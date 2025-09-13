Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios

Президент США Дональд Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.

"Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, в последнее время Трамп, кажется, сомневался в своей способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру", - пишет издание.

Axios также отмечает, что администрация Трампа переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.

В то же время сам Трамп заявлял, что введение пошлин против Китая заставит Пекин давить на диктатора Путина, чтобы тот прекратил войну, развязанную РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.

