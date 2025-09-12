Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо диктатора Володимира Путіна вичерпується.
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Лідера США запитали, чи його терпіння щодо Путіна вичерпується.
"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Коли Путін хотів це зробити (провести переговори. - Ред.), Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього... Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно", - сказав Трамп.
За словами президента США, між Україною та РФ зберігається ненависть.
Раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.
Сікорський розкритикував дії лідера США.
угу, уже девятый месяц
вибачте
дуже швидко вичерпується, що до трампа.
але для тріо, потрібні троє!
...танго з пу танцює тр з натхненням...: двоє вже є - друзяки не розлій водой тр і пу...
Д.Трамп.
ще цілих 3 роки трамп має підтримувати в світі враження що:
- "мир в Україні ось-ось, трошки лишилось"
- "терпіння трампа швидко вичерпується"
але фантазія закінчується. Що на цей раз буде? Вже було: то аляска, то стамбул, то дзвінки, то поїздки вітькова, то срачка, то пердячка. Все що завгодно стається щомісяця, після чого санкції не вводяться, а терпіння трампа знов перезавантажується