В Еврокомиссии ничего не знают о визите европейских лидеров в Вашингтон, о котором объявил Трамп
Представитель Еврокомиссии Олоф Жиль заявил, что ему не известно о том, планирует ли кто-то из лидеров ЕС лететь на этой неделе в Вашингтон. Накануне о визите европейских лидеров заявлял президент США Дональд Трамп.
Об этом представитель ЕК сказал во время брифинга 8 сентября, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не могу говорить от имени государств-членов ЕС, но, насколько мне известно, никаких других лидеров нет в Вашингтоне или на пути туда", - сказал Жиль.
В то же время он подтвердил, что специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в Вашингтоне вместе с командой экспертов.
"Они встретятся со своими американскими коллегами для обсуждения санкций", - добавил представитель ЕК.
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.
І в реальності Трампа Трамп вже зупинив 100500 воєн, які розпочалися через дурня Байдена і уклав чудесні оборудки з усіма державами і підприємствами всіх форм власності на планеті Земля і в колоніях на Місяці та Марсі.
І всі мешканці Всесвіту щасливі, бо нарешті мають змогу приїздити до міста Вашингтон, округ Колумбія, без страху бути вбитими на вулиці. А головне - за надану можливість платити Америці ******* трильйонів, які вони раніше у Америки крали.
(в його реальності, звісно ж)