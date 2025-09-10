Вбивство українки Ірини Заруцької в США: нові кадри нападу. ВIДЕО 18+

З’явилися нові кадри нападу на 23-річну українку Ірину Заруцьку в потязі Lynx Blue Line у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент нападу дівчина перебувала на сидінні одна, нападник підійшов до неї ззаду, дістав ніж і завдав удару. На записі видно, як Ірина Заруцька спочатку розплакалася, а згодом знепритомніла. Також на відео зафіксовано, що пасажири, які перебували поруч, не відреагували на інцидент і не надали постраждалій допомоги.

Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

