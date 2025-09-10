РУС
Убийство украинки в США
3 138 15

Маск выделит $1 млн на стенописи в память об убитой в США украинке Заруцкой

маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что внесет 1 миллион долларов на инициативу по созданию стенописи с изображением украинки Ирины Заруцкой, убитой в США.

Об этом он сообщил в X, передает Цензор.НЕТ.

Идею создания таких стенописей в известных местах американских городов предложил ирландский бизнесмен Эоган Маккейб, генеральный директор Intercom. Он предложил гранты по 10 тысяч долларов на каждую стенопись, общей суммой 500 тысяч долларов.

Маск отреагировал на предложение, отметив: "Я внесу 1 миллион долларов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские СМИ "намеренно замалчивали" убийство украинки Заруцкой, пока Трамп не отреагировал, - Белый дом

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре узнает все детали дела.

Трамп также выразил соболезнования семье Ирины Заруцкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что делом об убийстве украинки Заруцкой в США занимается ФБР

Автор: 

США (27867) убийство (6594) Маск Илон (259)
Топ комментарии
+6
Намалювати графіті по містах Америки, як нігра вбиває українку? Феєрично
показать весь комментарий
10.09.2025 14:48 Ответить
+5
якось паскудно це. чи мені здається?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:52 Ответить
+4
Ось вам і народження Антифлойда. Жаль, що українка...
показать весь комментарий
10.09.2025 14:54 Ответить
Ждем челендж від українських чинуш. Виділять 10 лямів, но все вкрадуть .
показать весь комментарий
10.09.2025 14:57 Ответить
Це не міг бути білий американець. Це расизм.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:58 Ответить
.. ПОМІЖ РЯДКІВ-"ТРАМПЛО..ЇЇ ВБИЛИ КОЛИ ТИ 3,14ЗДІВ ПРО МИР"
показать весь комментарий
10.09.2025 14:56 Ответить
Краще в 10 раз менше Україні на дрони дав би.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:59 Ответить
"Дональд Трамп незабаром дізнається всі деталі" і .... скаже що у вбивстві винен Байден
показать весь комментарий
10.09.2025 15:00 Ответить
Так сказав вже. Демократи винні. Ви щойно прокинулися?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:03 Ответить
Дівчину, звісно, шкода і це жахливе вбивство. Але Ілон не хоче мільйон дати, приміром, на дрони в якусь українську бригаду?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:05 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
Ліпше виділити ці кошти на депортацію нігерів, на свою батьківщину, скільки їм можна терпіти ці знущання .... високим рівнем життя, все дозаоленістю .....
поверніть їх в зад.....
показать весь комментарий
10.09.2025 15:18 Ответить
Ілоне, дай той мільйон кілерам для реАльного *****.. може хоч так відмиєсссссся...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:22 Ответить
Більше б ощасливив, аби курнув, і ті бакси готівкою собі в дупу наштовхав.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:38 Ответить
Это исключительно внутриполитические дела, демократов припечатали с их мучеником Флойдом.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:39 Ответить
 
 