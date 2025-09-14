Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT

Президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що хоче, аби вони скоротили закупівлі російської нафти. Однак цю умову, ймовірно, не виконають деякі європейські країни. І про це відомо і Трампу, і його радникам.

Про це пише видання The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для запровадження нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО припинять закупівлі російської нафти і запровадять високі мита для Китаю.

NYT пише, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.

Водночас більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі з них все ще залежать від російського природного газу, про що Трамп не згадав.

Також видання додає, що глава Білого дому "неодноразово брязкав зброєю щодо дій проти Росії, але залишив собі привід утриматися від них". Відтоді мало що змінилося: зустрічі лідерів України та РФ не відбулося, а РФ і далі завдає ударів по Україні.

