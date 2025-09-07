УКР
Удари РФ - це чітка ознака, що Путін випробовує світ, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що масованими обстрілами українських міст кремлівський диктатор Володимир Путін намагається випробувати світ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зараз у наших містах – у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах – допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу – Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали – можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них – у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин, і Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів.

Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський поговорив телефоном з Макроном: Скоординували дипломатичні зусилля, готуємо спільні заходи для зміцнення оборони

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Зеленський Володимир (25405) звернення (661) обстріл (30714) війна в Україні (6060)
Топ коментарі
+20
Балаболістичні ракети від Зеленського сьогодні летять шквалом. Тримайся кацапня!
показати весь коментар
07.09.2025 20:47 Відповісти
+18
Це чітка ознака, що ти банкрут і ніхера не можешь та не знаєшь, що робити. Чи твій персонаж "президент". Іди вже геть, опудало хріпате, поки не винесли.
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
+16
Гіперзвук "Зелений балабол", балістика Єрмак-1 та Єрмак-2, ну і крилата "Смарагдовий прутень" Зеленського (довгий).
показати весь коментар
07.09.2025 20:59 Відповісти
Ні, він просто дивиться що ти тряпка, навіть по кремлю не можеш вдарити і крутить тобою як дзигою
показати весь коментар
07.09.2025 20:48 Відповісти
А шо він зробив ,щоб цього не сталося?.
показати весь коментар
07.09.2025 20:49 Відповісти
Один потужный удар по мааацкве стОит больше, чем миллион тупых гундосиков.
показати весь коментар
07.09.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
Головне самому до того часу не відкинути копита.
показати весь коментар
07.09.2025 21:22 Відповісти
Це ознака того,що ти з пуйлом кончені ТВАРІ!
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
>випробовує світ
Воин света прямо. А я думал тьму,
показати весь коментар
07.09.2025 20:54 Відповісти
О, нікчема вилізла!!!
Розовий фламінго, дитя заката ...😆
показати весь коментар
07.09.2025 20:55 Відповісти
Коменти придумайте самі

показати весь коментар
07.09.2025 20:56 Відповісти
І Тимофій Мілованов цього не скриває!
показати весь коментар
07.09.2025 21:16 Відповісти
Іпанутий наглухо
показати весь коментар
07.09.2025 21:17 Відповісти
Але Зеленскому похеру. Це його не чіпає. Він загартований кварталіст.
показати весь коментар
07.09.2025 20:56 Відповісти
Захід прогнеться чи є ще порох в порохівницях?
показати весь коментар
07.09.2025 20:57 Відповісти
Прогнеться.
показати весь коментар
07.09.2025 20:59 Відповісти
А народ України вже прогнувся чи як?
показати весь коментар
07.09.2025 21:00 Відповісти
Фронт тримається
показати весь коментар
07.09.2025 21:03 Відповісти
Вже давно і потужно стоїть раком .
показати весь коментар
07.09.2025 21:21 Відповісти
Фуух, дочекався таки... всім, тихої ночі.
показати весь коментар
07.09.2025 20:59 Відповісти
Нужно попробовать запускать видосы со скоростью 125 кадров в секунду. При такой плотности и скорости кадров в секунду ни один шахед не пролетит.
показати весь коментар
07.09.2025 21:02 Відповісти
Як воно вже задовбало, Ну, коли ж буде передоз?!
показати весь коментар
07.09.2025 21:02 Відповісти
3,14.дабол і мозко.***, никчема
показати весь коментар
07.09.2025 21:02 Відповісти
Це чітка ознака що у путіна є чим бити, і він знає куди бити.
А з іншої сторони лунають лише потужні обіцянки і занепокоєння.
показати весь коментар
07.09.2025 21:03 Відповісти
А може це ознака що він хоче вбивати українців.
показати весь коментар
07.09.2025 21:16 Відповісти
ПОцілуй ікону потужності
показати весь коментар
07.09.2025 21:40 Відповісти
Удари по Києву чіткопо казують світову реальну картину спроможностей, а не гундосі казки.
показати весь коментар
07.09.2025 21:39 Відповісти
Ти свою столицю не здатен захистити, чучело.
показати весь коментар
07.09.2025 23:01 Відповісти
 
 