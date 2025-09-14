РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 025 15

Участие Ватикана в посредничестве между Украиной и РФ маловероятно, - Папа Римский Лев XIV

Лев XIV о посредничестве в мирных переговорах

Папа Римский Лев XIV заявил, что посредническая роль Ватикана в войне России против Украины пока выглядит маловероятной. Он отметил, что главной задачей Святого Престола остаются призывы к миру.

Об этом он рассказал в интервью Crux, информирует Цензор.НЕТ.

Папа Римский разделил роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах.

"Голос Святого Престола всегда будет звучать в защиту мира. Но следует отличать эту миссию от посреднической роли, которая сейчас, по моему мнению, выглядит значительно менее реалистичной", - сказал глава Католической церкви.

По словам понтифика, призывы к прекращению войны - это не только его личная позиция, но и голос всех христиан и людей доброй воли.

Читайте также: Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

Он отметил, что многолетние жертвы среди мирного населения и военных с обеих сторон показывают бесперспективность силового решения и необходимость поиска других путей.

"После стольких лет бессмысленных убийств - и в Украине, и в других регионах мира - люди должны понять: существуют альтернативные способы преодоления конфликтов", - заявил Папа Лев XIV.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине: Голос оружия должен замолчать

Автор: 

переговоры (5149) война в Украине (6104) Лев 14 (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Зрозуміло. Нафіг наміснику бога всілякою хернею займатись, коли є більш приємні речі, ну хоч, наприклад, банк Ватікану.
Злі язики кажуть, що сам )(уйло там тримає грошики. Може брешуть?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:58 Ответить
+1
Воно йому потрібно - головне заклики
показать весь комментарий
14.09.2025 21:58 Ответить
+1
Якби Україна чи РФ були державами з переважаючим католицьким населенням, то Папа Римський був би хорошим посередником.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно йому потрібно - головне заклики
показать весь комментарий
14.09.2025 21:58 Ответить
Лёва XYVILΘ.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:28 Ответить
Головне не заклики для духівника - тим більше такого високого рангу, - а його молитви до Господа за мир в Україні! Чому Папа римський має займатися перемовинами не зрозуміло, коли його основна задача - вимолити в Господа мир для нас!
показать весь комментарий
15.09.2025 00:19 Ответить
Зрозуміло. Нафіг наміснику бога всілякою хернею займатись, коли є більш приємні речі, ну хоч, наприклад, банк Ватікану.
Злі язики кажуть, що сам )(уйло там тримає грошики. Може брешуть?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:58 Ответить
Так пане , в Ватикані заблоковані 200 ярдів на ім'я пуйла . А кошти були покладені після смерті Папи Войтили , тобто при Папі Бенедикту 16 тому. Ну а потім був скандал , який прикрили.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:43 Ответить
Не ті вже Папи - раніше могли собі позволити відьом на багатті спалювати і всяких там єретиків і за Хрестові походи не забували
показать весь комментарий
14.09.2025 22:05 Ответить
Якби Україна чи РФ були державами з переважаючим католицьким населенням, то Папа Римський був би хорошим посередником.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:11 Ответить
От и не сильно мы расстроились...
показать весь комментарий
14.09.2025 22:14 Ответить
гівно воно таке ... навіть ватиканське
показать весь комментарий
14.09.2025 22:17 Ответить
Шановне панство , католицька церква дуже багато зробила для України починаючи з 2014 , і особливо з 2022 року . Практично вся гуманітарка , більшу частину якої зелені відправили в супермаркети на продаж ( продуктова , медичне , одяг, іграшки ...) це все "Карітас " , це на мільярди доларів до речі .
показать весь комментарий
14.09.2025 22:38 Ответить
А хто б у цьому сумнівався, вони ж всі кремлівські запроданці у мантіях!
показать весь комментарий
14.09.2025 22:40 Ответить
Він не Лев,він шакал....римський
показать весь комментарий
14.09.2025 22:41 Ответить
Ватикан - країна педофілів !
показать весь комментарий
14.09.2025 22:53 Ответить
Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України наразі виглядає малоймовірною.

Це понтифік завуальовано сказав: "Нах🤬й не нада!" 😆
Він зрозумів, що нікуя не отримає від Зеленського, ще тоді, коли Вова привіз йому до Ватикану ікону, написану на уламку ящика з-під артилерійських снарядів 🤭
Тому, вірте в Бога і несіть свої гроші 💰 до церкви.
Головне - не думайте!
показать весь комментарий
14.09.2025 23:38 Ответить
ніяк не може бути касир (в рясі)рашистських грошей в банку Ватікану, бути посередником і слугою Бога на землі.(Двом панам не буде служити.апбо антихристу куйлу і його грошам .або Богу.В даному випадку Бог ,як сирота.споглядає на служіння свого слуги антихристу з 3,14дерації
показать весь комментарий
15.09.2025 00:09 Ответить
 
 