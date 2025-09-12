УКР
Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, з великою ймовірністю, затримали, - Трамп

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка затримали

Президент США Дональд Трамп заявив, що людину, яку підозрюють у вбивстві його соратника, консервативного блогера Чарлі Кірка, вже затримали.

Про це він сказав в ефірі Fox News, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що, з високим ступенем впевненості, ми затримали його. Він затриманий", - зазначив він.

За словами американського лідера, хтось "дуже близький до нього здав його".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Соратник Трампа Чарлі Кірк, який раніше критикував допомогу Україні та Зеленського, помер від вогнепального поранення. ВIДЕО 18+

Президент США додав, що затримати ймовірного стрілка допоміг пастор. Він сподівається, що підозрюваний, якщо його визнають винним, отримає смертну кару.

Підозрюваний перебуває у відділку поліції, резюмував Трамп.

Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало відео втечі ймовірного стрільця з місця вбивства Кірка.

За даними ФБР, чоловік піднявся на дах близько 12:00 за місцевим часом. Після того як ймовірний стрілець вбив Кірка, він стрибнув і втік.

Читайте також: Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою

Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.

США (24274) вбивство (3205) Трамп Дональд (7118)
+9
Нахрена нам твій довбой@б Чарлі? Де санкції проти кацапні,утирок патлатий?
12.09.2025 15:34 Відповісти
+6
якщо президентом був би Байден ця чудова людина не була б застрелена (с)
12.09.2025 15:40 Відповісти
+3
Напевно демократ,або вихідець з України..
Ну кого ж звинуватити.не кремль же ж.
12.09.2025 15:35 Відповісти
Нахрена нам твій довбой@б Чарлі? Де санкції проти кацапні,утирок патлатий?
12.09.2025 15:34 Відповісти
ііііі- це руZZьким хйлом послане ? ну шаб отвлєчь Доні від України.
12.09.2025 15:36 Відповісти
тут тільки один довбой@б і він ти
12.09.2025 16:15 Відповісти
Напевно демократ,або вихідець з України..
Ну кого ж звинуватити.не кремль же ж.
12.09.2025 15:35 Відповісти
"... затримати ймовірного стрілка допоміг пастор."
Пастор явно MAGAічний. Мабуть голосував за Трампа)
12.09.2025 15:36 Відповісти
12.09.2025 15:38 Відповісти
якщо президентом був би Байден ця чудова людина не була б застрелена (с)
12.09.2025 15:40 Відповісти
Сильно Чарлі когось дістав
12.09.2025 15:40 Відповісти
Скоріш за все, це було попередження для донні. Підстрелили його "пса", щоб показати, що з ним може трапитись те саме, якщо буде йти проти чиїхось інтересів. Тут діло рук не кацапів чи китайців, бо донні для них це скарб. Скоріш за все, справа місцевих, можливо навіть однопартійців.
12.09.2025 15:49 Відповісти
Те що вважає американський прорашистськи іпанат "трамбон" є нічим більшим .як куйня
12.09.2025 15:41 Відповісти
почався відстріл мага збоченців!!!
трамп, двічі недострелений....

12.09.2025 15:42 Відповісти
Синие шлепанцы и пилку по дереву на месте преступления нашли?
12.09.2025 15:47 Відповісти
Ну, якби "полоній".... і те - "случайна", "чайок ат дімакратав".
12.09.2025 15:48 Відповісти
Убийца успел везде засветиться на камерах. Идентифицировать будет очень просто.
12.09.2025 15:52 Відповісти
«Велику ймовірність» можна було б і не затримувати.
12.09.2025 15:54 Відповісти
 
 