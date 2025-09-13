Готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО перестанут покупать у нее нефть, - Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что готов ввести серьезные санкции против России, но при одном условии.
Об этом он отметил в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России... Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу в отношении России", - отмечает Трамп.
"В любом случае, я готов "уйти", когда и вы. Только скажите когда?", - добавил Трамп, в очередной раз напомнив, что "это не ВОЙНА ТРАМПА".
"Это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи российских и украинских жизней", - отметил лидер США.
По его словам, из-за войны в Украине 7118 жизней было потеряно только на прошлой неделе. Трамп назвал это безумием.
Он также предложил, чтобы НАТО коллективно установило 50-100% пошлины на китайские товары, что, по его словам, ударит по влиянию Китая на РФ.
1. Eto vaijna Ukraini protjiv agressora ruSSnji.
2. Vsjo proizhodjit na vostochnoij granjice €uropi, a nje Ameriki!
3. €uropa toljko (izvinjitje) *******, i nadjejetsja na ******** protjiv ruSSnji.
4. €uropa chastjichno finansirujet ruSSnju posredstvom pokupok njeftji i gaza iz ruSSnji.
5. USA njeddolzhni ot etovo stradatj/perezhivatj, dlja USA v pervuju ocheredj dolzhni stojatj Amerikanskije (a NJE rjuSSkije i NJE €uropeiskije) intjeresi.
Якщо зламати цей порядок - у світі почнеться хаос . Якщо закривати очі на анексію окремими країнами сусідських територій - війни почнуться по всьому світу . Це ящик Пандори !! Невже не зрозуміло ?
1) трамп не буде ні за яких обставин накладати санкції на росію
2) трамп хоче, щоб ЄС вів торгові війни з Китаєм та Індією . Хоча це суперечить навіть базовим законам шкільної економіки
3) Все інше - ширма. Ага-ага, війну хоче закінчити. трамп перекладає відповідальність на всіх - Європу, зе, Байдена, #якби_я_був_президентом , але ніколи не на себе.
p.s. Президент деменції, двотижневий президент, король невдах.
p.s.2. Слава Богу хоч на цензорі більшість людей викупає, що відбувається.
p.s.3. Всі хто шукає в діях трампа добро/раціональність - ви клінічні ідіоти.
І це президент країни лідера вільного світу.
Жодної санкції проти росії, країни агресора, не ввів. Лише зняв з Білорусі, яка надала територію для вторгнення і є співучасником.
Во. всьому шукають своювигоду
РуЗький партизан..."
.
.
Хто може замінити кацапів за обсягами постачання нафти й газу, щоб Европа могла продовжити допомагати Україні і при цьому не збанкрутіти?
Чи стоїть перед рудим чмом такий самий вибір? Чи вдарить введення нових санкцій по США так само, як вдарить по Европі зміна постачальника викопного палива?
Спочатку ********* повісив все фінансування України на Европу, тепер те руде чмо хоче повісити на Европу ще й стрибок витрат на нафту й газ, щоб Европа або покинула Україну, або збанкрутіла і розвалилася, як колись срср. Це ж війна Европи, чи не так, чмо болотне?
Самое интересное, что он упомянул, что это война Байдена и Зеленского, но даже не упомянул Путина. Во всем виноваты НАТО, Байден и Зеленский.
И еще, просто для фактажа, Европа сократила закупки российской нефти с $16,4 млрд в 2021 году до $1,7 млрд в 2025. И те, кто закупают сейчас - это в основном Венгрия и Словакия. Их в своем посте Трамп не упоминает.
К 2027 году Европа планирует полностью отказаться от закупок российского СПГ на споте. Причем глава Минэнерго США Кристофер Райт в среду подтвердил этот план.
Трамп просто придумывает несуществующие оправдания и не вводит санкции против своего друга Путина.
Але в даному випадку він правильно пресує інші натівські країни - якщо Туреччина, Словаччина, Угорщина перестануть купувати і транзитувати москальські вуглеводні, Греція перестане своїми танкерами возити величезні об'єми москальської нафти, третина країн Європи перестане купувати москальський скраплений газ, третина країн Європи перестане купувати москальський ''дизель'', Україна (о диво) перестане транзитувати москальські вуглеводні, а Польща залишить закритим свій кордон для Китайського експорту в Європу - тоді в ********** і особисто в ***** розпочнуться економічні дуже болючі ''корчі'' - фінансово-економічна система ********** просто ляже - а значить грошей не тільки на війну, а й навіть на соціальну сферу буде катастрофічно бракувати.
Китай з Індією не допоможуть - бо будуть користуватись моментом і вимагати ще більші знижки на вуглеводні.
Дира військового бюджету ********** стане катастрофічною.