УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вбивство українки в США
12 037 64

Вбивство українки Ірини Заруцької в США: нові кадри нападу. ВIДЕО 18+

З’явилися нові кадри нападу на 23-річну українку Ірину Заруцьку в потязі Lynx Blue Line у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент нападу дівчина перебувала на сидінні одна, нападник підійшов до неї ззаду, дістав ніж і завдав удару. На записі видно, як Ірина Заруцька спочатку розплакалася, а згодом знепритомніла. Також на відео зафіксовано, що пасажири, які перебували поруч, не відреагували на інцидент і не надали постраждалій допомоги.

Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Також дивіться: У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО

напад (1156) потяг (2023) США (24254) вбивство (3198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
ніхто навіть не підійшов до неї. Не тільки вбивця пішов, наче нічого не сталося, а й жирна тварина поруч навіть не глянула що з дівчиною
показати весь коментар
10.09.2025 15:49 Відповісти
+21
Я так розумію, ймовірно темношкірий расизм:

- афроамериканець вбиває одну з небагатьох білих у вагоні

- 0 реакції і співчуття від свідків, ні викликів поліції, швидкої, чи намагання допомогти (можна аппелювати, що без мед. освіти в США не можна надавати першу допомогу, не знаю як там прийнято). Ніхто не підійшов, не спитав
показати весь коментар
10.09.2025 15:56 Відповісти
+19
Чорні мавпи, нормальним людям зрозуміло, непридатні існувати серед цивілізованих людей.
показати весь коментар
10.09.2025 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демократия, прогрессивность и толерантность, мать их !
показати весь коментар
10.09.2025 15:44 Відповісти
не добил их Данила Багров
показати весь коментар
10.09.2025 17:44 Відповісти
це був москаль, тільки чорний
показати весь коментар
10.09.2025 18:21 Відповісти
ніхто навіть не підійшов до неї. Не тільки вбивця пішов, наче нічого не сталося, а й жирна тварина поруч навіть не глянула що з дівчиною
показати весь коментар
10.09.2025 15:49 Відповісти
А ви шо не помітили шо там одні чорні були? Ми мабуть шось не знаємо про місцевий менталітет. Може вона не знала, що в тому транспорті шось не так і не треба було туди сідати?
показати весь коментар
10.09.2025 16:42 Відповісти
Менталітєт тіпа: вбити білу у метро? Ти серйозно зараз?
показати весь коментар
10.09.2025 18:18 Відповісти
Вона єдина біла була у вагоні - ймовірний мотив.
показати весь коментар
10.09.2025 15:49 Відповісти
Нам це не загрожує, тут гроші не роздають.
показати весь коментар
10.09.2025 15:57 Відповісти
в гамериці тільки "чорні життя мають значення"
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
Християнське суспільство в США, як реалії сьогодення!!!
Поки один літає в гольфа грати, за рахунок бюджету США, ось така кривава різня, продовжується в США!
Усі проблеми Америки, в одній кривавій історії, для дівчинки з України!
Десь там, через 2-3 тижні, щось там проплямкають, прес-діви з Білого дому, це ж не її чи родичів, ріжуть ножем, а Українку!!!
показати весь коментар
10.09.2025 15:51 Відповісти
Джанго освобожденный....
показати весь коментар
10.09.2025 15:51 Відповісти
Чорні мавпи, нормальним людям зрозуміло, непридатні існувати серед цивілізованих людей.
показати весь коментар
10.09.2025 15:52 Відповісти
Нормальні люди не міряють життя "ярликами, лейбалами, всіх під одне".
Відкрию вам "таємницю" - люди з світлим кольором шкіри теж вбивають.
показати весь коментар
10.09.2025 16:42 Відповісти
Так, вбивають. Але припустим, що і трапився б такий інцидент де сиділи б одні білі і хтось таке зробив з чорною дівчиною. Серад такої кількості б знайшлось би один чи декілька людей, які б підійшли та намагалися б чимось допомогти.
показати весь коментар
10.09.2025 16:46 Відповісти
Грицько Злий, й до чого Ви це мені написали? Я пишу про те що злочини вчиняють люди з різним кольором шкіри а не про реакцію оточуючих. Й Ви здивуєтесь але бувають випадки коли люди з світлим кольором шкіри ігнорують. Ви не зрозуміли про що я. Поясню: колір шкіри не впливає, немає всіх поганих або всіх гарних людей за кольором шкіри. Тільки не зовсім розумні люди міняють "всіх під одне".... добре що у Британії таких майже немає бо вже б казали що Українці "всі п'яні, тупі та не виховані".
показати весь коментар
10.09.2025 18:21 Відповісти
Статистика, а не черрі пікінг.
Pattern recognition, це не ярлики і лейбли, і вони говорять зовсім про інше.
Чорні, зокрема, вчиняють в десятки разів більше злочинів відносно білих, ніж навпаки. А це вже не одне і те ж, відкрию вам ще одну таємницю.
показати весь коментар
10.09.2025 17:13 Відповісти
Christopher ви трохи "випали з теми". Розмова не про хто більше а хто меньше вчиняє злочинів.
показати весь коментар
10.09.2025 18:14 Відповісти
гнида чорна!!!! Ненавиджууууууу!
цих потвор треба ......
показати весь коментар
10.09.2025 15:52 Відповісти
Я так розумію, ймовірно темношкірий расизм:

- афроамериканець вбиває одну з небагатьох білих у вагоні

- 0 реакції і співчуття від свідків, ні викликів поліції, швидкої, чи намагання допомогти (можна аппелювати, що без мед. освіти в США не можна надавати першу допомогу, не знаю як там прийнято). Ніхто не підійшов, не спитав
показати весь коментар
10.09.2025 15:56 Відповісти
Для них це норма
показати весь коментар
10.09.2025 17:13 Відповісти
Сіндром Джорджа Флойда, коли кольоровим за вбивство білого нічого не загрожує в Америці сьогодня.
показати весь коментар
10.09.2025 16:00 Відповісти
Як для ілюстрації навели такий факт.
Наступного дня після вбивства чорношкірого злочинця і наркомана Джорджа Флойда в США вийшли 40.000 повідомлень у ЗМІ будь-якого виду у всіх 50 штатах.
Про вбивство Заруцької перші повідомлення у ЗМІ з'явилися лише через 3 тижні, і то тільки після реакції Трампа
показати весь коментар
10.09.2025 16:08 Відповісти
А що це з нього весь час кров капає? Навіть коли вже далеко відійшов. Сам підрізаний, чи шо?
показати весь коментар
10.09.2025 16:01 Відповісти
Кров може капати з ножа і клешні. Та й взагалі нарик_блм_макака
показати весь коментар
10.09.2025 16:12 Відповісти
Та щось забагато, щоб просто з ножа. До речі, пишуть: затриманий з травмами, не дуже серйозними. Таки порізався, схоже.
показати весь коментар
10.09.2025 16:21 Відповісти
Ну криворука абізяна, мабуть порізався, коли завдав удари
показати весь коментар
10.09.2025 16:12 Відповісти
****** говношкірі расисти....
Я розумію, що проти нігга-неадеквата не попреш - бо він з ножем! Але ж залишити без помочі .. це треш...
Тепер розумієш чого за камерами буде слідкувати ШІ - виродились людоньки на ФША
показати весь коментар
10.09.2025 16:01 Відповісти
девіз населення колективного Заходу у 21 сторіччі: don't look up .
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
Толерасти мають бути знищені!!
На війні як на війні....
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
Тільки зовні схожі на людей... поводяться цілком як тварини.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
от нафіга людям показувати "кадри нападу" - хоч цього, хоч іншого? заведіть якийсь хмарний відеоархів з посиланнями для "гурманів"
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Цю сук..у чорну за патли прив'язати до машини і щоб воно своєю мордою по асфальту довго в муках страждало і ще довго не здихало.
показати весь коментар
10.09.2025 16:10 Відповісти
Після цього чорношкіра меньшість перетворить Америку на купу битого каміння. А поліціянтам вже прищеплено, що black в Штатах можна тільки переконувати, а не вбивати на місці злочину
показати весь коментар
10.09.2025 17:36 Відповісти
Чи є в сша якась стаття типу "ненадання допомоги, залишення в небезпеці для життя"???
Невже у діаспори-********* не буде бейців щоб засудити тих кінчених потвор ????
показати весь коментар
10.09.2025 16:10 Відповісти
Реакція пасажирів ніби на якусь фентанілову наркоманку - просто відморозилися.
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Негры в Америке святые, этой тупой обезьяне за это ничего не будет, еще и медаль дадут как герою, за то что убил белого угнетателя!
показати весь коментар
10.09.2025 16:16 Відповісти
Иванов, кацап чи просто ідіот?
Буде, вже заарештували, й якщо не смертна кара то пожиттеве 99%. То на кацапії у вас випускають вбивць та педофілів на волю через "єс вє о". Й ще 11 кацапів чи ідіотів "вподобайку" натиснули під твоїм висером.
показати весь коментар
10.09.2025 16:46 Відповісти
Ну от тепер все очевидно! Вбивство Заруцької скоєне чорним расистом. Заруцька опинилась в метро в оточенні 5 (пяти) негрів, один з яких вдарив її ножем, а решта цю подію мовчки вітала. Для негрів лише "чорне життя має значення". Жоден з чорних свідків не намагався надати допомогу або затримати вбивцю. Всі робили вигляд що нічого не відбувається. Це не вбивство українки. Це знищення білої чорним. Негрів, напевно, обурило те що біла сіла в агон метро де сидять чорні... МетроБлєк! От до чого довела "лівацька повістка" і толерастія доведена до абсурду... Хтось ще дивується чому американці проголосували за байку про "білого Майті Трампа"?
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
нічо-нічо, третя світова війна вирівняє тупі кути цього світу
показати весь коментар
10.09.2025 16:21 Відповісти
В США 340 мільйонів людей. З них 42 мільйони негрів, які вже тероризують решту населення. До чого тут світова війна? Це внутрішні справи США.
показати весь коментар
10.09.2025 17:45 Відповісти
Майк Тайсон підтримує Україну публічнo. Не треба узагальнень. Так, проблема з чорним расизмом їснує, але є багато достойних людей, той же самий Морган Фріман чи Нейл ДеГрасс Тайсон. Не все так просто.
показати весь коментар
10.09.2025 16:47 Відповісти
Так! Є винятки, але виняток лише підтверджує правило. Люди живуть на вулицях, а не в телешоу. Якби я не бував в Америці і не мав там родичів то я можливо б вам і повірив на слово. Але я там бував... і не хочу туди повертатися. Вважаю американську соціальну політику найгіршою на планеті (серед промислово розвинутих країн). Замість того щоб змусити економічними методами працювати громадян-паразитів, які працювати не хочуть принципово!, США завозили емігрантів які хочуть працювати. В результаті кількість бідних постійно збільшувалась, а соціальна дистанція між різними верствами суспільство зростала. Америка втратила соціальну солідарність і тепер "чорні життя паразитів мають значення", а білі бояться вийти на вулиці як стемніло... Тепер уже виходить і в метро не можна бо там чорні...
показати весь коментар
10.09.2025 17:03 Відповісти
ви багато чого кажете правильно, але узагальнювати все одно не треба - так вже пробували в 1950-60х і нічого доброго з того не вийшло
показати весь коментар
10.09.2025 17:07 Відповісти
Якщо відмовитись від узагальнення, то "за деревами не видно лісу". Сподіваюсь у вас є в відкритому доступі статистика кількості нападів чорних на білих і білих на чорних? А в тюрмах 53% чорношкірих самців Америки. Тобто, грубо кажучи негр і злочинець синоніми - кожний другий. Одні сидять сьогодні, вийдуть, а на їх місце сядуть інші. Ці 53% (+-2%) не змінні протягом десятиліть...
показати весь коментар
10.09.2025 17:21 Відповісти
Тому там дозволена зброя бо білі бояться африканців , а ті ненавидять білих за минуле рабство
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
У нас взагалі вся країна в заложніках у зелених, але зброю простим людям не дають, навіть не зважаючи, що рускіє наступають
показати весь коментар
10.09.2025 16:22 Відповісти
В сенсі не дають? - іди в ЗСУ, все тобі дадуть... Але ж ти не з України, вірно?
показати весь коментар
10.09.2025 16:27 Відповісти
От вам і "найрозвинутіша демократія" в Світі, бачу в США людям взагалі на все і на всіх плювати, окрім себе. Дівчину вбивають на очах у всього вагону, і жодна тварина не поворухнулась навіть, щоб допомогти пораненій, не кажучи вже про затримання злочинця. Таке враження, ніби та дика мавпа просто муху на склі прибила, в не живу людину зарізала🤬
показати весь коментар
10.09.2025 16:22 Відповісти
Можливо, для них вбивства - звичайна буденність. Особливо в чорних районах.
показати весь коментар
10.09.2025 16:30 Відповісти
Та він її просто в серце бив
шансів нуль.
дівчина мала кілька секунд життя
ще видно, що вона хотіла по мобільному
подзвонити , коли вже впала.
показати весь коментар
10.09.2025 16:29 Відповісти
то, чекаємо повстання чорнопиких в сша?
соціалізм, лєвацтво, толерастія, пацифізм, трансгендерство, на коліна перед рабами, ось вам у всій красі!

до речі, гасла демократів! а, ви кажете трамп......
показати весь коментар
10.09.2025 16:32 Відповісти
Ніх... там не буде вони негрів бояться як вогню, там деколи реальний п..ц твориться і ніхто не реагує.
Вони постійно ****...ть що їх права ущемляють але в реальності то деколи краще в метро не їхати обдовбані негри просто можуть доїб... тись і завали та втікти.

Це що тут сталось навіть могло в новини не попасти.
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
що її туди понесло за океан???
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
Білий расизм…
показати весь коментар
10.09.2025 16:41 Відповісти
щось я тебе не зрозумів, вбили білу, вбили макаки чорносракі, до того ж жодна макака не допомогла а расизм білий? ти що ліки забула прийняти з ранку? поясни бо я щось не розумію твого посила
показати весь коментар
10.09.2025 16:53 Відповісти
Мавпи смердючі, один убивав, інші мовчки спостерігали, навіть після його виходу, не підійшли допомогти.
У цьому вся сутність американців, це вам не американське кіно дивитися.
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
Жах скільки ідіотів на форумі які вже "вивели формулу Амеріканців, Афріканців" по одному випадку..... й не лікуються бо не розуміють свою тупість.
показати весь коментар
10.09.2025 18:24 Відповісти
 
 