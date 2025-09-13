УКР
Новини Санкції США проти Росії
Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна в питанні завершення війни РФ проти України, - Axios

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

Про це пише видання Axios з посиланням на власне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп, здається, сумнівався у своїй здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру", - пише видання.

Axios також зазначає, що адміністрація Трампа переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви та Китаю за купівлю російської нафти.

Водночас сам Трамп заявляв, що запровадження мит проти Китаю змусить Пекін тиснути на диктатора Путіна, щоб той припинив війну, розв’язану РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп стверджує, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але за однієї умови.

Читайте також: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

путін володимир (24804) росія (67704) Трамп Дональд (7127)
Топ коментарі
+19
Краще б цей кончений чубатий кретин, у власних розумових здібностях засумнівався.
13.09.2025 18:30 Відповісти
+17
Просто скажи те що сказав Боря Алкоголік - "я устал, я мухожук".
13.09.2025 18:30 Відповісти
+16
цікаво, його хтось номіную на премію" нікчема року"?
13.09.2025 18:32 Відповісти
Просто скажи те що сказав Боря Алкоголік - "я устал, я мухожук".
13.09.2025 18:30 Відповісти
Будь-який би засумнівався. Ще б то: крутитися майже рік у Пуйла самі знаєте на чому, як пропеллер і не засумніватися?
13.09.2025 20:02 Відповісти
Краще б цей кончений чубатий кретин, у власних розумових здібностях засумнівався.
13.09.2025 18:30 Відповісти
Для цього потрібен розум.
13.09.2025 19:05 Відповісти
Так. І у мене чітка впевненість у тому шо Джастін Крюгер з Девідом Даннінгом свою теорію вивели спостеригаючи саме за Дональдом Трампом.
13.09.2025 19:17 Відповісти
цікаво, його хтось номіную на премію" нікчема року"?
13.09.2025 18:32 Відповісти
Даниле, йди на піч радікуліт вигрівати, нехай Маланка припарки робить, щоб коліна не крутило на ніч, і кросворди розв'язувати від деменції
13.09.2025 18:34 Відповісти
То він просто пігулку не випив - зараз Маланка йому таблєтку дасть - і він знову вірити почне ! ...........
13.09.2025 18:34 Відповісти
А пробував? - аби шось *********
13.09.2025 18:34 Відповісти
Сам собі не довіряє - оце погнав!
13.09.2025 19:04 Відповісти
Засумнівався? Та невже! Або щось велике в лісі здохло.
13.09.2025 18:35 Відповісти
Та ви шо? Та не може бути. Ідіоти завжди вірять в свою геніальність. Завтра він знову повернеться до тези, що валодія дружбан і він його послухається.
13.09.2025 18:35 Відповісти
Ще трохи (пів року - рік) і трампон почне (лише) підозрювати, що його зневажає вже пів світу (з подачі його "друга Вови"). Те, що він засумнівається в своїй адекватності - фантастика: наш нарцис і досі (6+ років) не сумнівається в своїй "непогрішимості" та "всенародній любові".
Я от тільки не розумію: хто кого косплеїть - трампон найвеличнішого чи навпаки?
13.09.2025 18:38 Відповісти
тоді і приховиватись не треба в коханні к *****))
13.09.2025 18:38 Відповісти
13.09.2025 18:39 Відповісти
13.09.2025 18:40 Відповісти
100% 👍...
13.09.2025 18:53 Відповісти
трамп єдиний хто хоча б якось намагався домовитися. європа крім стурбованостей нічого не робить, наша зелена пліснява - теж.

Ну серйозно, які санкції може сша накласти на рашку? сша у рашки практично нічого не купує.
А заборонити європі купувати нафту й газ у рашки, сша не може.
13.09.2025 18:40 Відповісти
"трамп єдиний хто хоча б якось намагався домовитися. європа крім стурбованостей нічого не робить"

договориться по трампу - это капитулировать, и если европа нічого не робить, на какие шиши живет и воюет украина?
13.09.2025 18:50 Відповісти
На кредити від Європи.
13.09.2025 18:52 Відповісти
"На кредити від Європи"

там кроме кредитов прямой помощи выше крыши. поставки боеприпасов, военпомощь, гумпомощь, помощь в обучении, помощь в восстановлении и т.д.
от трампа уже и кредитов нет, только покупай и плати сразу
13.09.2025 20:38 Відповісти
Паливо звідки їде?
13.09.2025 21:19 Відповісти
Вся журналистика Запада основана по принципу кто-то кому-то якобы сказал. Тобто буквально все что написано в СМИ может быть выдумано.
13.09.2025 18:42 Відповісти
Ішак теж у свій час кукурікав, що " надо перестать стрелять" та ще вску хєрню. Чим усе закінчилось - усім відомо.
13.09.2025 18:46 Відповісти
Трамп слабак це очевидно. І на що на діялися республіканці роблячи ставку на не компетентні людину на роль президента
13.09.2025 18:48 Відповісти
Коли Трамп каже "Зробимо Америку великою знову!", Путін каже,- "Зробимо Америку знову!" І "робить" її майже щодня, а Донні ведеться.
13.09.2025 18:50 Відповісти
путін аплодує стоячи. Його ставка вести війну на виснаження - тепер вже окупається по повній.

9 місяців ситуація на міжнародній арені для росії виключно покращується. І не тому що чекіст путін - якісь супер генії (вони діють згідно радянських методів). Просто чекісти дочекались найслабшого президента сша за всю історію, і їм зараз пре як ніколи.
13.09.2025 18:54 Відповісти
Вони його не дочекались. Вони його випестили.
13.09.2025 19:44 Відповісти
Європа та США так сильно не хтіли , шоб Україна була незалежна та багата , шо навіть Порошенко підставили своїм піаром заради зеленського 🤡...тепер маємо те шо маємо і Захід має + китай пішов війною в Україні, піджимається до західних кордонів ...
13.09.2025 19:04 Відповісти
Тампон і не збирався впливати на *****. Тампон надіявся що йому вдасться примусити Україну до капітуляції
13.09.2025 19:09 Відповісти
Всі зусилля Трампа, це посприяти виконанню ультиматуму Пуйла. Але ЄС не пішов на таке. Ще й Зеленского зупинив.
13.09.2025 19:25 Відповісти
Стадия принятия...
13.09.2025 19:25 Відповісти
Руда наволоч дуже тупо тягне час в очікуваннях, що Україна буде змушена капітулювати перед #уйлом, а #уйло вимагає саме капітуляції, порівняйте його вимоги з умовами капітуляції Німеччини після обох світових війн.

Щоб найтупіші з його прихильників не сказали, що руде чмо нічого не робить, воно постійно вкидає, що щось воно таки робить - сумнівається, потім не сумнівається, а насправді воно чекає, поки в Україні стане критично не вистачати хоч якось вмотивованих військових.
13.09.2025 19:37 Відповісти
Та там по Трампу вже не про здатність, а про дієздатність треба питання ставити. Здається, дєдушка вже реально "овоч".
13.09.2025 19:56 Відповісти
Нещодавно убієнний Чарли Кірк, озвучивав плани Трампа - давить Украину, дружить з РФ, знять санкції. Це і є незмінний план Трамп. Воно буде потужно балаболить, як Зелька, але свій план виконуватиме.
13.09.2025 20:01 Відповісти
Тобіш - іноді таки проскакує у тій рудій макітрі шось трохи схоже на розум...
13.09.2025 20:54 Відповісти
 
 