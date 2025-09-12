РУС
Новости Санкции США против России
США могли бы ввести санкции против российских банков и нефти, я уже многое сделал, - Трамп

Трамп рассказал, какие санкции может ввести против РФ

Дональд Трамп рассказал, каким видит удар по экономике России за продолжение войны против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, его спросили, как выглядит жесткое подавление Путина.

"Ну, это было бы очень жесткое применение санкций в отношении банков, а также в отношении нефти и тарифов. Но я уже сделал это, я сделал много. Смотрите, Индия была их крупнейшим клиентом. Я наложил 50% тариф на Индию, потому что они покупают нефть у России. Это нелегко сделать, это большое дело. И это создает раскол с Индией", - ответил Трамп.

Читайте: Мое терпение к Путину быстро иссякает, - Трамп

+5
Так - наробив! - хер перескочиш!
12.09.2025 16:04
+4
ДОЛБОЙОП ТРАМП НАКЛАВ САНКЦІЇ НА ІНДУСІВ, А КУЙЛУ *****
12.09.2025 16:05
+3
ну да, одна Аляска чого вартує.
12.09.2025 16:06
Ну як агент може щось зробити свойому куратуру *****?
12.09.2025 16:09
якби путлєру було похер, то дімон алконавтович не кашляв би щотижня ядерними прокльонами, а сі з іничем не ганяли би по приколу путлєра в кілометрові забіги по своїм палацам, де той витанцьовував як обізяна на ходулях, а бульбофюрер взагалі ледь шкандибав позаду і мало не здох.
12.09.2025 16:14
"...я зробив багато" - ну так, скільки вже дедлайнів давав, а вам все ще мало?
12.09.2025 16:06
... А ще скільки незадоволень висловлював - ви просто всі якісь невдячні!
12.09.2025 16:08
так, була червона доріжка ***** в Анкориджі та вояки США раком перед ******
наробив...
12.09.2025 16:08
Огласите весь список сделанного, пожалуйста. Ну хотя бы половину того, что действительно сделано?
12.09.2025 16:12
ось коли прилітає!
несподівано.
коли б, вже час подумати про вічне.
то, нехер було збоченить зі московськими школярками.
вітаю весь цивілізований світ!
вітаю сша!
рожевий замок лєвацтва та толєрастії рухнув!
готуйтеся цілувати ноги імператору піднебесної!
вчить кантон і ********! це різні мови.
12.09.2025 16:14
Здається древні іудеї помилися. Остання битвадобра зі злом буде не в Армагедоні, а десь в Європі, може на московії
12.09.2025 16:27
Да, насвистел ты много чего а вот ни сделал ничего...
12.09.2025 16:27
що тут скажеж...ну міратворєц...****
12.09.2025 16:32
Який же нікчема. Обурився, що Індія відмовилася виховувати його на Нобелівську премію і ввів тарифи.
А чого ж такі самі тарифи проти Китаю не ввів? Китай теж купує російську нафту.
TACO loser.
12.09.2025 16:37
Америка може щось зробити тільки проти слабких та незахищених. І так було завжди. Ганебно!
12.09.2025 17:02
Дебіл!!!
12.09.2025 17:06
Краще б Трамп заснув летаргічним сном, бо з кожним просинанням воно видає все більш і більш несусвітне.
12.09.2025 17:07
Рудий підар-дегенерат,ти не зробив *****!!!
12.09.2025 17:12
12.09.2025 17:21
старе єпануте створіння! тИ **** ні хріна не зробив, тільки ****** як троцький!!!
12.09.2025 19:11
 
 