Вбивство українки Ірини Заруцької в США: нові кадри нападу. ВIДЕО 18+
З’явилися нові кадри нападу на 23-річну українку Ірину Заруцьку в потязі Lynx Blue Line у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент нападу дівчина перебувала на сидінні одна, нападник підійшов до неї ззаду, дістав ніж і завдав удару. На записі видно, як Ірина Заруцька спочатку розплакалася, а згодом знепритомніла. Також на відео зафіксовано, що пасажири, які перебували поруч, не відреагували на інцидент і не надали постраждалій допомоги.
Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!
Поки один літає в гольфа грати, за рахунок бюджету США, ось така кривава різня, продовжується в США!
Усі проблеми Америки, в одній кривавій історії, для дівчинки з України!
Десь там, через 2-3 тижні, щось там проплямкають, прес-діви з Білого дому, це ж не її чи родичів, ріжуть ножем, а Українку!!!
Відкрию вам "таємницю" - люди з світлим кольором шкіри теж вбивають.
Pattern recognition, це не ярлики і лейбли, і вони говорять зовсім про інше.
Чорні, зокрема, вчиняють в десятки разів більше злочинів відносно білих, ніж навпаки. А це вже не одне і те ж, відкрию вам ще одну таємницю.
цих потвор треба ......
- афроамериканець вбиває одну з небагатьох білих у вагоні
- 0 реакції і співчуття від свідків, ні викликів поліції, швидкої, чи намагання допомогти (можна аппелювати, що без мед. освіти в США не можна надавати першу допомогу, не знаю як там прийнято). Ніхто не підійшов, не спитав
Наступного дня після вбивства чорношкірого злочинця і наркомана Джорджа Флойда в США вийшли 40.000 повідомлень у ЗМІ будь-якого виду у всіх 50 штатах.
Про вбивство Заруцької перші повідомлення у ЗМІ з'явилися лише через 3 тижні, і то тільки після реакції Трампа
Я розумію, що проти нігга-неадеквата не попреш - бо він з ножем! Але ж залишити без помочі .. це треш...
Тепер розумієш чого за камерами буде слідкувати ШІ - виродились людоньки на ФША
На війні як на війні....
Невже у діаспори-********* не буде бейців щоб засудити тих кінчених потвор ????
Буде, вже заарештували, й якщо не смертна кара то пожиттеве 99%. То на кацапії у вас випускають вбивць та педофілів на волю через "єс вє о". Й ще 11 кацапів чи ідіотів "вподобайку" натиснули під твоїм висером.
шансів нуль.
дівчина мала кілька секунд життя
ще видно, що вона хотіла по мобільному
подзвонити , коли вже впала.
соціалізм, лєвацтво, толерастія, пацифізм, трансгендерство, на коліна перед рабами, ось вам у всій красі!
до речі, гасла демократів! а, ви кажете трамп......
Вони постійно ****...ть що їх права ущемляють але в реальності то деколи краще в метро не їхати обдовбані негри просто можуть доїб... тись і завали та втікти.
Це що тут сталось навіть могло в новини не попасти.
У цьому вся сутність американців, це вам не американське кіно дивитися.