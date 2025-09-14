Участь Ватикану у посередництві між Україною та РФ малоймовірна, - Папа Римський Лев XIV
Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України наразі виглядає малоймовірною. Він зазначив, що головним завданням Святого Престолу залишаються заклики до миру.
Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.
"Голос Святого Престолу завжди звучатиме на захист миру. Але слід відрізняти цю місію від посередницької ролі, яка зараз, на мою думку, виглядає значно менш реалістичною", - сказав глава Католицької церкви.
За словами понтифіка, заклики до припинення війни – це не лише його особиста позиція, а й голос усіх християн та людей доброї волі.
Він зазначив, що багаторічні жертви серед мирного населення та військових з обох сторін показують безперспективність силового вирішення та необхідність пошуку інших шляхів.
"Після стількох років безглуздих вбивств – і в Україні, і в інших регіонах світу – люди мають зрозуміти: існують альтернативні способи подолання конфліктів", - заявив Папа Лев XIV.
