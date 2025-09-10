Убийство украинки Ирины Заруцкой в США: новые кадры нападения. ВИДЕО 18+

Появились новые кадры нападения на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде Lynx Blue Line в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент нападения девушка находилась на сиденье одна, нападавший подошел к ней сзади, достал нож и нанес удар. На записи видно, как Ирина Заруцкая сначала расплакалась, а потом потеряла сознание. Также на видео зафиксировано, что пассажиры, которые находились рядом, не отреагировали на инцидент и не оказали пострадавшей помощи.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

