Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT
Президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що хоче, аби вони скоротили закупівлі російської нафти. Однак цю умову, ймовірно, не виконають деякі європейські країни. І про це відомо і Трампу, і його радникам.
Про це пише видання The New York Times, інфоомує Цензор.НЕТ.
У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для запровадження нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО припинять закупівлі російської нафти і запровадять високі мита для Китаю.
NYT пише, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.
Водночас більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі з них все ще залежать від російського природного газу, про що Трамп не згадав.
Також видання додає, що глава Білого дому "неодноразово брязкав зброєю щодо дій проти Росії, але залишив собі привід утриматися від них". Відтоді мало що змінилося: зустрічі лідерів України та РФ не відбулося, а РФ і далі завдає ударів по Україні.
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністюКонгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill
«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав конгресмен еспубдіканець Бейкон, котрий вже не буде балотуватися на виборах.
В армії колись казали: "Хто бажає працювать - шукає можливості... Хто не бажає - шукає "відмазки"...".
"Розповідають, що коли батько Дональда Трампа остаточно впав у маразм, йому побудували спеціальний муляж офісу, де дві медсестри зображали секретарок.
Трамп-старший приходив туди і продовжував думати, що, як і раніше, «керує бізнес-імперією», віддаючи розпорядження та муштруючи підлеглих. У такий спосіб його дружина врятувала сімейні статки.
Для Трампа-молодшого доведеться будувати макет Стокгольмської ратуші, де йому раз-два на місяць вручатимуть Нобелівську премію - з літератури, фізики, медицини та укладання миру між Азербайджаном та Албанією."
Коли країни відмовляться від моськовької нафти - тоді й введення санкцій на її продаж буде зайве.
Он Велика Британія це ввже зрозуміла.
