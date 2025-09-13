Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна в питанні завершення війни РФ проти України, - Axios

Президент США Дональд Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

Про це пише видання Axios з посиланням на власне джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп, здається, сумнівався у своїй здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру", - пише видання.

Axios також зазначає, що адміністрація Трампа переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви та Китаю за купівлю російської нафти.

Водночас сам Трамп заявляв, що запровадження мит проти Китаю змусить Пекін тиснути на диктатора Путіна, щоб той припинив війну, розв’язану РФ проти України.

