Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо диктатора Володимира Путіна вичерпується.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Лідера США запитали, чи його терпіння щодо Путіна вичерпується.

"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Коли Путін хотів це зробити (провести переговори. - Ред.), Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього... Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно", - сказав Трамп.

За словами президента США, між Україною та РФ зберігається ненависть.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.

Сікорський розкритикував дії лідера США.

Читайте: Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, з великою ймовірністю, затримали, - Трамп