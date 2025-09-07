Удари РФ - це чітка ознака, що Путін випробовує світ, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що масованими обстрілами українських міст кремлівський диктатор Володимир Путін намагається випробувати світ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зараз у наших містах – у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах – допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу – Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали – можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них – у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин, і Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів.

Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - наголосив Зеленський.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.