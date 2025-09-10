РУС
Трамп требует смертной казни для убийцы украинской беженки Заруцкой в США

Президент США Дональд Трамп настаивает на смертной казни для убийцы 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Об этом он написал в своей соцсети, передает Цензор.НЕТ.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" судебному разбирательству и приговорено только к СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Другого варианта быть не может!" - добавил Трамп.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

