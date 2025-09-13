РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8877 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
3 451 37

Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина в вопросе завершения войны РФ против Украины, - Axios

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственный источник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, в последнее время Трамп, кажется, сомневался в своей способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру", - пишет издание.

Axios также отмечает, что администрация Трампа переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.

В то же время сам Трамп заявлял, что введение пошлин против Китая заставит Пекин давить на диктатора Путина, чтобы тот прекратил войну, развязанную РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.

Читайте также: США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (32188) россия (97178) Трамп Дональд (6593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Краще б цей кончений чубатий кретин, у власних розумових здібностях засумнівався.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:30 Ответить
+17
Просто скажи те що сказав Боря Алкоголік - "я устал, я мухожук".
показать весь комментарий
13.09.2025 18:30 Ответить
+16
цікаво, його хтось номіную на премію" нікчема року"?
показать весь комментарий
13.09.2025 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто скажи те що сказав Боря Алкоголік - "я устал, я мухожук".
показать весь комментарий
13.09.2025 18:30 Ответить
Будь-який би засумнівався. Ще б то: крутитися майже рік у Пуйла самі знаєте на чому, як пропеллер і не засумніватися?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:02 Ответить
Краще б цей кончений чубатий кретин, у власних розумових здібностях засумнівався.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:30 Ответить
Для цього потрібен розум.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:05 Ответить
Так. І у мене чітка впевненість у тому шо Джастін Крюгер з Девідом Даннінгом свою теорію вивели спостеригаючи саме за Дональдом Трампом.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:17 Ответить
цікаво, його хтось номіную на премію" нікчема року"?
показать весь комментарий
13.09.2025 18:32 Ответить
Даниле, йди на піч радікуліт вигрівати, нехай Маланка припарки робить, щоб коліна не крутило на ніч, і кросворди розв'язувати від деменції
показать весь комментарий
13.09.2025 18:34 Ответить
То він просто пігулку не випив - зараз Маланка йому таблєтку дасть - і він знову вірити почне ! ...........
показать весь комментарий
13.09.2025 18:34 Ответить
А пробував? - аби шось *********
показать весь комментарий
13.09.2025 18:34 Ответить
Сам собі не довіряє - оце погнав!
показать весь комментарий
13.09.2025 19:04 Ответить
Засумнівався? Та невже! Або щось велике в лісі здохло.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:35 Ответить
Та ви шо? Та не може бути. Ідіоти завжди вірять в свою геніальність. Завтра він знову повернеться до тези, що валодія дружбан і він його послухається.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:35 Ответить
Ще трохи (пів року - рік) і трампон почне (лише) підозрювати, що його зневажає вже пів світу (з подачі його "друга Вови"). Те, що він засумнівається в своїй адекватності - фантастика: наш нарцис і досі (6+ років) не сумнівається в своїй "непогрішимості" та "всенародній любові".
Я от тільки не розумію: хто кого косплеїть - трампон найвеличнішого чи навпаки?
показать весь комментарий
13.09.2025 18:38 Ответить
тоді і приховиватись не треба в коханні к *****))
показать весь комментарий
13.09.2025 18:38 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2025 18:40 Ответить
100% 👍...
показать весь комментарий
13.09.2025 18:53 Ответить
трамп єдиний хто хоча б якось намагався домовитися. європа крім стурбованостей нічого не робить, наша зелена пліснява - теж.

Ну серйозно, які санкції може сша накласти на рашку? сша у рашки практично нічого не купує.
А заборонити європі купувати нафту й газ у рашки, сша не може.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:40 Ответить
"трамп єдиний хто хоча б якось намагався домовитися. європа крім стурбованостей нічого не робить"

договориться по трампу - это капитулировать, и если европа нічого не робить, на какие шиши живет и воюет украина?
показать весь комментарий
13.09.2025 18:50 Ответить
На кредити від Європи.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:52 Ответить
"На кредити від Європи"

там кроме кредитов прямой помощи выше крыши. поставки боеприпасов, военпомощь, гумпомощь, помощь в обучении, помощь в восстановлении и т.д.
от трампа уже и кредитов нет, только покупай и плати сразу
показать весь комментарий
13.09.2025 20:38 Ответить
Паливо звідки їде?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
Вся журналистика Запада основана по принципу кто-то кому-то якобы сказал. Тобто буквально все что написано в СМИ может быть выдумано.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:42 Ответить
Ішак теж у свій час кукурікав, що " надо перестать стрелять" та ще вску хєрню. Чим усе закінчилось - усім відомо.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:46 Ответить
Трамп слабак це очевидно. І на що на діялися республіканці роблячи ставку на не компетентні людину на роль президента
показать весь комментарий
13.09.2025 18:48 Ответить
Коли Трамп каже "Зробимо Америку великою знову!", Путін каже,- "Зробимо Америку знову!" І "робить" її майже щодня, а Донні ведеться.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:50 Ответить
путін аплодує стоячи. Його ставка вести війну на виснаження - тепер вже окупається по повній.

9 місяців ситуація на міжнародній арені для росії виключно покращується. І не тому що чекіст путін - якісь супер генії (вони діють згідно радянських методів). Просто чекісти дочекались найслабшого президента сша за всю історію, і їм зараз пре як ніколи.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:54 Ответить
Вони його не дочекались. Вони його випестили.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:44 Ответить
Європа та США так сильно не хтіли , шоб Україна була незалежна та багата , шо навіть Порошенко підставили своїм піаром заради зеленського 🤡...тепер маємо те шо маємо і Захід має + китай пішов війною в Україні, піджимається до західних кордонів ...
показать весь комментарий
13.09.2025 19:04 Ответить
Тампон і не збирався впливати на *****. Тампон надіявся що йому вдасться примусити Україну до капітуляції
показать весь комментарий
13.09.2025 19:09 Ответить
Всі зусилля Трампа, це посприяти виконанню ультиматуму Пуйла. Але ЄС не пішов на таке. Ще й Зеленского зупинив.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:25 Ответить
Стадия принятия...
показать весь комментарий
13.09.2025 19:25 Ответить
Руда наволоч дуже тупо тягне час в очікуваннях, що Україна буде змушена капітулювати перед #уйлом, а #уйло вимагає саме капітуляції, порівняйте його вимоги з умовами капітуляції Німеччини після обох світових війн.

Щоб найтупіші з його прихильників не сказали, що руде чмо нічого не робить, воно постійно вкидає, що щось воно таки робить - сумнівається, потім не сумнівається, а насправді воно чекає, поки в Україні стане критично не вистачати хоч якось вмотивованих військових.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:37 Ответить
Та там по Трампу вже не про здатність, а про дієздатність треба питання ставити. Здається, дєдушка вже реально "овоч".
показать весь комментарий
13.09.2025 19:56 Ответить
Нещодавно убієнний Чарли Кірк, озвучивав плани Трампа - давить Украину, дружить з РФ, знять санкції. Це і є незмінний план Трамп. Воно буде потужно балаболить, як Зелька, але свій план виконуватиме.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:01 Ответить
Тобіш - іноді таки проскакує у тій рудій макітрі шось трохи схоже на розум...
показать весь комментарий
13.09.2025 20:54 Ответить
 
 