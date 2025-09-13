Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна в питанні завершення війни РФ проти України, - Axios
Президент США Дональд Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.
Про це пише видання Axios з посиланням на власне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп, здається, сумнівався у своїй здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру", - пише видання.
Axios також зазначає, що адміністрація Трампа переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви та Китаю за купівлю російської нафти.
Водночас сам Трамп заявляв, що запровадження мит проти Китаю змусить Пекін тиснути на диктатора Путіна, щоб той припинив війну, розв’язану РФ проти України.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп стверджує, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але за однієї умови.
Я от тільки не розумію: хто кого косплеїть - трампон найвеличнішого чи навпаки?
Ну серйозно, які санкції може сша накласти на рашку? сша у рашки практично нічого не купує.
А заборонити європі купувати нафту й газ у рашки, сша не може.
договориться по трампу - это капитулировать, и если европа нічого не робить, на какие шиши живет и воюет украина?
там кроме кредитов прямой помощи выше крыши. поставки боеприпасов, военпомощь, гумпомощь, помощь в обучении, помощь в восстановлении и т.д.
от трампа уже и кредитов нет, только покупай и плати сразу
9 місяців ситуація на міжнародній арені для росії виключно покращується. І не тому що чекіст путін - якісь супер генії (вони діють згідно радянських методів). Просто чекісти дочекались найслабшого президента сша за всю історію, і їм зараз пре як ніколи.
Щоб найтупіші з його прихильників не сказали, що руде чмо нічого не робить, воно постійно вкидає, що щось воно таки робить - сумнівається, потім не сумнівається, а насправді воно чекає, поки в Україні стане критично не вистачати хоч якось вмотивованих військових.