У Єврокомісії нічого не знають про візит європейських лідерів до Вашингтона, про який оголосив Трамп
Представник Єврокомісії Олоф Жиль заявив, що йому не відомо про те, чи планує хтось із лідерів ЄС летіти цього тижня до Вашингтона. Напередодні про візит європейських лідерів заявляв президент США Дональд Трамп.
Про це представник ЄК сказав під час брифінгу 8 вересня, передає "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не можу говорити від імені держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, жодних інших лідерів немає у Вашингтоні чи в дорозі туди", - сказав Жиль.
Водночас він підтвердив, що спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у Вашингтоні разом із командою експертів.
"Вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій",- додав представник ЄК.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що протягом наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.
І в реальності Трампа Трамп вже зупинив 100500 воєн, які розпочалися через дурня Байдена і уклав чудесні оборудки з усіма державами і підприємствами всіх форм власності на планеті Земля і в колоніях на Місяці та Марсі.
І всі мешканці Всесвіту щасливі, бо нарешті мають змогу приїздити до міста Вашингтон, округ Колумбія, без страху бути вбитими на вулиці. А головне - за надану можливість платити Америці ******* трильйонів, які вони раніше у Америки крали.
(в його реальності, звісно ж)