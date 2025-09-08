УКР
У Єврокомісії нічого не знають про візит європейських лідерів до Вашингтона, про який оголосив Трамп

трамп

Представник Єврокомісії Олоф Жиль заявив, що йому не відомо про те, чи планує хтось із лідерів ЄС летіти цього тижня до Вашингтона. Напередодні про візит європейських лідерів заявляв президент США Дональд Трамп.

Про це представник ЄК сказав під час брифінгу 8 вересня, передає "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу говорити від імені держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, жодних інших лідерів немає у Вашингтоні чи в дорозі туди", - сказав Жиль.

Водночас він підтвердив, що спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у Вашингтоні разом із командою експертів.

"Вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій",- додав представник ЄК.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що протягом наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.

Читайте також: Візит європейських лідерів до Вашингтону: Мерц не їхатиме

візит (1662) Єврокомісія (2265) США (24231) Трамп Дональд (7087)
Трампу щось наснилось, він у своїй реальності живе
08.09.2025 18:48 Відповісти
Безумовно.

І в реальності Трампа Трамп вже зупинив 100500 воєн, які розпочалися через дурня Байдена і уклав чудесні оборудки з усіма державами і підприємствами всіх форм власності на планеті Земля і в колоніях на Місяці та Марсі.

І всі мешканці Всесвіту щасливі, бо нарешті мають змогу приїздити до міста Вашингтон, округ Колумбія, без страху бути вбитими на вулиці. А головне - за надану можливість платити Америці ******* трильйонів, які вони раніше у Америки крали.
08.09.2025 19:04 Відповісти
І, найголовніше, трумпа всі цілують в дупу.

(в його реальності, звісно ж)
08.09.2025 19:08 Відповісти
Тобі мабуть твій соєвий наказ дав Трампа мочити. Свою соєвку ти відпрацювала.😁
08.09.2025 19:07 Відповісти
Ні, просто у вас, на фермі діє команда -"просувати Трумпа", тому що сам Трумп своєю бездіяльністтю дуже допомагає вашому карло- пу захоплювати Україну.
08.09.2025 19:25 Відповісти
Видно що ти зі старих довбнів, колишня секта зради, тепер понижений у посаді до зеленого плазуна.
08.09.2025 19:40 Відповісти
Ні на що не схоже, крім діагнозу
08.09.2025 19:13 Відповісти
А нафіга їх? Трамп наодинці проведе зустріч і об'явить результати. Всі погодились, похвалили, і взагалі були в захваті від Трампа.
08.09.2025 19:13 Відповісти
потроху починають забивати на трампа.
08.09.2025 19:14 Відповісти
Так воно ж перетворилося вже на посміховисько, а іноді й небезпечне.
08.09.2025 19:36 Відповісти
У Тампона шизофренія і дименція. Воно не пам'ятає що було вчора а також мріє щоб до нього їздили на поклон як до інших диктаторів
08.09.2025 19:23 Відповісти
Переклад повідомлення Олофа Жиля на нормальну мову: "Не слухайте отого рудого брехуна. Він видає бажане за дійсне та й, взагалі, не пам'ятає, шо він казав ще вчора".
08.09.2025 19:33 Відповісти
То у нього неконтрольована мовна діарея. Треба вже звикнути до ціх висерів.
08.09.2025 19:33 Відповісти
 
 