США могли б запровадити санкції проти російських банків та нафти, я вже зробив багато, - Трамп

Дональд Трамп розповів, яким бачить удар по економіці Росії за продовження війни проти України.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, його запитали, як виглядає жорстке придушення Путіна.

"Ну, це було б дуже жорстке застосування санкцій щодо банків, а також щодо нафти та тарифів. Але я вже зробив це, я зробив багато. Дивіться, Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я наклав 50% тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це нелегко зробити, це велика справа. І це створює розкол з Індією", - відповів Трамп.

