США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

США мають намір запропонувати членам "Великої сімки" посилити санкційний і митний тиск на Росію. Також планується розробити механізм для конфіскації заморожених активів РФ.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Bloomberg, США запропонують партнерам по "Великій сімці" створити механізм для конфіскації заморожених російських суверенних активів і використовувати їх для фінансування оборони України. Більша частина з приблизно 300 млрд доларів заморожених активів Москви перебувають в Європі.

Окрім цього, США закликатимуть своїх союзників по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію.

Читайте також: Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Однак, як зауважує видання, ця пропозиція є складною, оскільки декілька країн ЄС, включаючи Угорщину,  блокують більш жорсткі санкції проти енергетичного сектору Росії, а їхнє запровадження потребуватиме підтримки всіх членів союзу.

Bloomberg пише, що президент США Дональд Трамп заявив європейським офіційним особам, що готовий запровадити нові масштабні мита проти Китаю та Індії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, але тільки за умови аналогічних кроків з боку Європи.

Також у статті сказано, що пропозиція для G7 передбачає санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і мереж, що забезпечують торгівлю, компанії "Роснефть", заборону на страхування морських перевезень.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо диктатора Володимира Путіна вичерпується.

Читайте також: США могли б запровадити санкції проти російських банків та нафти, я вже зробив багато, - Трамп

G-7 G7 (1094) санкції (12678) США (24282)
Топ коментарі
+3
Пока этот тип снимает санкции с Беларуси, дэ факто с раши. Параллельно создает козла отпущения из Европы. Зная что закупает только Венгрия и Словакия.
То что пришло в США, я такого ничтожества в жизни не видел.
показати весь коментар
12.09.2025 19:00 Відповісти
+2
А європа скаже "нє" і знову всі будуть бруд лити на Трампа і США.
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
+2
Європа - різна. І навіть Євросоюз, який складається з більшості країн Європи - різний.
показати весь коментар
12.09.2025 18:46 Відповісти
А європа скаже "нє" і знову всі будуть бруд лити на Трампа і США.
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
Європа - різна. І навіть Євросоюз, який складається з більшості країн Європи - різний.
показати весь коментар
12.09.2025 18:46 Відповісти
у трампа напевно замість мізків лайно, якщо він не розуміє причинно - наслідкових зв'язків. не Китай з Індією почали війну проти України, а його любий друг владімір )(уйло.
показати весь коментар
12.09.2025 18:59 Відповісти
Ем, даремно ви цей комент написали, видаліть, поки мало людей прочитало😁.
показати весь коментар
12.09.2025 19:09 Відповісти
поки що саме трамбон каже "Санкціям ні". Ви знаєте що рудий гандон зняв санкціі з белорусії?
показати весь коментар
12.09.2025 19:35 Відповісти
Європа скаже "нє" оскільки її санкції у вигляді мит проти Китаю та Індії є самогубчими для експортноорієнтованої економіки Європи. Трамп це знає й тому наполягає аби не стільки вдарити по московії скільки щоб ослабити Євросоюз що,все більше,стає самостійним і незалежним від "поїхавшої" Америки гравцем у світі!
показати весь коментар
12.09.2025 19:36 Відповісти
Оце так друзі/партнери/союзники у нас на європі😱. З такими перемога близько, але не наша перемога😞.

Треба продовжувати бути щитом, щоб шакали на європі не відчували незручностей.
показати весь коментар
12.09.2025 19:40 Відповісти
Достатньо щоб штати самі запровадили такі мита, а також на ті країни котрі відмовляться це зробити. Все інше-демагогія.
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
Пан ти неправий,оцим Европа і користується що США все зробить,а Европа буде вид создавать шо вона щось робить.Рудий правильно каже,удар наносить треба гуртом,от тоді буде діло.До нас Европа ближче,а не США.так що user правий.
показати весь коментар
12.09.2025 18:53 Відповісти
Будет ясно, готовы ли они реально помогать Украине.
показати весь коментар
12.09.2025 18:41 Відповісти
Найкращі санкції від ЗСУ)
показати весь коментар
12.09.2025 18:42 Відповісти
То шо, Айфони в два рази подорожчають?
показати весь коментар
12.09.2025 18:43 Відповісти
та перш за все примусили би Фіцо та Орбана відмовитися від касапських енергоносіїв...
А умовляти Німеччину, Францію та Італію запроваджувати проти касапів - не потрібно (бо вони "за"). Треба просто Словаччину та Угорщину примусити прийняти ці санкції в рамкуах Євросоюзу. А Британія, Канада та Японія це підтримкють з задоволенням!
показати весь коментар
12.09.2025 18:43 Відповісти
Це не" вторинні мита", як їх боягузливо називають. Це санкції проти Китаю та Індії. Санкції проти половини планети.
показати весь коментар
12.09.2025 18:44 Відповісти
поки що амерканські санкції дієві лише проти Індії. Все інше обсерон. Та й Індія ще не зламалась
показати весь коментар
12.09.2025 19:38 Відповісти
Орбана хто буде дубасити?
показати весь коментар
12.09.2025 18:45 Відповісти
оце так політика. одночасно смоктати )(уйлу і вимагати посилення санкцій відносно Китаю і Індії. такого б не сталося, якби цього рудого півня не обрали лідером.
показати весь коментар
12.09.2025 18:53 Відповісти
Рыжая псина в курсах (ему кремляди раздолдонили), шо это нереально, ибо поставит весь мир раком, поэтому так смело предлагает эту х*йню-отмазку.
показати весь коментар
12.09.2025 18:54 Відповісти
Пока этот тип снимает санкции с Беларуси, дэ факто с раши. Параллельно создает козла отпущения из Европы. Зная что закупает только Венгрия и Словакия.
То что пришло в США, я такого ничтожества в жизни не видел.
показати весь коментар
12.09.2025 19:00 Відповісти
Треба було всю адміністрацію Рудого перейменувати на Понтигон !!))
показати весь коментар
12.09.2025 19:12 Відповісти
Чергова спроба Трампа перенести відповідальність від своєї нікчемної політики і небажання накласти санкції на росію ,а провину перекласти на Європу ,то ти хоч запровадь санкції проти Китаю якщо так не хочеш проти росії вводити .
показати весь коментар
12.09.2025 20:16 Відповісти
А європка обісралася , хоч більше всіх кричала
показати весь коментар
12.09.2025 20:18 Відповісти
Такі цікаві. Самим на КИтай сцикотно мита вводити, то вони Європу ************. А як Європа просить на рашку накласти санкції, то трампон ніфіга не вводить.
показати весь коментар
12.09.2025 20:38 Відповісти
 
 