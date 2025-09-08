В Еврокомиссии ничего не знают о визите европейских лидеров в Вашингтон, о котором объявил Трамп

Представитель Еврокомиссии Олоф Жиль заявил, что ему не известно о том, планирует ли кто-то из лидеров ЕС лететь на этой неделе в Вашингтон. Накануне о визите европейских лидеров заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом представитель ЕК сказал во время брифинга 8 сентября, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу говорить от имени государств-членов ЕС, но, насколько мне известно, никаких других лидеров нет в Вашингтоне или на пути туда", - сказал Жиль.

В то же время он подтвердил, что специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в Вашингтоне вместе с командой экспертов.

"Они встретятся со своими американскими коллегами для обсуждения санкций", - добавил представитель ЕК.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

