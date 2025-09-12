США могли бы ввести санкции против российских банков и нефти, я уже многое сделал, - Трамп
Дональд Трамп рассказал, каким видит удар по экономике России за продолжение войны против Украины.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Так, его спросили, как выглядит жесткое подавление Путина.
"Ну, это было бы очень жесткое применение санкций в отношении банков, а также в отношении нефти и тарифов. Но я уже сделал это, я сделал много. Смотрите, Индия была их крупнейшим клиентом. Я наложил 50% тариф на Индию, потому что они покупают нефть у России. Это нелегко сделать, это большое дело. И это создает раскол с Индией", - ответил Трамп.
Топ комментарии
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.09.2025 16:04 Ответить Ссылка
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий12.09.2025 16:05 Ответить Ссылка
+3 Urs
показать весь комментарий12.09.2025 16:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наробив...
несподівано.
коли б, вже час подумати про вічне.
то, нехер було збоченить зі московськими школярками.
вітаю весь цивілізований світ!
вітаю сша!
рожевий замок лєвацтва та толєрастії рухнув!
готуйтеся цілувати ноги імператору піднебесної!
вчить кантон і ********! це різні мови.
А чого ж такі самі тарифи проти Китаю не ввів? Китай теж купує російську нафту.
TACO loser.