Цензор.НЕТ
Новости Санкции против России
Готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать у нее нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.

Об этом он отметил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России... Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу в отношении России", - отмечает Трамп.

"В любом случае, я готов "уйти", когда и вы. Только скажите когда?", - добавил Трамп, в очередной раз напомнив, что "это не ВОЙНА ТРАМПА".

"Это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи российских и украинских жизней", - отметил лидер США.

Читайте: США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

По его словам, из-за войны в Украине 7118 жизней было потеряно только на прошлой неделе. Трамп назвал это безумием.

Он также предложил, чтобы НАТО коллективно установило 50-100% пошлины на китайские товары, что, по его словам, ударит по влиянию Китая на РФ.

+29
показать весь комментарий
13.09.2025 14:50 Ответить
+28
Так вони не припинят - угорці словаки - той санкцій не буде - оце відморозився!
показать весь комментарий
13.09.2025 14:52 Ответить
+23
Байден напал на Зеленського чи навпаки ? поясніть
показать весь комментарий
13.09.2025 14:52 Ответить
Не слухайте агента Краснова! Ця руда мавпа завтра заявлятиме,що щось зробить по відношенню да кацапії ,коли всі ми полетимо на Марс,або станемо розуміти мову пінгвінів,або,або,або... Нічого цей шолудивий пес не зробить,бекграунд цього сексуального збоченця буде з ним пожиттєво,а на плівках КДБ ще довше.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:02 Ответить
У Трампа отмазки - тупее отмазок советских пионеров.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:03 Ответить
Прiсь ейбочки, это Трамп сострил , бо главный конферансье кукольного театра Образцова.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:06 Ответить
До речі, дуже схоже на стиль путіна, коли той висуває умови й чудово знає, що виконати їх неможливо, щоб потім сказати, ну я ж прагну миру, але кляті біндєравці не хотять.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:22 Ответить
V etom otnoshenjii Prezidjent Trump ABSOLJUTNO PRAV!
1. Eto vaijna Ukraini protjiv agressora ruSSnji.
2. Vsjo proizhodjit na vostochnoij granjice €uropi, a nje Ameriki!
3. €uropa toljko (izvinjitje) *******, i nadjejetsja na ******** protjiv ruSSnji.
4. €uropa chastjichno finansirujet ruSSnju posredstvom pokupok njeftji i gaza iz ruSSnji.
5. USA njeddolzhni ot etovo stradatj/perezhivatj, dlja USA v pervuju ocheredj dolzhni stojatj Amerikanskije (a NJE rjuSSkije i NJE €uropeiskije) intjeresi.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:03 Ответить
Це війна не кацапії проти України , це війна проти світового порядку , який США створювали разом з Європою 70 років , в основі якого лежить принцип - непорушності кордонів країн !
Якщо зламати цей порядок - у світі почнеться хаос . Якщо закривати очі на анексію окремими країнами сусідських територій - війни почнуться по всьому світу . Це ящик Пандори !! Невже не зрозуміло ?
показать весь комментарий
13.09.2025 16:58 Ответить
перекладаю для хом'ячків, для яких трамп - "наш козак", "все вірно каже", "хай ЄС власним прикладом" :

1) трамп не буде ні за яких обставин накладати санкції на росію

2) трамп хоче, щоб ЄС вів торгові війни з Китаєм та Індією . Хоча це суперечить навіть базовим законам шкільної економіки

3) Все інше - ширма. Ага-ага, війну хоче закінчити. трамп перекладає відповідальність на всіх - Європу, зе, Байдена, #якби_я_був_президентом , але ніколи не на себе.

p.s. Президент деменції, двотижневий президент, король невдах.
p.s.2. Слава Богу хоч на цензорі більшість людей викупає, що відбувається.
p.s.3. Всі хто шукає в діях трампа добро/раціональність - ви клінічні ідіоти.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:15 Ответить
Відмовки гідні невдахи.
І це президент країни лідера вільного світу.
Жодної санкції проти росії, країни агресора, не ввів. Лише зняв з Білорусі, яка надала територію для вторгнення і є співучасником.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:17 Ответить
Не отмазки
Во. всьому шукають своювигоду
показать весь комментарий
13.09.2025 16:17 Ответить
Тобі то - ніколи...
показать весь комментарий
13.09.2025 16:21 Ответить
Тобто, в найкращому випадку у січні 2026, в скоріш за все ніколи.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:28 Ответить
Ха! От так любі дітки ... Трамп подарував Орбану і Фіцо по "золотій акції". Вмовити цих двох продажних утирків проблема для ЄС, а Трамп "ні у чьом нє віноват".
показать весь комментарий
13.09.2025 16:29 Ответить
Краснов во всей своей красе
показать весь комментарий
13.09.2025 16:39 Ответить
Фігня питання. Украину це взагалі не стосується.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:40 Ответить
"Я - агент Краснофф,
РуЗький партизан..."

.
.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:40 Ответить
Значить,ніколи санкцій не буде
показать весь комментарий
13.09.2025 16:43 Ответить
Все правильно. Без ембарго нафти та газу - всіми цими сосанкціями можна підтерти дупу, що 3.5(а ширше 10+) років підтвердили.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:46 Ответить
російський газ ще досі купують Іспанія, Франція, яка ще й перепродую Німеччині. А нафту усі в Європі гребуть завдяки "тіньовому" флоту росії, типу не знають і не бачать, ахахах. Санкцій справжніх, які б зашкодили росії, ніколи не буде, бо це викличе значну інфляцію на Заході
показать весь комментарий
13.09.2025 16:48 Ответить
то ж це усе казка для дурних
показать весь комментарий
13.09.2025 16:50 Ответить
Ще три роки буде язиком запроваджувати "жосткі санкції"
показать весь комментарий
13.09.2025 16:54 Ответить
Иными словами, когда рак на горе свиснет
показать весь комментарий
13.09.2025 17:06 Ответить
поЦ.? Такі ДА.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:14 Ответить
Чого ще очікувати від ********** - підстилки #уйла?

Хто може замінити кацапів за обсягами постачання нафти й газу, щоб Европа могла продовжити допомагати Україні і при цьому не збанкрутіти?

Чи стоїть перед рудим чмом такий самий вибір? Чи вдарить введення нових санкцій по США так само, як вдарить по Европі зміна постачальника викопного палива?

Спочатку ********* повісив все фінансування України на Европу, тепер те руде чмо хоче повісити на Европу ще й стрибок витрат на нафту й газ, щоб Европа або покинула Україну, або збанкрутіла і розвалилася, як колись срср. Це ж війна Европи, чи не так, чмо болотне?
показать весь комментарий
13.09.2025 17:15 Ответить
В общем, санкций не будет. Расходимся.

Самое интересное, что он упомянул, что это война Байдена и Зеленского, но даже не упомянул Путина. Во всем виноваты НАТО, Байден и Зеленский.

И еще, просто для фактажа, Европа сократила закупки российской нефти с $16,4 млрд в 2021 году до $1,7 млрд в 2025. И те, кто закупают сейчас - это в основном Венгрия и Словакия. Их в своем посте Трамп не упоминает.

К 2027 году Европа планирует полностью отказаться от закупок российского СПГ на споте. Причем глава Минэнерго США Кристофер Райт в среду подтвердил этот план.

Трамп просто придумывает несуществующие оправдания и не вводит санкции против своего друга Путина.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:17 Ответить
Трампон звичайно рідкісний під-хуйловник.
Але в даному випадку він правильно пресує інші натівські країни - якщо Туреччина, Словаччина, Угорщина перестануть купувати і транзитувати москальські вуглеводні, Греція перестане своїми танкерами возити величезні об'єми москальської нафти, третина країн Європи перестане купувати москальський скраплений газ, третина країн Європи перестане купувати москальський ''дизель'', Україна (о диво) перестане транзитувати москальські вуглеводні, а Польща залишить закритим свій кордон для Китайського експорту в Європу - тоді в ********** і особисто в ***** розпочнуться економічні дуже болючі ''корчі'' - фінансово-економічна система ********** просто ляже - а значить грошей не тільки на війну, а й навіть на соціальну сферу буде катастрофічно бракувати.
Китай з Індією не допоможуть - бо будуть користуватись моментом і вимагати ще більші знижки на вуглеводні.
Дира військового бюджету ********** стане катастрофічною.
показать весь комментарий
13.09.2025 17:30 Ответить
этот трусливый нарцисс хоть на что то сам способен**???или тока баблом карманы набивать?тут он в одиночку..а тут приглашает всех.дабы не так было страшно..урод
показать весь комментарий
13.09.2025 17:31 Ответить
