7 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський розмовляв із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, вони обговорили жорсткий нічний російський обстріл.

На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні.

Також читайте: Зеленський про атаку РФ: Такі вбивства - свідоме затягування війни, у Вашингтоні не раз звучало, що за відмову говорити будуть санкції. ФОТОрепортаж

"Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - резюмує Зеленський.

Більше інформації наразі не відомо.