РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11251 посетитель онлайн
Новости Видео Убийство украинки в США
8 414 55

Убийство украинки Ирины Заруцкой в США: новые кадры нападения. ВИДЕО 18+

Появились новые кадры нападения на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде Lynx Blue Line в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент нападения девушка находилась на сиденье одна, нападавший подошел к ней сзади, достал нож и нанес удар. На записи видно, как Ирина Заруцкая сначала расплакалась, а потом потеряла сознание. Также на видео зафиксировано, что пассажиры, которые находились рядом, не отреагировали на инцидент и не оказали пострадавшей помощи.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Также смотрите: В США убили 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую: Трамп пообещал узнать подробности. ВИДЕО

Автор: 

нападение (2246) поезд (1038) США (27867) убийство (6594)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
ніхто навіть не підійшов до неї. Не тільки вбивця пішов, наче нічого не сталося, а й жирна тварина поруч навіть не глянула що з дівчиною
показать весь комментарий
10.09.2025 15:49 Ответить
+17
Я так розумію, ймовірно темношкірий расизм:

- афроамериканець вбиває одну з небагатьох білих у вагоні

- 0 реакції і співчуття від свідків, ні викликів поліції, швидкої, чи намагання допомогти (можна аппелювати, що без мед. освіти в США не можна надавати першу допомогу, не знаю як там прийнято). Ніхто не підійшов, не спитав
показать весь комментарий
10.09.2025 15:56 Ответить
+15
Чорні мавпи, нормальним людям зрозуміло, непридатні існувати серед цивілізованих людей.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демократия, прогрессивность и толерантность, мать их !
показать весь комментарий
10.09.2025 15:44 Ответить
ніхто навіть не підійшов до неї. Не тільки вбивця пішов, наче нічого не сталося, а й жирна тварина поруч навіть не глянула що з дівчиною
показать весь комментарий
10.09.2025 15:49 Ответить
А ви шо не помітили шо там одні чорні були? Ми мабуть шось не знаємо про місцевий менталітет. Може вона не знала, що в тому транспорті шось не так і не треба було туди сідати?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
Вона єдина біла була у вагоні - ймовірний мотив.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:49 Ответить
Нам це не загрожує, тут гроші не роздають.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:57 Ответить
в гамериці тільки "чорні життя мають значення"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:17 Ответить
Християнське суспільство в США, як реалії сьогодення!!!
Поки один літає в гольфа грати, за рахунок бюджету США, ось така кривава різня, продовжується в США!
Усі проблеми Америки, в одній кривавій історії, для дівчинки з України!
Десь там, через 2-3 тижні, щось там проплямкають, прес-діви з Білого дому, це ж не її чи родичів, ріжуть ножем, а Українку!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:51 Ответить
Джанго освобожденный....
показать весь комментарий
10.09.2025 15:51 Ответить
Чорні мавпи, нормальним людям зрозуміло, непридатні існувати серед цивілізованих людей.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:52 Ответить
Нормальні люди не міряють життя "ярликами, лейбалами, всіх під одне".
Відкрию вам "таємницю" - люди з світлим кольором шкіри теж вбивають.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
Так, вбивають. Але припустим, що і трапився б такий інцидент де сиділи б одні білі і хтось таке зробив з чорною дівчиною. Серад такої кількості б знайшлось би один чи декілька людей, які б підійшли та намагалися б чимось допомогти.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
Статистика, а не черрі пікінг.
Pattern recognition, це не ярлики і лейбли, і вони говорять зовсім про інше.
Чорні, зокрема, вчиняють в десятки разів більше злочинів відносно білих, ніж навпаки. А це вже не одне і те ж, відкрию вам ще одну таємницю.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:13 Ответить
гнида чорна!!!! Ненавиджууууууу!
цих потвор треба ......
показать весь комментарий
10.09.2025 15:52 Ответить
Я так розумію, ймовірно темношкірий расизм:

- афроамериканець вбиває одну з небагатьох білих у вагоні

- 0 реакції і співчуття від свідків, ні викликів поліції, швидкої, чи намагання допомогти (можна аппелювати, що без мед. освіти в США не можна надавати першу допомогу, не знаю як там прийнято). Ніхто не підійшов, не спитав
показать весь комментарий
10.09.2025 15:56 Ответить
Для них це норма
показать весь комментарий
10.09.2025 17:13 Ответить
Сіндром Джорджа Флойда, коли кольоровим за вбивство білого нічого не загрожує в Америці сьогодня.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:00 Ответить
Як для ілюстрації навели такий факт.
Наступного дня після вбивства чорношкірого злочинця і наркомана Джорджа Флойда в США вийшли 40.000 повідомлень у ЗМІ будь-якого виду у всіх 50 штатах.
Про вбивство Заруцької перші повідомлення у ЗМІ з'явилися лише через 3 тижні, і то тільки після реакції Трампа
показать весь комментарий
10.09.2025 16:08 Ответить
А що це з нього весь час кров капає? Навіть коли вже далеко відійшов. Сам підрізаний, чи шо?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:01 Ответить
Кров може капати з ножа і клешні. Та й взагалі нарик_блм_макака
показать весь комментарий
10.09.2025 16:12 Ответить
Та щось забагато, щоб просто з ножа. До речі, пишуть: затриманий з травмами, не дуже серйозними. Таки порізався, схоже.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:21 Ответить
Ну криворука абізяна, мабуть порізався, коли завдав удари
показать весь комментарий
10.09.2025 16:12 Ответить
****** говношкірі расисти....
Я розумію, що проти нігга-неадеквата не попреш - бо він з ножем! Але ж залишити без помочі .. це треш...
Тепер розумієш чого за камерами буде слідкувати ШІ - виродились людоньки на ФША
показать весь комментарий
10.09.2025 16:01 Ответить
девіз населення колективного Заходу у 21 сторіччі: don't look up .
показать весь комментарий
10.09.2025 16:03 Ответить
Толерасти мають бути знищені!!
На війні як на війні....
показать весь комментарий
10.09.2025 16:03 Ответить
Тільки зовні схожі на людей... поводяться цілком як тварини.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
от нафіга людям показувати "кадри нападу" - хоч цього, хоч іншого? заведіть якийсь хмарний відеоархів з посиланнями для "гурманів"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:07 Ответить
Цю сук..у чорну за патли прив'язати до машини і щоб воно своєю мордою по асфальту довго в муках страждало і ще довго не здихало.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:10 Ответить
Чи є в сша якась стаття типу "ненадання допомоги, залишення в небезпеці для життя"???
Невже у діаспори-********* не буде бейців щоб засудити тих кінчених потвор ????
показать весь комментарий
10.09.2025 16:10 Ответить
Реакція пасажирів ніби на якусь фентанілову наркоманку - просто відморозилися.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:14 Ответить
Негры в Америке святые, этой тупой обезьяне за это ничего не будет, еще и медаль дадут как герою, за то что убил белого угнетателя!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:16 Ответить
Иванов, кацап чи просто ідіот?
Буде, вже заарештували, й якщо не смертна кара то пожиттеве 99%. То на кацапії у вас випускають вбивць та педофілів на волю через "єс вє о". Й ще 11 кацапів чи ідіотів "вподобайку" натиснули під твоїм висером.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
Ну от тепер все очевидно! Вбивство Заруцької скоєне чорним расистом. Заруцька опинилась в метро в оточенні 5 (пяти) негрів, один з яких вдарив її ножем, а решта цю подію мовчки вітала. Для негрів лише "чорне життя має значення". Жоден з чорних свідків не намагався надати допомогу або затримати вбивцю. Всі робили вигляд що нічого не відбувається. Це не вбивство українки. Це знищення білої чорним. Негрів, напевно, обурило те що біла сіла в агон метро де сидять чорні... МетроБлєк! От до чого довела "лівацька повістка" і толерастія доведена до абсурду... Хтось ще дивується чому американці проголосували за байку про "білого Майті Трампа"?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:17 Ответить
нічо-нічо, третя світова війна вирівняє тупі кути цього світу
показать весь комментарий
10.09.2025 16:21 Ответить
Майк Тайсон підтримує Україну публічнo. Не треба узагальнень. Так, проблема з чорним расизмом їснує, але є багато достойних людей, той же самий Морган Фріман чи Нейл ДеГрасс Тайсон. Не все так просто.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:47 Ответить
Так! Є винятки, але виняток лише підтверджує правило. Люди живуть на вулицях, а не в телешоу. Якби я не бував в Америці і не мав там родичів то я можливо б вам і повірив на слово. Але я там бував... і не хочу туди повертатися. Вважаю американську соціальну політику найгіршою на планеті (серед промислово розвинутих країн). Замість того щоб змусити економічними методами працювати громадян-паразитів, які працювати не хочуть принципово!, США завозили емігрантів які хочуть працювати. В результаті кількість бідних постійно збільшувалась, а соціальна дистанція між різними верствами суспільство зростала. Америка втратила соціальну солідарність і тепер "чорні життя паразитів мають значення", а білі бояться вийти на вулиці як стемніло... Тепер уже виходить і в метро не можна бо там чорні...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:03 Ответить
ви багато чого кажете правильно, але узагальнювати все одно не треба - так вже пробували в 1950-60х і нічого доброго з того не вийшло
показать весь комментарий
10.09.2025 17:07 Ответить
Якщо відмовитись від узагальнення, то "за деревами не видно лісу". Сподіваюсь у вас є в відкритому доступі статистика кількості нападів чорних на білих і білих на чорних? А в тюрмах 53% чорношкірих самців Америки. Тобто, грубо кажучи негр і злочинець синоніми - кожний другий. Одні сидять сьогодні, вийдуть, а на їх місце сядуть інші. Ці 53% (+-2%) не змінні протягом десятиліть...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:21 Ответить
Тому там дозволена зброя бо білі бояться африканців , а ті ненавидять білих за минуле рабство
показать весь комментарий
10.09.2025 16:19 Ответить
У нас взагалі вся країна в заложніках у зелених, але зброю простим людям не дають, навіть не зважаючи, що рускіє наступають
показать весь комментарий
10.09.2025 16:22 Ответить
В сенсі не дають? - іди в ЗСУ, все тобі дадуть... Але ж ти не з України, вірно?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:27 Ответить
От вам і "найрозвинутіша демократія" в Світі, бачу в США людям взагалі на все і на всіх плювати, окрім себе. Дівчину вбивають на очах у всього вагону, і жодна тварина не поворухнулась навіть, щоб допомогти пораненій, не кажучи вже про затримання злочинця. Таке враження, ніби та дика мавпа просто муху на склі прибила, в не живу людину зарізала🤬
показать весь комментарий
10.09.2025 16:22 Ответить
Можливо, для них вбивства - звичайна буденність. Особливо в чорних районах.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:30 Ответить
Та він її просто в серце бив
шансів нуль.
дівчина мала кілька секунд життя
ще видно, що вона хотіла по мобільному
подзвонити , коли вже впала.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:29 Ответить
то, чекаємо повстання чорнопиких в сша?
соціалізм, лєвацтво, толерастія, пацифізм, трансгендерство, на коліна перед рабами, ось вам у всій красі!

до речі, гасла демократів! а, ви кажете трамп......
показать весь комментарий
10.09.2025 16:32 Ответить
Ніх... там не буде вони негрів бояться як вогню, там деколи реальний п..ц твориться і ніхто не реагує.
Вони постійно ****...ть що їх права ущемляють але в реальності то деколи краще в метро не їхати обдовбані негри просто можуть доїб... тись і завали та втікти.

Це що тут сталось навіть могло в новини не попасти.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
що її туди понесло за океан???
показать весь комментарий
10.09.2025 16:38 Ответить
Білий расизм…
показать весь комментарий
10.09.2025 16:41 Ответить
щось я тебе не зрозумів, вбили білу, вбили макаки чорносракі, до того ж жодна макака не допомогла а расизм білий? ти що ліки забула прийняти з ранку? поясни бо я щось не розумію твого посила
показать весь комментарий
10.09.2025 16:53 Ответить
 
 