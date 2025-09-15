Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у прямих переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки ці лідери мають глибоку особисту ворожнечу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Трамп вчергове похизувався, що йому вдалося зупинити сім воєн, але водночас визнав, що завершити війну Росії проти України виявилося значно складніше, ніж він очікував.

"Я думав, що ця буде для мене легкою. Але це виявилося важко", – сказав американський лідер.

Ключовою перешкодою на шляху до миру він назвав глибоку особисту неприязнь між лідерами двох країн.

"Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна", - заявив Трамп.

Ця оцінка змусила його засумніватися в ефективності прямих переговорів між Києвом та Москвою. Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп сказав: "Не знаю. Думаю, мені доведеться говорити самому".

Щодо того, коли така розмова може відбутися, президент відповів ухильно, зазначивши, що це може відбутися "відносно скоро".

На уточнююче питання, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп зазначив, що формат не має значення.

"Будуть переговори - чи ви назвете це самітом, чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти", - підсумував він.

Нагадаємо, Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

