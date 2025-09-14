Участие Ватикана в посредничестве между Украиной и РФ маловероятно, - Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV заявил, что посредническая роль Ватикана в войне России против Украины пока выглядит маловероятной. Он отметил, что главной задачей Святого Престола остаются призывы к миру.

Об этом он рассказал в интервью Crux, информирует Цензор.НЕТ.

Папа Римский разделил роль Ватикана в призывах к миру и непосредственном посредничестве в конфликтах.

"Голос Святого Престола всегда будет звучать в защиту мира. Но следует отличать эту миссию от посреднической роли, которая сейчас, по моему мнению, выглядит значительно менее реалистичной", - сказал глава Католической церкви.

По словам понтифика, призывы к прекращению войны - это не только его личная позиция, но и голос всех христиан и людей доброй воли.

Читайте также: Папа Римский призвал к прекращению боевых действий накануне встречи Трампа и Путина

Он отметил, что многолетние жертвы среди мирного населения и военных с обеих сторон показывают бесперспективность силового решения и необходимость поиска других путей.

"После стольких лет бессмысленных убийств - и в Украине, и в других регионах мира - люди должны понять: существуют альтернативные способы преодоления конфликтов", - заявил Папа Лев XIV.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к прекращению войны в Украине: Голос оружия должен замолчать