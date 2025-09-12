Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, з великою ймовірністю, затримали, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що людину, яку підозрюють у вбивстві його соратника, консервативного блогера Чарлі Кірка, вже затримали.
Про це він сказав в ефірі Fox News, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що, з високим ступенем впевненості, ми затримали його. Він затриманий", - зазначив він.
За словами американського лідера, хтось "дуже близький до нього здав його".
Президент США додав, що затримати ймовірного стрілка допоміг пастор. Він сподівається, що підозрюваний, якщо його визнають винним, отримає смертну кару.
Підозрюваний перебуває у відділку поліції, резюмував Трамп.
Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало відео втечі ймовірного стрільця з місця вбивства Кірка.
За даними ФБР, чоловік піднявся на дах близько 12:00 за місцевим часом. Після того як ймовірний стрілець вбив Кірка, він стрибнув і втік.
Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.
Ну кого ж звинуватити.не кремль же ж.
Пастор явно MAGAічний. Мабуть голосував за Трампа)
трамп, двічі недострелений....