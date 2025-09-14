УКР
Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT

Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що хоче, аби вони скоротили закупівлі російської нафти. Однак цю умову, ймовірно, не виконають деякі європейські країни. І про це відомо і Трампу, і його радникам.

Про це пише видання The New York Times, інфоомує Цензор.НЕТ.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для запровадження нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО припинять закупівлі російської нафти і запровадять високі мита для Китаю.

NYT пише, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.

Читайте також: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

Водночас більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі з них все ще залежать від російського природного газу, про що Трамп не згадав.

Також видання додає, що глава Білого дому "неодноразово брязкав зброєю щодо дій проти Росії, але залишив собі привід утриматися від них". Відтоді мало що змінилося: зустрічі лідерів України та РФ не відбулося, а РФ і далі завдає ударів по Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна в питанні завершення війни РФ проти України, - Axios

Європа (2005) росія (67711) санкції (12702) Трамп Дональд (7129)
Топ коментарі
+7

оце жіщулене з перекошеною посмішкою величезне творіння природи поряд з рашистокурком -найкраща ілюстрація.
показати весь коментар
14.09.2025 19:05 Відповісти
+7
«Пане Президенте, саме Путін є агресором».
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністюКонгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill

«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав конгресмен еспубдіканець Бейкон, котрий вже не буде балотуватися на виборах.
показати весь коментар
14.09.2025 19:11 Відповісти
+7
@ (в перекладі):
"Розповідають, що коли батько Дональда Трампа остаточно впав у маразм, йому побудували спеціальний муляж офісу, де дві медсестри зображали секретарок.

Трамп-старший приходив туди і продовжував думати, що, як і раніше, «керує бізнес-імперією», віддаючи розпорядження та муштруючи підлеглих. У такий спосіб його дружина врятувала сімейні статки.

Для Трампа-молодшого доведеться будувати макет Стокгольмської ратуші, де йому раз-два на місяць вручатимуть Нобелівську премію - з літератури, фізики, медицини та укладання миру між Азербайджаном та Албанією."
показати весь коментар
14.09.2025 20:13 Відповісти
Та в нього ше цих хотєлок як в дурного пукалок
показати весь коментар
14.09.2025 19:03 Відповісти
Хотєлка у нього одна на все життя. Перекласти побільше бабла із чужих кишень до своєї і щоб за це йому не впаяли довічне.
показати весь коментар
14.09.2025 19:22 Відповісти
Ему уже к земле пора привыкать, а этот рыжий ****@с всё никак деньгами не нажрётся
Мразь.
показати весь коментар
14.09.2025 19:29 Відповісти
ми допоможемо .знищимо Дружбу зовсім
показати весь коментар
14.09.2025 19:05 Відповісти
не в ній справа, всі купують і газ і нафту через 3 країни.
показати весь коментар
14.09.2025 19:10 Відповісти

После этого у рыжего на тылу ладони темные пятна пошли?
показати весь коментар
14.09.2025 21:09 Відповісти
За умови, якщо папа римський трахне аятолу !
показати весь коментар
14.09.2025 19:06 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.09.2025 19:13 Відповісти
Йому не то що Нобелівську премію,орден сутулого давати не можна!
показати весь коментар
14.09.2025 19:06 Відповісти
А якщо дадуть нобелевку , патрійоти зроблять собі харакірі ?
показати весь коментар
14.09.2025 19:22 Відповісти
То ще один доказ для трампоманів в Украхні, що дєда нічого, що б шкодило пуцину робити не буде. До речі, трампомани, агов? Не чую заперечень. 😊
показати весь коментар
14.09.2025 19:07 Відповісти
писати про трампа, це, як підтримувати трампа!
трампу бан, на коменти!
всіх, до цього призиваю!
показати весь коментар
14.09.2025 19:14 Відповісти
платити ботам в"єтнаму за возЄвеличення лайками двох найвеличніших з Банкової - це дуже економно раціонально ... от цікаво - ХТО ЇХ ТАК ПІДСТАВЛЯЄ , Подоляк? Йому бабло виділяють , а він тирить економлячи на в!єтнамцях? де НАБУ з сапом ?
показати весь коментар
14.09.2025 19:32 Відповісти
Всі українці матюкалися з 2014. Тому в 2019 твій кумир і пролетів.
показати весь коментар
14.09.2025 19:39 Відповісти
Так я ж тобі про це і писав, що твій БАХнутий на всю голову кумир пролетів на виборах в 2019.)
показати весь коментар
14.09.2025 19:52 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 20:12 Відповісти
Когуток Габургскай Кальштадский.


показати весь коментар
14.09.2025 19:24 Відповісти
Куча дебилов все время скулит и требует чего-то у другого дебила.
показати весь коментар
14.09.2025 19:26 Відповісти
Ну деменция у дедушки, пожалейте его
показати весь коментар
14.09.2025 19:26 Відповісти
С Ыном и пыней ручкается... пусть его негры двухметровые ласково жалеют.
показати весь коментар
14.09.2025 19:30 Відповісти
Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, якщо в сім'ї пенсіонерів афро-американців народиться хлопчик-блондин з зеленими очима.
показати весь коментар
14.09.2025 19:27 Відповісти
Так в тому й справа, що він висуває умови, які точно не можуть буть виконані! А тоді розведе руками, і скаже: "Бачите? Я так хотів виконать обіцянку - але поставлені мною умови не були виконані...".
В армії колись казали: "Хто бажає працювать - шукає можливості... Хто не бажає - шукає "відмазки"...".
показати весь коментар
14.09.2025 20:44 Відповісти
Трампа тримають за яйка-бубенці в кремлі.
Ну що може ще сказати таке чмо?
показати весь коментар
14.09.2025 19:28 Відповісти
А шо так ніхто не вірить в Європу ? Невже вони не введуть якісь санкції заради припинення війни.
показати весь коментар
14.09.2025 19:32 Відповісти
Якщо ще хтось не зрозумів, то Трамп за своїм психотипом та "понятіями" такий самий гопник як і *****.
показати весь коментар
14.09.2025 19:34 Відповісти
Ще такого ідота президента США світ не бачив.
показати весь коментар
14.09.2025 19:34 Відповісти
Бачив, в Украі́ні був такий самий з 2014 по 2019.
показати весь коментар
14.09.2025 19:41 Відповісти
Кацапе! А тобі не "повилазило"? Чи тебе, в період з 2014-го, по 2019-й, в "дурці " тримали?
показати весь коментар
14.09.2025 20:40 Відповісти
А представьте этого ИДИОТА
С НОБЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ!!!!!!!
Мама ,роди меня обратно
Мир совсем сошёл с ума....
показати весь коментар
14.09.2025 20:01 Відповісти
Идиоты не виноваты, клиника
А агенты на тесемочках могут покаяться, тем более он религиозной риторики придерживается
показати весь коментар
14.09.2025 21:05 Відповісти
Трамп це Зеленський в 2019-2022 роках.

Трампу на💩рав в штани Байден, а Зеленському, на💩рав в штани Порошенко😆
Обидва найвеличніші лідери (по факту нікчеми) ********** з мріями про Нобелівську премію.

За що вони не візьмуться, всюди обі💩ться!
Потім стоять з гордим їб🤬ом і обтікають.

Один думає, що він добрий гольфіст, а інший думає, що він тенісист.

Тому не дивно, що їх обох намагається най🤬увати Єрмачок 😆
показати весь коментар
14.09.2025 20:13 Відповісти
@ (в перекладі):
"Розповідають, що коли батько Дональда Трампа остаточно впав у маразм, йому побудували спеціальний муляж офісу, де дві медсестри зображали секретарок.

Трамп-старший приходив туди і продовжував думати, що, як і раніше, «керує бізнес-імперією», віддаючи розпорядження та муштруючи підлеглих. У такий спосіб його дружина врятувала сімейні статки.

Для Трампа-молодшого доведеться будувати макет Стокгольмської ратуші, де йому раз-два на місяць вручатимуть Нобелівську премію - з літератури, фізики, медицини та укладання миру між Азербайджаном та Албанією."
показати весь коментар
14.09.2025 20:13 Відповісти
Прелесть какая....
показати весь коментар
14.09.2025 20:23 Відповісти
Трамп- політичний імпотент, який знаходиться під путінським компроматом. Він НІКОЛИ не нашкодить путіну. Трампівська Америка- не союзник України. Цього Тако треба винести з крісла Президента, він не відповідає своїй посаді.
показати весь коментар
14.09.2025 20:29 Відповісти
Меланія казала,що не лише політичний )
показати весь коментар
14.09.2025 20:44 Відповісти
Нічого нового.. Трамп надійно сидить на гачку у путлера і не робить нічого, що може йому нашкодить. Гнида.
показати весь коментар
14.09.2025 20:37 Відповісти
В грехах надо сразу каяться,это правило для всех
показати весь коментар
14.09.2025 21:00 Відповісти
Трамп плутає причину та наслідок: санкції на продаж нафти моськовією є причиною для наслідків - до відмови країн від купівель нафти у моськовії.
Коли країни відмовляться від моськовької нафти - тоді й введення санкцій на її продаж буде зайве.
показати весь коментар
14.09.2025 20:51 Відповісти
А ту Трамп прав!
показати весь коментар
14.09.2025 20:55 Відповісти
Старий, пішов нах...
показати весь коментар
14.09.2025 20:56 Відповісти
Поведение рыжего соответствует темнику агента кгб краснова уже полгода
показати весь коментар
14.09.2025 20:59 Відповісти
От муд@к!
показати весь коментар
14.09.2025 21:05 Відповісти
Таварізчь краснов "трампакс", усі твої "санкції" розраховані тільки на те, щоб сраньа - терорист пінкдогстан не мала ні жодної проблеми! Підкуйловська повія. А нагороду "Розпалювач війни", мабуть вже отримав, в карбованцях? А тепер зайвехромосом, бажаєш отримати "гєй'рой пинкдогстана"?
показати весь коментар
14.09.2025 21:39 Відповісти
Невже хтось іще не зрозумів що США це країна брехунів і балаболів?
Он Велика Британія це ввже зрозуміла.
Підпис америкоса не вартий паперу на якому його зробили.
Як приклад: Клінтон, Буш менший, Обама, Трамп, Байден, знову Трамп.
Звиздабол на звиздаболі.
Лише Клінтон мав хоробрості сказати що дарма він Україні поставив ультиматум на рахунок зброї з ядерною боєголовкою.
показати весь коментар
14.09.2025 21:52 Відповісти
 
 