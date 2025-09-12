США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

США мають намір запропонувати членам "Великої сімки" посилити санкційний і митний тиск на Росію. Також планується розробити механізм для конфіскації заморожених активів РФ.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Bloomberg, США запропонують партнерам по "Великій сімці" створити механізм для конфіскації заморожених російських суверенних активів і використовувати їх для фінансування оборони України. Більша частина з приблизно 300 млрд доларів заморожених активів Москви перебувають в Європі.

Окрім цього, США закликатимуть своїх союзників по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію.

Однак, як зауважує видання, ця пропозиція є складною, оскільки декілька країн ЄС, включаючи Угорщину, блокують більш жорсткі санкції проти енергетичного сектору Росії, а їхнє запровадження потребуватиме підтримки всіх членів союзу.

Bloomberg пише, що президент США Дональд Трамп заявив європейським офіційним особам, що готовий запровадити нові масштабні мита проти Китаю та Індії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, але тільки за умови аналогічних кроків з боку Європи.

Також у статті сказано, що пропозиція для G7 передбачає санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і мереж, що забезпечують торгівлю, компанії "Роснефть", заборону на страхування морських перевезень.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо диктатора Володимира Путіна вичерпується.

