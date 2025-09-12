США могли бы ввести санкции против российских банков и нефти, я уже многое сделал, - Трамп

Дональд Трамп рассказал, каким видит удар по экономике России за продолжение войны против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, его спросили, как выглядит жесткое подавление Путина.

"Ну, это было бы очень жесткое применение санкций в отношении банков, а также в отношении нефти и тарифов. Но я уже сделал это, я сделал много. Смотрите, Индия была их крупнейшим клиентом. Я наложил 50% тариф на Индию, потому что они покупают нефть у России. Это нелегко сделать, это большое дело. И это создает раскол с Индией", - ответил Трамп.

