Готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але за однієї умови.

Про це він зазначив у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії... Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії", - наголошує Трамп.

"У будь-якому разі, я готовий "піти", коли й ви. Тільки скажіть коли?", - додав Трамп, вкотре нагадавши, що "це не ВІЙНА ТРАМПА".

"Це ВІЙНА Байдена та Зеленського. Я тут лише для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі російських та українських життів", - зауважив лідер США.

За його словами, через війну в Україні 7118 життів було втрачено лише минулого тижня. Трамп назвав це божевіллям.

Він також запропонував, щоб НАТО колективно встановило 50–100% мита на китайські товари, що, за його словами, вдарить по впливу Китаю на РФ.