Участь Ватикану у посередництві між Україною та РФ малоймовірна, - Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України наразі виглядає малоймовірною. Він зазначив, що головним завданням Святого Престолу залишаються заклики до миру.

Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.

"Голос Святого Престолу завжди звучатиме на захист миру. Але слід відрізняти цю місію від посередницької ролі, яка зараз, на мою думку, виглядає значно менш реалістичною", - сказав глава Католицької церкви.

За словами понтифіка, заклики до припинення війни – це не лише його особиста позиція, а й голос усіх християн та людей доброї волі.

Він зазначив, що багаторічні жертви серед мирного населення та військових з обох сторін показують безперспективність силового вирішення та необхідність пошуку інших шляхів.

"Після стількох років безглуздих вбивств – і в Україні, і в інших регіонах світу – люди мають зрозуміти: існують альтернативні способи подолання конфліктів", - заявив Папа Лев XIV.

