Маск виділить $1 млн на стінописи в пам’ять про вбиту в США українку Заруцьку

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що внесе 1 мільйон доларів на ініціативу зі створення стінописів із зображенням українки Ірини Заруцької, вбитої у США.

Про це він повідомив в X, передає Цензор.НЕТ.

Ідею створення таких стінописів у відомих місцях американських міст запропонував ірландський бізнесмен Еоган Маккейб, генеральний директор Intercom. Він запропонував гранти по 10 тисяч доларів на кожен стінопис, загальною сумою 500 тисяч доларів.

Маск відреагував на пропозицію, зазначивши: "Я внесу 1 мільйон доларів".

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.

Трамп також висловив співчуття родині Ірини Заруцької.

