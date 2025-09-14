УКР
Новини Мирні перемовини
Участь Ватикану у посередництві між Україною та РФ малоймовірна, - Папа Римський Лев XIV

Лев XIV про посередництво у мирних перемовинах

Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України наразі виглядає малоймовірною. Він зазначив, що головним завданням Святого Престолу залишаються заклики до миру.

Про це він розповів в інтерв'ю Crux, інформує Цензор.НЕТ.

Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.

"Голос Святого Престолу завжди звучатиме на захист миру. Але слід відрізняти цю місію від посередницької ролі, яка зараз, на мою думку, виглядає значно менш реалістичною", - сказав глава Католицької церкви.

За словами понтифіка, заклики до припинення війни – це не лише його особиста позиція, а й голос усіх християн та людей доброї волі.

Він зазначив, що багаторічні жертви серед мирного населення та військових з обох сторін показують безперспективність силового вирішення та необхідність пошуку інших шляхів.

"Після стількох років безглуздих вбивств – і в Україні, і в інших регіонах світу – люди мають зрозуміти: існують альтернативні способи подолання конфліктів", - заявив Папа Лев XIV.

перемовини (3086) війна в Україні (6150) Папа Римський Лев 14 (34)
Топ коментарі
+3
Зрозуміло. Нафіг наміснику бога всілякою хернею займатись, коли є більш приємні речі, ну хоч, наприклад, банк Ватікану.
Злі язики кажуть, що сам )(уйло там тримає грошики. Може брешуть?
показати весь коментар
14.09.2025 21:58 Відповісти
+1
Воно йому потрібно - головне заклики
показати весь коментар
14.09.2025 21:58 Відповісти
+1
Якби Україна чи РФ були державами з переважаючим католицьким населенням, то Папа Римський був би хорошим посередником.
показати весь коментар
14.09.2025 22:11 Відповісти
Так пане , в Ватикані заблоковані 200 ярдів на ім'я пуйла . А кошти були покладені після смерті Папи Войтили , тобто при Папі Бенедикту 16 тому. Ну а потім був скандал , який прикрили.
показати весь коментар
14.09.2025 22:43 Відповісти
Не ті вже Папи - раніше могли собі позволити відьом на багатті спалювати і всяких там єретиків і за Хрестові походи не забували
показати весь коментар
14.09.2025 22:05 Відповісти
От и не сильно мы расстроились...
показати весь коментар
14.09.2025 22:14 Відповісти
гівно воно таке ... навіть ватиканське
показати весь коментар
14.09.2025 22:17 Відповісти
Шановне панство , католицька церква дуже багато зробила для України починаючи з 2014 , і особливо з 2022 року . Практично вся гуманітарка , більшу частину якої зелені відправили в супермаркети на продаж ( продуктова , медичне , одяг, іграшки ...) це все "Карітас " , це на мільярди доларів до речі .
показати весь коментар
14.09.2025 22:38 Відповісти
А хто б у цьому сумнівався, вони ж всі кремлівські запроданці у мантіях!
показати весь коментар
14.09.2025 22:40 Відповісти
Він не Лев,він шакал....римський
показати весь коментар
14.09.2025 22:41 Відповісти
Ватикан - країна педофілів !
показати весь коментар
14.09.2025 22:53 Відповісти
 
 