Готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але за однієї умови.

Про це він зазначив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії... Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії", - наголошує Трамп. 

"У будь-якому разі, я готовий "піти", коли й ви. Тільки скажіть коли?", - додав Трамп, вкотре нагадавши, що "це не ВІЙНА ТРАМПА".

"Це ВІЙНА Байдена та Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі російських та українських життів", - зауважив лідер США.

Читайте: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

За його словами, через війну в Україні 7118 життів було втрачено лише минулого тижня. Трамп назвав це божевіллям.

Він також запропонував, щоб НАТО колективно встановило 50–100% мита на китайські товари, що, за його словами, вдарить по впливу Китаю на РФ.

+12
Так вони не припинят - угорці словаки - той санкцій не буде - оце відморозився!
13.09.2025 14:52
+11
13.09.2025 14:50
+11
Байден напал на Зеленського чи навпаки ? поясніть
13.09.2025 14:52
13.09.2025 14:50
Є деякий сенс в словах Тру. Дійсно, ЄС закуповує нафтопродукти із Індії, що виготовлені із роснафти.
Але. Як всім зібратися із Трумпом і домовитися? От наприкдад ЄС відмовляється купувати паливо з роснафти, що конкретно США запровадять?
І виявляється, що скрюоріш за все, ніяких саннцій на рф, США запровадити не в змозі. Не відмовляться ж вони від збагаченого урану?
А єдиний дієвий важель-постачання зброї Україні, Трумп тим більше робити не буде..
13.09.2025 14:58
При чому тут Індія. Угорщина і Словаччина купують нафту напряму у Росії. І вони не відмовляться від цього, тому Трамп впевнений, що йому не доведеться запроваджувати санкція проти свого ліпшого товариша Путіна.
13.09.2025 15:16
Педофіл Краснов у всій своїй красі
13.09.2025 15:22
Так вони не припинят - угорці словаки - той санкцій не буде - оце відморозився!
13.09.2025 14:52
Орбан і Фіцо -це найкращі друзі Трампа, нехай не бреше.
13.09.2025 15:03
Ну так у цьому і є сенс позиції тампона. Він весь час шукав як би йому відмазатись від санкцій. Нарешті народили якусь більш меньш вдалу нісенітницю.
13.09.2025 15:08
Та є в нього ше цих гачків - наприклад - 5% ВВП на військові цілі а в деяких країнах навіть 2% немає - все! - ніяких санкцій
13.09.2025 15:14
Угорщину і Словаччину можна змусити. Просто перекрити трубу. А ось Ердоган точно не припинить.
13.09.2025 15:10
Байден напал на Зеленського чи навпаки ? поясніть
13.09.2025 14:52
так, дійсно таке було...
ось фото докази



і це не вперше Байден нападає

ось війна Байдена з Іспанією

а ось - зі своїми політичними конкурентами
13.09.2025 15:07
зараз, на щастя, у зеленої мавпи кудись поділася вже мерзенна звичка обійматися. Придивіться яка огида в обох на обличчах. І на моєму теж. До речі, зелена мавпа так і не закрила справу проти Хантера Байдена на момент цих обіймів. Ви би обіймалися з оцим?
13.09.2025 15:43
Це у нього стьоб такий після розмови з орбаном і фіцо?
13.09.2025 14:52
Чергова відмазка агЄнта ''КрасноФФа''. Як воша на гребінці крутиться
13.09.2025 14:52
Європа через Індію купує у рашки нафту бензин і дизель, а ще є тіньовий флот і щось там з грецькими портами, не пам'ятаєш?
та що там європка, ми коли припинили транспортувати кацапську нафту?
13.09.2025 14:55
ЄС , окрім нафти , ще напряму закуповує , в кацапів , скраплений газ !
13.09.2025 15:02
так, і газ, і мабуть алмази, і ще багато чого. і це все європа робить в обхід санкцій, закупляє через треті країни.
13.09.2025 15:04
Краснов чи ні - то ФБР ще встановить, але те що на гачку у путіна і гроші у нього взяв це безсумнівно !

.
13.09.2025 15:05
Ходять чутки, що трампон взяв в свій час великі гроші у кацапської мафії, а мафію цю контролювало раніше кгб потім фсб хоча це одне і теж. І тепер він у ***** на гачку.
13.09.2025 15:17
якщо коротко - ніколи... бо потім можна вигадати ще з півсотні "маячків", лише після виконання яких іншими , можливо, ми розглянемо введення прекрасних пекельних санкцій...
13.09.2025 14:53
Тобто ніколи. Бо твій друг Фіцо є другом і *****.
13.09.2025 14:54
понторез и неболее…
13.09.2025 14:54
Цікаво, Меланія та його діти знають шо їх тато та її чоловік 3,14дорас?
13.09.2025 14:54
трамп звіздарас, і це при тому що сша не закуповує у рашки нафту на мільярди доларів. а як ти європейських лідерів називаєш, які в обхід санкцій закуповують у рашки через треті країни нафту газ на мільярди доларів???
13.09.2025 15:01
Ти маєш на увазі Угорщину та Словаччину? МУДЬЯрами ита фіцами. А "Дружба" вже того, кірдик. Броуді не даст сбрехати. А тобі, Федя, стало за дружбана *****, за додіка обідно?
13.09.2025 15:11
я маю на увазі всю європу. чи ти недоумок думаєш, що угорці з словаками у рашки кожного дня купляють нафтопродуктів на мільярд доларів?
13.09.2025 15:13
Нужбо, "розумний", до нестерпності но в той же час безграмотний, Федя, переличь країни ЕС яки купують нафту у твоїй Параші. В надай джерело йнформації звідки ти її почерпнув.
13.09.2025 15:17
загугли, якщо ти не зовсім мавпа.
13.09.2025 15:18
Тоб то, Федя з дупи відменя, ти перднув ротом у калюжу а підтвердити свій ротовий висер не спроможний?
13.09.2025 15:20
для таких мавп як ти навіт сайт окремий зробили
13.09.2025 15:21
Тоб то, Федя, ти 3,14здобол. Ти нік поменяй з "Федя ..." на Федя - Бот - 3,14здобол.
Як так у тебе, на Параші, бензіну з дизелем вистачає? До речи, ти чьїх будеш? Чуваш? Удмурт? каряк тощо?
13.09.2025 15:32
оце ти кончене. я кажу що санкції треба на рашку накладати, і повинна це робити європа. а ти проти моїх закликів, а значить ти гнида за рашку.
13.09.2025 15:36
13.09.2025 15:30 за тебе вже погуглили, мавпа ти рижа. і то, там не все написано.
13.09.2025 15:42
Десь чується сміх Туреччини ....
13.09.2025 14:54
Вже всім ВІДКРИТА ЗАКОХАНІСТЬ ТРАМПА в Х*ЙЛА
13.09.2025 14:55
О це ніби слухаєш ху-ла он як понесло рижу потвору.....
13.09.2025 14:55
За його словами, через війну в Україні 7118 життів було втрачено лише минулого тижня. Трамп назвав це божевіллям. Зупиняйло безмозгле..ти ж ці тижні сам і надаєш по два сразу вже пів року..рудий пес.
13.09.2025 14:56
трамп послідовно, роками говорить, що американці в європі воювати не будуть. як він зупинить кацапів? санкціями? так європа обходить санкції і закупляє у рашки нафтопродукти на мільярди доларів.
13.09.2025 15:03
Тоб то, Фе6дя з дупи відменя, ти перднув ротом у калюжу а підтвердити свій ротовий висер не спроможний?
13.09.2025 15:19
Стрілочник
13.09.2025 14:58
Якщо навіть весь світ припинить купувати кацапську нафту, рудий пNздун вигадає собі нову нескінченну дрочилку.
13.09.2025 14:59
тупе трепло на чолі наймогутнішої держави - куди котиться світ??
13.09.2025 15:00
100500 відмазка ї@анутого гольфіста на кацапському гачку.
13.09.2025 15:01
Ха, здивував!
13.09.2025 15:01
от же американська курва кремлівського сутинера куйла....ПОКАЖИ ПРИКЛАД ЦІЛОМУ СВІТОВІ І ВСІМ КРАЇНАМ НАТО.ЧМО.
13.09.2025 15:02
Трамп каже, що зупиняв війни, які не можна було зупинити. Зупинив навіть війну між Азербайджаном та Албанією.😄 Каже стільці ось так поставив і каже: «Давайте порішаємо».

Албанія знає, що вона воювала з Азербайджаном і потім домовлялися? 😂

Дивний тип, цей жовтий. Вірменія, Албанія... Та яка нах@й різниця.
Зробимо США велиими знов!

Всім кєпка, коротше, з цим Трампом.
13.09.2025 15:04
Війна Байдена та Зеленського - путін взагалі ні при чому.
13.09.2025 15:05
Оце потужно , тобто ніколи . Це щоб останні ідіоти оптимісти зрозуміли , що нема на що сподіватись .
13.09.2025 15:09
Тобто НІКОЛИ
13.09.2025 15:12
Мізки працюють у цього поца по настрою.Знає,рудий,що Європа негайно не перестане закуповувати нафту із па-раши,але спочатку буровив інше відводячи дві неділі (6 раз×по 2неділі)
13.09.2025 15:13
А чого ж ти не кажеш, шо країни які купують нафту і газ в РФ мають покинути НАТО...
Туреччина, член НАТО, ніколи не відмовиться від дешевої нафти і газу з РФ, ото ж ти ніколи не введеш серйозні санкції
13.09.2025 15:15
Епштейн, Епштейн і ще раз Епштейн
13.09.2025 15:16
Не президент великої демократичної держави, а старий маразматик і клоун .
13.09.2025 15:17
Навіть не знаю радіти чи плакати з таких заяв. Якщо це зроблено аби дійсно посилити тиск на рф то буде добре, а якщо для того щоб горді і нескорені орбан-фіцо знову поствили раком США та ЄС (що мовляв з такими зробиш), то все - час вимикати це кіно
13.09.2025 15:17
Ну тобто не готовий запровадити серьозні санкції...
13.09.2025 15:18
О ,це розумію позиція Президента сша.Вони перестануть купляти коли рак свисне.Ждемо значить коли рак свисне.
13.09.2025 15:19
Д. Трамп а можна ми самі зупинимо поставки нафти-газу Угорщині і Словаччині? Чи нам не можна?
13.09.2025 15:20
а це трамп не дає зелі зупинити транзит? чи бабло?
13.09.2025 15:37
На знаю, на жаль
13.09.2025 15:39
Іншими словами - тепер воно заявляє, що не збирається вводити против РФ жодних санкцій.
13.09.2025 15:21
Це геть як на роботі, коли тебе хочуть вигнати, але прямо не можуть сказати (не по-джентльменські), тому "Ось тобі завдання поскладніше. Зробив? Ну ось ще завдання - не зробиш, буде підстава для звільнення. Чому прийшов у неправильному костюмі? Чому розмовляєш неправильно? Чому не робиш так і так?"

Просто треба розуміти, що начальнику до лампочки завдання й костюм, просто на твоє місце вже чекає хороший знайомий, а ти муляєш очі. Але коли ти був потрібен, то тебе активно вітали в команді й навіть пригощали печивом з рук заступниці директора)
13.09.2025 15:21
13.09.2025 15:22
Трамп під ******, ***** під Китаєм. Тобто, китайці гегемони світу.
13.09.2025 15:24
Трамп уже не в первый раз выдвигает практически невыполнимые условия...
В следующий раз он может "привязать" введение санкций против кремля, при условии, что, например, если Луна станет спутником Марса...
13.09.2025 15:27
А шо тут"невіпалнімого" , просто перестатити купувати російську нафту першими,показати власним прикладом .
13.09.2025 15:30
@А шо тут"невіпалнімого@
Ни Венгрия ни Словакия не пойдут на это... И Трамп это прекрасно знает...
13.09.2025 15:32
Інша частина Європи має їх примусити .Чи вони просто балаболи?
13.09.2025 15:34
ну ты сам понимаешь, что значит "примусити" в условиях евросоюза, и сколько на это уйдет времени ? Поэтому я и написал, что условия Трампа практически невыполнимы изначально...
13.09.2025 15:37
Це проблеми всяких єврокомісій,а не Трампа. Санкції вони такі,як граблі
13.09.2025 15:40
согласись, что если бы Трамп действительно хотел ввести санкции, он бы это сделал моментально, без всяких дополнительных условий...
13.09.2025 15:42
согласись, что если бы Трамп Європа действительно хотел ввести санкции, он бы это сделал моментально, без всяких дополнительных условий...
13.09.2025 15:44
От кляті Трамп, Орбан, Фіцо.......

https://financy.24tv.ua/yaki-*******-finansuyut-rosiyskiy-eksport-nafti-gazu-vugillya_n2871531 Які країни купують нафту та викопне паливо з Росії: скільки це приносить грошей

Євросоюз, попри санкції, залишився четвертим найбільшим покупцем російського викопного палива - 1,3 мільярда євро. Майже половина цієї суми - це імпорт російського ЗПГ.
13.09.2025 15:30
Лучше-когда земля налетит на небесную ось....Тогда и санкции...Придурок с.ка
13.09.2025 15:32
Колись, пам'ятаю, умовою уникнення санкцій для рф було припинення бойових дій. А тепер можуть вбивати кого-завгодно, винні у назапровадженні "пекельних санкцій" будуть все одно не росіяни а ердоган. орбан і фіцо... а ще звісно ж Байден і Зеленський
13.09.2025 15:32
Ща угорці і словаки почнуть каністрами скуповувати нафту у москалів, щоб санкції не наклали.
13.09.2025 15:33
Це те саме що чекати марсіан...
13.09.2025 15:34
Готовий припинити смоктати в *****, коли смоктати припинять фіца з орбаном...
13.09.2025 15:35
13.09.2025 15:38
Що сказати? - МУФЛОН.
13.09.2025 15:39
Варианта всего два, либо Трамп таки шизанулся и находится в неадеквате, либо он реально висит на крючке у ***** за какие-то свои делишки.
13.09.2025 15:41
Ну так гавкни на Фіцо та Орбана
13.09.2025 15:42
 
 