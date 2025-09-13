Готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту, - Трамп
Президент США Дональд Трамп стверджує, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але за однієї умови.
Про це він зазначив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.
"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії... Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії", - наголошує Трамп.
"У будь-якому разі, я готовий "піти", коли й ви. Тільки скажіть коли?", - додав Трамп, вкотре нагадавши, що "це не ВІЙНА ТРАМПА".
"Це ВІЙНА Байдена та Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі російських та українських життів", - зауважив лідер США.
За його словами, через війну в Україні 7118 життів було втрачено лише минулого тижня. Трамп назвав це божевіллям.
Він також запропонував, щоб НАТО колективно встановило 50–100% мита на китайські товари, що, за його словами, вдарить по впливу Китаю на РФ.
Але. Як всім зібратися із Трумпом і домовитися? От наприкдад ЄС відмовляється купувати паливо з роснафти, що конкретно США запровадять?
І виявляється, що скрюоріш за все, ніяких саннцій на рф, США запровадити не в змозі. Не відмовляться ж вони від збагаченого урану?
А єдиний дієвий важель-постачання зброї Україні, Трумп тим більше робити не буде..
ось фото докази
і це не вперше Байден нападає
ось війна Байдена з Іспанією
а ось - зі своїми політичними конкурентами
та що там європка, ми коли припинили транспортувати кацапську нафту?
.
Як так у тебе, на Параші, бензіну з дизелем вистачає? До речи, ти чьїх будеш? Чуваш? Удмурт? каряк тощо?
Албанія знає, що вона воювала з Азербайджаном і потім домовлялися? 😂
Дивний тип, цей жовтий. Вірменія, Албанія... Та яка нах@й різниця.
Зробимо США велиими знов!
Всім кєпка, коротше, з цим Трампом.
ідіотиоптимісти зрозуміли , що нема на що сподіватись .
Туреччина, член НАТО, ніколи не відмовиться від дешевої нафти і газу з РФ, ото ж ти ніколи не введеш серйозні санкції
Просто треба розуміти, що начальнику до лампочки завдання й костюм, просто на твоє місце вже чекає хороший знайомий, а ти муляєш очі. Але коли ти був потрібен, то тебе активно вітали в команді й навіть пригощали печивом з рук заступниці директора)
В следующий раз он может "привязать" введение санкций против кремля, при условии, что, например, если Луна станет спутником Марса...
Ни Венгрия ни Словакия не пойдут на это... И Трамп это прекрасно знает...
ТрампЄвропа действительно хотел ввести санкции, он бы это сделал моментально, без всяких дополнительных условий...
https://financy.24tv.ua/yaki-*******-finansuyut-rosiyskiy-eksport-nafti-gazu-vugillya_n2871531 Які країни купують нафту та викопне паливо з Росії: скільки це приносить грошей
Євросоюз, попри санкції, залишився четвертим найбільшим покупцем російського викопного палива - 1,3 мільярда євро. Майже половина цієї суми - це імпорт російського ЗПГ.