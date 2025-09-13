Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios
Президент США Дональд Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственный источник, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, в последнее время Трамп, кажется, сомневался в своей способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру", - пишет издание.
Axios также отмечает, что администрация Трампа переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.
В то же время сам Трамп заявлял, что введение пошлин против Китая заставит Пекин давить на диктатора Путина, чтобы тот прекратил войну, развязанную РФ против Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.
Я от тільки не розумію: хто кого косплеїть - трампон найвеличнішого чи навпаки?
Ну серйозно, які санкції може сша накласти на рашку? сша у рашки практично нічого не купує.
А заборонити європі купувати нафту й газ у рашки, сша не може.
договориться по трампу - это капитулировать, и если европа нічого не робить, на какие шиши живет и воюет украина?
там кроме кредитов прямой помощи выше крыши. поставки боеприпасов, военпомощь, гумпомощь, помощь в обучении, помощь в восстановлении и т.д.
от трампа уже и кредитов нет, только покупай и плати сразу
9 місяців ситуація на міжнародній арені для росії виключно покращується. І не тому що чекіст путін - якісь супер генії (вони діють згідно радянських методів). Просто чекісти дочекались найслабшого президента сша за всю історію, і їм зараз пре як ніколи.
Щоб найтупіші з його прихильників не сказали, що руде чмо нічого не робить, воно постійно вкидає, що щось воно таки робить - сумнівається, потім не сумнівається, а насправді воно чекає, поки в Україні стане критично не вистачати хоч якось вмотивованих військових.