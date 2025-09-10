Маск выделит $1 млн на стенописи в память об убитой в США украинке Заруцкой

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что внесет 1 миллион долларов на инициативу по созданию стенописи с изображением украинки Ирины Заруцкой, убитой в США.

Об этом он сообщил в X, передает Цензор.НЕТ.

Идею создания таких стенописей в известных местах американских городов предложил ирландский бизнесмен Эоган Маккейб, генеральный директор Intercom. Он предложил гранты по 10 тысяч долларов на каждую стенопись, общей суммой 500 тысяч долларов.

Маск отреагировал на предложение, отметив: "Я внесу 1 миллион долларов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские СМИ "намеренно замалчивали" убийство украинки Заруцкой, пока Трамп не отреагировал, - Белый дом

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР