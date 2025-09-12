УКР
Новини Санкції США проти Росії
США могли б запровадити санкції проти російських банків та нафти, я вже зробив багато, - Трамп

Трамп розповів, які санкції може запровадити проти РФ

Дональд Трамп розповів, яким бачить удар по економіці Росії за продовження війни проти України.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, його запитали, як виглядає жорстке придушення Путіна.

"Ну, це було б дуже жорстке застосування санкцій щодо банків, а також щодо нафти та тарифів. Але я вже зробив це, я зробив багато. Дивіться, Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я наклав 50% тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це нелегко зробити, це велика справа. І це створює розкол з Індією", - відповів Трамп.

Читайте: Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується, - Трамп

+4
Так - наробив! - хер перескочиш!
показати весь коментар
12.09.2025 16:04 Відповісти
+3
ДОЛБОЙОП ТРАМП НАКЛАВ САНКЦІЇ НА ІНДУСІВ, А КУЙЛУ *****
показати весь коментар
12.09.2025 16:05 Відповісти
+3
ну да, одна Аляска чого вартує.
показати весь коментар
12.09.2025 16:06 Відповісти
Ну як агент може щось зробити свойому куратуру *****?
показати весь коментар
12.09.2025 16:09 Відповісти
якби путлєру було похер, то дімон алконавтович не кашляв би щотижня ядерними прокльонами, а сі з іничем не ганяли би по приколу путлєра в кілометрові забіги по своїм палацам, де той витанцьовував як обізяна на ходулях, а бульбофюрер взагалі ледь шкандибав позаду і мало не здох.
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
"...я зробив багато" - ну так, скільки вже дедлайнів давав, а вам все ще мало?
показати весь коментар
12.09.2025 16:06 Відповісти
... А ще скільки незадоволень висловлював - ви просто всі якісь невдячні!
показати весь коментар
12.09.2025 16:08 Відповісти
так, була червона доріжка ***** в Анкориджі та вояки США раком перед ******
наробив...
показати весь коментар
12.09.2025 16:08 Відповісти
Огласите весь список сделанного, пожалуйста. Ну хотя бы половину того, что действительно сделано?
показати весь коментар
12.09.2025 16:12 Відповісти
ось коли прилітає!
несподівано.
коли б, вже час подумати про вічне.
то, нехер було збоченить зі московськими школярками.
вітаю весь цивілізований світ!
вітаю сша!
рожевий замок лєвацтва та толєрастії рухнув!
готуйтеся цілувати ноги імператору піднебесної!
вчить кантон і ********! це різні мови.
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
Здається древні іудеї помилися. Остання битвадобра зі злом буде не в Армагедоні, а десь в Європі, може на московії
показати весь коментар
12.09.2025 16:27 Відповісти
Да, насвистел ты много чего а вот ни сделал ничего...
показати весь коментар
12.09.2025 16:27 Відповісти
що тут скажеж...ну міратворєц...****
показати весь коментар
12.09.2025 16:32 Відповісти
Який же нікчема. Обурився, що Індія відмовилася виховувати його на Нобелівську премію і ввів тарифи.
А чого ж такі самі тарифи проти Китаю не ввів? Китай теж купує російську нафту.
TACO loser.
показати весь коментар
12.09.2025 16:37 Відповісти
Америка може щось зробити тільки проти слабких та незахищених. І так було завжди. Ганебно!
показати весь коментар
12.09.2025 17:02 Відповісти
Дебіл!!!
показати весь коментар
12.09.2025 17:06 Відповісти
Краще б Трамп заснув летаргічним сном, бо з кожним просинанням воно видає все більш і більш несусвітне.
показати весь коментар
12.09.2025 17:07 Відповісти
Рудий підар-дегенерат,ти не зробив *****!!!
показати весь коментар
12.09.2025 17:12 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 17:21 Відповісти
 
 