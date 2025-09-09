Американские СМИ "намеренно замалчивали" убийство украинки Заруцкой, пока Трамп не отреагировал, - Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Это трагедия, которая не получила достаточного внимания СМИ - жестокое убийство Ирины Заруцкой", - подчеркнула она.
Чиновница отметила, что многие СМИ США "позорно и намеренно замалчивали" факты трагедии, "пока президент Трамп не обратил на это внимание".
Левитт также раскритиковала местные власти Северной Каролины во главе с демократами, деятельность которой, по ее словам, привела к убийству украинки.
"Эта прекрасная невинная 23-летняя молодая женщина была украинской беженкой, которая недавно выехала из своей страны, чтобы получить шанс на более безопасную жизнь и многообещающее новое начало здесь, в Соединенных Штатах. Но, к сожалению, система общественного транспорта в большом американском городе стала более опасной, чем зона активных боевых действий, которую она покинула. Президент и весь Белый дом молятся за ее семью и друзей в это невероятно трудное время", - отметила пресс-секретарь Трампа.
Наиболее возмутительным и неприемлемым в этой истории, по словам Белого дома, является то, что смерть украинки можно было предотвратить, поскольку ее убийца Декарлос Браун должен был быть за решеткой - имея за собой длинную криминальную историю, он был арестован в январе прошлого года.
"Несмотря на всю эту задокументированную криминальную историю, когда Брауна снова арестовали в январе прошлого года, судья-демократ, которая была ярой сторонницей экс-вице-президента Камалы Харрис, снова освободила этого сумасшедшего преступника без залога", - добавила Левитт.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.
Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.
