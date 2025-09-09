РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5086 посетителей онлайн
Новости Убийство украинки в США
3 508 25

Американские СМИ "намеренно замалчивали" убийство украинки Заруцкой, пока Трамп не отреагировал, - Белый дом

Убийство украинки в США: Белый дом обвинил СМИ в замалчивании

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Это трагедия, которая не получила достаточного внимания СМИ - жестокое убийство Ирины Заруцкой", - подчеркнула она.

Чиновница отметила, что многие СМИ США "позорно и намеренно замалчивали" факты трагедии, "пока президент Трамп не обратил на это внимание".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР

Левитт также раскритиковала местные власти Северной Каролины во главе с демократами, деятельность которой, по ее словам, привела к убийству украинки.

"Эта прекрасная невинная 23-летняя молодая женщина была украинской беженкой, которая недавно выехала из своей страны, чтобы получить шанс на более безопасную жизнь и многообещающее новое начало здесь, в Соединенных Штатах. Но, к сожалению, система общественного транспорта в большом американском городе стала более опасной, чем зона активных боевых действий, которую она покинула. Президент и весь Белый дом молятся за ее семью и друзей в это невероятно трудное время", - отметила пресс-секретарь Трампа.

Наиболее возмутительным и неприемлемым в этой истории, по словам Белого дома, является то, что смерть украинки можно было предотвратить, поскольку ее убийца Декарлос Браун должен был быть за решеткой - имея за собой длинную криминальную историю, он был арестован в январе прошлого года.

"Несмотря на всю эту задокументированную криминальную историю, когда Брауна снова арестовали в январе прошлого года, судья-демократ, которая была ярой сторонницей экс-вице-президента Камалы Харрис, снова освободила этого сумасшедшего преступника без залога", - добавила Левитт.

Читайте также: Трамп об убийстве украинки Заруцкой: Ее кровь на руках демократов

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом приравнял атаку РФ на Киев с ударами Украины по российским НПЗ

Автор: 

беженцы (1686) США (27867) убийство (6590) Ливитт Кэролайн (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
У США зараз, у всьому винні "демократи"... А у нас - Порошенко...
показать весь комментарий
09.09.2025 22:50 Ответить
+7
"если бы не трамп, не было бы никаких сми"(с)
показать весь комментарий
09.09.2025 22:52 Ответить
+5
Так, у США є своя ЄС (демократи) і свій Порошенко (дурень Байден).
І "новоє литцо, парєнь іс нарота"...
показать весь комментарий
09.09.2025 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
винні демократи, байден і зеленський
показать весь комментарий
09.09.2025 22:50 Ответить
Чесні християни, віруючі у СПРАВЕДЛИВІСТЬ журналісти, у непідкупних ЗМІ США, чомусь раптом замовчують ОЧЕВИДНЕ убивство,!?!?
Невже вони всі, такі продажні та гешефтні?!?
Тому і в Капітолію США, терористи убивають поліцейських, які захищають парламентарів США від терористів трампа!!
показать весь комментарий
09.09.2025 23:16 Ответить
огидний піар трампа на крові !

.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:52 Ответить
У США зараз, у всьому винні "демократи"... А у нас - Порошенко...
показать весь комментарий
09.09.2025 22:50 Ответить
тільки Порошенко
показать весь комментарий
09.09.2025 22:56 Ответить
Так, у США є своя ЄС (демократи) і свій Порошенко (дурень Байден).
І "новоє литцо, парєнь іс нарота"...
показать весь комментарий
09.09.2025 22:56 Ответить
Та ти що? "ЄС" відстоює інтереси України... Демократи відстоюють інтереси США... А ЧИЇ інтереси відстоює Трамп, з сьогоднішніми "респами"? Путіна і Росії? ... А "дурень" Байден, якби йому не заважали "трампісти", давав-би більше зброї та *********** Україні... Чи це Байден, на півроку, "тормознув" поставки?
показать весь комментарий
09.09.2025 23:02 Ответить
Байден на 3 года стопорнул, он прямой агент Кремля, повязан с сынком Буризмой и Кремль его шантажировал. Это более верояно чем дегенератское "Трамп - Краснов"
показать весь комментарий
10.09.2025 01:02 Ответить
"если бы не трамп, не было бы никаких сми"(с)
показать весь комментарий
09.09.2025 22:52 Ответить
Ну, смі мали б бути - мусить же ж хтось славити Трампа, Величного та Жахливого. А от ніяких демократів там точно б не було.
І до слова- а як там справи у нової марсиянської партії І.Маска? Зареєстрував вже?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:59 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Трамп про це дізнався саме від журналіста. Тобто від ЗМІ.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:53 Ответить
Новину поширили консервативні блогери. Влада міста, в особі мера, демократки, дякувала корпоративним змі за те, що мовчать про цей випадок. Є документальне підтвердження.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:15 Ответить
Ще один майстер політичного піару на будь чому в т.ч. і "на кістках", когось він мені дуже нагадує в українському політикумі.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:57 Ответить
Та зрозуміло що без нього нікуди.
Make a dial.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:57 Ответить
лицемерие зашкаливает
показать весь комментарий
09.09.2025 22:57 Ответить
"Попри всю цю задокументовану кримінальну історію, коли Брауна знову заарештували у січні минулого року, суддя-демократка, яка була ярою прихильницею ексвіцепрезидентки Камали Гарріс, знову звільнила цього божевільного злочинця без застави

Я не дуже знаю закони США... Але, на якій підставі його звільнили від відповідальності? Бо це не "толерантно" було?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:58 Ответить
Там справа не у підставах, а у політичних поглядах судді. Та і без спальні Ґантера Байдена не обійшлося.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:03 Ответить
Я особисто баив це відео за тиждень до публікації в смі на кацапських ресурсах.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:00 Ответить
Блакитні медіа мовчать, бо вбивця то блм злочинець-рецидівіст, яким вони монументи встановлюють.
МАГА використовує цей випадок в політичних цілях.
Дитину шкода, непідготовлена була до життя серед дикунів, очікувати від яких завжди слід найгіршого.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:02 Ответить
Цей кадр з відео просто рве мізки .
..
показать весь комментарий
09.09.2025 23:06 Ответить
Во Фридланде (Нижняя Саксония) 31-летний мужчина толкнул под поезд 16-летнюю беженку из Украины, она скончалась, https://www.focus.de/panorama/welt/iraker-soll-16-jaehrige-vor-zug-geschubst-haben-dna-spuren-sollen-ihn-belasten_a2776496-9353-4e28-926d-907b4548ac3e.html пишет Focus.

Инцидент произошел 11 августа на железнодорожном вокзале. Как пишет Focus, 16-летняя Лиана К. возвращалась домой, в то время как 31-летний Мухаммад А. из Ирака с полной силой толкнул девушку под проезжающий товарный поезд.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:12 Ответить
А ще більше вразила реакція тих кінчених інфузорій , які сиділи поряд . Через кілька секунд їх як корова язиком злизала . Навіть і пальцем не поворухнули щоб допомогти дівчині .
Найпромовистіший коментар під цією ілюстрацією залишив один американець . Він написав - дівчина це Україна , той чорномазий ***** - росія , а пасажири у вагоні то байдужий - світ .
..
показать весь комментарий
09.09.2025 23:16 Ответить
5 чорних сиділо, не заступивсь ніхто
показать весь комментарий
10.09.2025 00:38 Ответить
Демократы (a.k.a, глобалисты, неомарксисты) вопят в прессе только о случаях типа George Floyd, когда, упаси боже, страдают чёрные. Когда чёрные убивают белых, пресса молчит. Вы в Украине привычно во всём вините Трампа (даже в этом случае), а следовало бы понять кто наш общий истинный враг. Леваки, последние сто лет поддерживавшие Сталина и Совок, так его сегодня и поддерживают. Несмотря на проукраинскую риторику, за которой не следует реальной помощи. Трамп совсем не подарок, но если вы там надеетесь на помощь левых (которые со времён Обамы имеют для вас только морковку на удочке), то вы совсем наивные люди.
показать весь комментарий
10.09.2025 00:25 Ответить
Щиро чи ні , а респи оце так не залишать. І , звісно, політика є цинічною штукою...а дівча шкода неймовірно.
показать весь комментарий
10.09.2025 00:26 Ответить
 
 