РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Визит европейских лидеров в США
1 004 13

В Еврокомиссии ничего не знают о визите европейских лидеров в Вашингтон, о котором объявил Трамп

трамп

Представитель Еврокомиссии Олоф Жиль заявил, что ему не известно о том, планирует ли кто-то из лидеров ЕС лететь на этой неделе в Вашингтон. Накануне о визите европейских лидеров заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом представитель ЕК сказал во время брифинга 8 сентября, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу говорить от имени государств-членов ЕС, но, насколько мне известно, никаких других лидеров нет в Вашингтоне или на пути туда", - сказал Жиль.

В то же время он подтвердил, что специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в Вашингтоне вместе с командой экспертов.

"Они встретятся со своими американскими коллегами для обсуждения санкций", - добавил представитель ЕК.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

Читайте также: Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не будет ехать

Автор: 

визит (3158) Еврокомиссия (1528) США (27849) Трамп Дональд (6557)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Трампу щось наснилось, він у своїй реальності живе
показать весь комментарий
08.09.2025 18:48 Ответить
+3
Безумовно.

І в реальності Трампа Трамп вже зупинив 100500 воєн, які розпочалися через дурня Байдена і уклав чудесні оборудки з усіма державами і підприємствами всіх форм власності на планеті Земля і в колоніях на Місяці та Марсі.

І всі мешканці Всесвіту щасливі, бо нарешті мають змогу приїздити до міста Вашингтон, округ Колумбія, без страху бути вбитими на вулиці. А головне - за надану можливість платити Америці ******* трильйонів, які вони раніше у Америки крали.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:04 Ответить
+1
І, найголовніше, трумпа всі цілують в дупу.

(в його реальності, звісно ж)
показать весь комментарий
08.09.2025 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампу щось наснилось, він у своїй реальності живе
показать весь комментарий
08.09.2025 18:48 Ответить
Безумовно.

І в реальності Трампа Трамп вже зупинив 100500 воєн, які розпочалися через дурня Байдена і уклав чудесні оборудки з усіма державами і підприємствами всіх форм власності на планеті Земля і в колоніях на Місяці та Марсі.

І всі мешканці Всесвіту щасливі, бо нарешті мають змогу приїздити до міста Вашингтон, округ Колумбія, без страху бути вбитими на вулиці. А головне - за надану можливість платити Америці ******* трильйонів, які вони раніше у Америки крали.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:04 Ответить
І, найголовніше, трумпа всі цілують в дупу.

(в його реальності, звісно ж)
показать весь комментарий
08.09.2025 19:08 Ответить
Тобі мабуть твій соєвий наказ дав Трампа мочити. Свою соєвку ти відпрацювала.😁
показать весь комментарий
08.09.2025 19:07 Ответить
Ні, просто у вас, на фермі діє команда -"просувати Трумпа", тому що сам Трумп своєю бездіяльністтю дуже допомагає вашому карло- пу захоплювати Україну.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:25 Ответить
Видно що ти зі старих довбнів, колишня секта зради, тепер понижений у посаді до зеленого плазуна.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:40 Ответить
Ні на що не схоже, крім діагнозу
показать весь комментарий
08.09.2025 19:13 Ответить
А нафіга їх? Трамп наодинці проведе зустріч і об'явить результати. Всі погодились, похвалили, і взагалі були в захваті від Трампа.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:13 Ответить
потроху починають забивати на трампа.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:14 Ответить
Так воно ж перетворилося вже на посміховисько, а іноді й небезпечне.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:36 Ответить
У Тампона шизофренія і дименція. Воно не пам'ятає що було вчора а також мріє щоб до нього їздили на поклон як до інших диктаторів
показать весь комментарий
08.09.2025 19:23 Ответить
Переклад повідомлення Олофа Жиля на нормальну мову: "Не слухайте отого рудого брехуна. Він видає бажане за дійсне та й, взагалі, не пам'ятає, шо він казав ще вчора".
показать весь комментарий
08.09.2025 19:33 Ответить
То у нього неконтрольована мовна діарея. Треба вже звикнути до ціх висерів.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:33 Ответить
 
 