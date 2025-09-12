2 930 20
США могли б запровадити санкції проти російських банків та нафти, я вже зробив багато, - Трамп
Дональд Трамп розповів, яким бачить удар по економіці Росії за продовження війни проти України.
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Так, його запитали, як виглядає жорстке придушення Путіна.
"Ну, це було б дуже жорстке застосування санкцій щодо банків, а також щодо нафти та тарифів. Але я вже зробив це, я зробив багато. Дивіться, Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я наклав 50% тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це нелегко зробити, це велика справа. І це створює розкол з Індією", - відповів Трамп.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.09.2025 16:04 Відповісти Посилання
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар12.09.2025 16:05 Відповісти Посилання
+3 Urs
показати весь коментар12.09.2025 16:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наробив...
несподівано.
коли б, вже час подумати про вічне.
то, нехер було збоченить зі московськими школярками.
вітаю весь цивілізований світ!
вітаю сша!
рожевий замок лєвацтва та толєрастії рухнув!
готуйтеся цілувати ноги імператору піднебесної!
вчить кантон і ********! це різні мови.
А чого ж такі самі тарифи проти Китаю не ввів? Китай теж купує російську нафту.
TACO loser.