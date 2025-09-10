УКР
Новини Вбивство українки в США
2 199 14

Маск виділить $1 млн на стінописи в пам’ять про вбиту в США українку Заруцьку

маск

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що внесе 1 мільйон доларів на ініціативу зі створення стінописів із зображенням українки Ірини Заруцької, вбитої у США.

Про це він повідомив в X, передає Цензор.НЕТ.

Ідею створення таких стінописів у відомих місцях американських міст запропонував ірландський бізнесмен Еоган Маккейб, генеральний директор Intercom. Він запропонував гранти по 10 тисяч доларів на кожен стінопис, загальною сумою 500 тисяч доларів.

Маск відреагував на пропозицію, зазначивши: "Я внесу 1 мільйон доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американські ЗМІ "навмисно замовчували" вбивство українки Заруцької, доки Трамп не відреагував, - Білий дім

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що справою про вбивство українки Заруцької в США займається ФБР

Автор: 

США (24254) вбивство (3198) Маск Ілон (706)
Намалювати графіті по містах Америки, як нігра вбиває українку? Феєрично
показати весь коментар
10.09.2025 14:48 Відповісти
Ждем челендж від українських чинуш. Виділять 10 лямів, но все вкрадуть .
показати весь коментар
10.09.2025 14:57 Відповісти
якось паскудно це. чи мені здається?
показати весь коментар
10.09.2025 14:52 Відповісти
Ось вам і народження Антифлойда. Жаль, що українка...
показати весь коментар
10.09.2025 14:54 Відповісти
Це не міг бути білий американець. Це расизм.
показати весь коментар
10.09.2025 14:58 Відповісти
.. ПОМІЖ РЯДКІВ-"ТРАМПЛО..ЇЇ ВБИЛИ КОЛИ ТИ 3,14ЗДІВ ПРО МИР"
показати весь коментар
10.09.2025 14:56 Відповісти
Краще в 10 раз менше Україні на дрони дав би.
показати весь коментар
10.09.2025 14:59 Відповісти
"Дональд Трамп незабаром дізнається всі деталі" і .... скаже що у вбивстві винен Байден
показати весь коментар
10.09.2025 15:00 Відповісти
Дівчину, звісно, шкода і це жахливе вбивство. Але Ілон не хоче мільйон дати, приміром, на дрони в якусь українську бригаду?
показати весь коментар
10.09.2025 15:05 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
10.09.2025 15:13 Відповісти
Ліпше виділити ці кошти на депортацію нігерів, на свою батьківщину, скільки їм можна терпіти ці знущання .... високим рівнем життя, все дозаоленістю .....
поверніть їх в зад.....
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
Ілоне, дай той мільйон кілерам для реАльного *****.. може хоч так відмиєсссссся...
показати весь коментар
10.09.2025 15:22 Відповісти
Більше б ощасливив, аби курнув, і ті бакси готівкою собі в дупу наштовхав.
показати весь коментар
10.09.2025 15:38 Відповісти
Это исключительно внутриполитические дела, демократов припечатали с их мучеником Флойдом.
показати весь коментар
10.09.2025 15:39 Відповісти
 
 