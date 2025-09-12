УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про Путіна
1 978 36

Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується, - Трамп

Трамп зробив заяву про Путіна. Його терпіння вичерпується

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо диктатора Володимира Путіна вичерпується.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Лідера США запитали, чи його терпіння щодо Путіна вичерпується.

"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Коли Путін хотів це зробити (провести переговори. - Ред.), Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього... Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно", - сказав Трамп.

За словами президента США, між Україною та РФ зберігається ненависть.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.

Сікорський розкритикував дії лідера США.

Читайте: Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, з великою ймовірністю, затримали, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24799) росія (67667) Трамп Дональд (7118)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Дві неділі і терпіння точно вичерпнеться!
показати весь коментар
12.09.2025 15:53 Відповісти
+3
А вичерпається, мабуть, із смертю одного з цих двох придурків...
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
+3
"Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується"

угу, уже девятый месяц
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дві неділі і терпіння точно вичерпнеться!
показати весь коментар
12.09.2025 15:53 Відповісти
Ще два-три тижні дайте))
показати весь коментар
12.09.2025 15:55 Відповісти
невичерпне не вичерпується
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
А вичерпається, мабуть, із смертю одного з цих двох придурків...
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
Краще обох.
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
"Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується"

угу, уже девятый месяц
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
Так не шутили даже в 95 квартале
показати весь коментар
12.09.2025 15:55 Відповісти
ахахаххххахаххах пххахахахахаххххххпхахаххахаххххх хахахахх

вибачте
показати весь коментар
12.09.2025 15:55 Відповісти
мій гумор. мій сарказм.
дуже швидко вичерпується, що до трампа.
але для тріо, потрібні троє!
показати весь коментар
12.09.2025 15:56 Відповісти
Вичерпується - нібито - зато словесний потік б"є фонтаном
показати весь коментар
12.09.2025 15:56 Відповісти
***** та панда тупо ржуть з їржавого нарциса
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
...санкції з белавіа зняв...
...танго з пу танцює тр з натхненням...: двоє вже є - друзяки не розлій водой тр і пу...
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
рудий танцюрист - картяр
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
с великими яйцями
показати весь коментар
12.09.2025 15:59 Відповісти
Ну можна ще тиждень дать , не будьте такими бюрократами
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
тут вже танго в трьох - Україна Польща росія
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
дурачка з себе строє
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
«Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє", - явно бере уроки красномовства у нашого Цицерона.
показати весь коментар
12.09.2025 15:58 Відповісти
Американский Петросян
показати весь коментар
12.09.2025 15:59 Відповісти
Японія ввела санкції проти Росії, Зеленський закликає світ діяти так само
показати весь коментар
12.09.2025 16:01 Відповісти
Та ти шо донні терпець лопнув? Зачекай ще 2 тижні може попусте
показати весь коментар
12.09.2025 16:01 Відповісти
кому потрібне терпіння "рашистського терпіли "трамбона"???
показати весь коментар
12.09.2025 16:02 Відповісти
"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. А для "тройничка" - троє. А для футболу - двадцять двоє. А для магазинів потрібні продавці. А ... ееее... про що це я?"
Д.Трамп.
показати весь коментар
12.09.2025 16:02 Відповісти
Це дешевий, низькопробний блеф агента впливу Краснова згідно інструкцій з лубянки.
показати весь коментар
12.09.2025 16:03 Відповісти
Просто агЄнт "КрасноФФ" так швидко не зміг щось новеньке придумати і ляпнув те шо ляпнув...
показати весь коментар
12.09.2025 16:04 Відповісти
потім в мене почнеться занепокоєння, яке може з часом перерости в глибоке занепокоєння
показати весь коментар
12.09.2025 16:04 Відповісти
вже всім Білим домом за руки тримають. Головне - протримати до Різдва, а там свята, і на деякий час можно розслабитись.
показати весь коментар
12.09.2025 16:04 Відповісти
Хай візьме вазелину
показати весь коментар
12.09.2025 16:05 Відповісти
Скільки можна цього недоумка цитувати ,він нічого розумного не може сказати ,це тупа ,жадібна, труслива істота ,яка дуже любть себа і поважає диктаторів ,а що до демократичних цінностей і міжнародного права то він від них такий далекий ,як Зеля від патріотизму і порядності.
показати весь коментар
12.09.2025 16:06 Відповісти
Бездонное не иссякает.
показати весь коментар
12.09.2025 16:10 Відповісти
Ага, зтерпиться потім злюбиться , а там і бебі.
показати весь коментар
12.09.2025 16:10 Відповісти
show must go on !

ще цілих 3 роки трамп має підтримувати в світі враження що:

- "мир в Україні ось-ось, трошки лишилось"

- "терпіння трампа швидко вичерпується"

але фантазія закінчується. Що на цей раз буде? Вже було: то аляска, то стамбул, то дзвінки, то поїздки вітькова, то срачка, то пердячка. Все що завгодно стається щомісяця, після чого санкції не вводяться, а терпіння трампа знов перезавантажується
показати весь коментар
12.09.2025 16:12 Відповісти
мерзота
показати весь коментар
12.09.2025 16:12 Відповісти
а что он пуйлу может сделать? санкции- комаринный укус, ядерную войну начать?
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
Але Трамп молодець - он як тут кожен раз обговорюють, який він дурний і нездогадливий і нічого не розуміє. А він все добре розуміє і чітко знає, куди рухається. А точніше навіть не Трамп, а США.
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
 
 