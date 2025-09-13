Готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать у нее нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.

Об этом он отметил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России... Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу в отношении России", - отмечает Трамп.

"В любом случае, я готов "уйти", когда и вы. Только скажите когда?", - добавил Трамп, в очередной раз напомнив, что "это не ВОЙНА ТРАМПА".

"Это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи российских и украинских жизней", - отметил лидер США.

Читайте: США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

По его словам, из-за войны в Украине 7118 жизней было потеряно только на прошлой неделе. Трамп назвал это безумием.

Он также предложил, чтобы НАТО коллективно установило 50-100% пошлины на китайские товары, что, по его словам, ударит по влиянию Китая на РФ.