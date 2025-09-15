УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10365 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Зеленського та Путіна
3 838 45

Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп

про ненависть між Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у прямих переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, оскільки ці лідери мають глибоку особисту ворожнечу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це  Трамп заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Трамп вчергове похизувався, що йому вдалося зупинити сім воєн, але водночас визнав, що завершити війну Росії проти України виявилося значно складніше, ніж він очікував.

"Я думав, що ця буде для мене легкою. Але це виявилося важко", – сказав американський лідер.

Ключовою перешкодою на шляху до миру він назвав глибоку особисту неприязнь між лідерами двох країн.

"Ненависть між Зеленським і Путіним -  незбагненна", - заявив Трамп.

Ця оцінка змусила його засумніватися в ефективності прямих переговорів між Києвом та Москвою. Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп сказав: "Не знаю. Думаю, мені доведеться говорити самому".

Читайте також: Участь Ватикану у посередництві між Україною та РФ малоймовірна, - Папа Римський Лев XIV

Щодо того, коли така розмова може відбутися, президент відповів ухильно, зазначивши, що це може відбутися "відносно скоро".

На уточнююче питання, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп зазначив, що формат не має значення.

"Будуть переговори - чи ви назвете це самітом, чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти", - підсумував він.

Нагадаємо, Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (25470) путін володимир (24806) Трамп Дональд (7129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Яка ще особиста ворожнеча? На Україну напала кацапня,сволота ти тупа. На суверенну країну. Мерзотник проклятий.
показати весь коментар
15.09.2025 06:28 Відповісти
+24
"Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна...". Джерело: https://censor.net/ua/n3574067
А тупість Трампа - "БЕЗМЕЖНА"...
Не було-б, Путіна і Зеленського - були-б інші... Це війна ЕКЗИСТЕНЦІЙНА... Війна між КОЛОНІЗАТОРОМ і КОЛОНІЄЮ, яка не хоче повертаться в ІМПЕРІЮ... І війну цю почала саме ІМПЕРІЯ, яка не змогла змириться з втратою КОЛОНІЇ...
"Ненависть" Зеленського, більше того, - ПРИМУСОВА... Його спроба капітулювать, в перші дні війни, виявилася "невдалою", бо український народ з цим не погодився та вчинив масовий спротив, агресору... І Зеленський став перед "дилеммою" - Або очолить спротив, або "повиснуть на гілляці"... І він вибрав перше...
показати весь коментар
15.09.2025 06:42 Відповісти
+19
Я більше скажу:
***ла ненавидить вся Україна.
показати весь коментар
15.09.2025 06:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ще особиста ворожнеча? На Україну напала кацапня,сволота ти тупа. На суверенну країну. Мерзотник проклятий.
показати весь коментар
15.09.2025 06:28 Відповісти
Та він далеко не тупий і все прекрасно розуміє. Просто ***** його міцно тримає за яйоли маючи на нього компромат кримінального характера. Говлрчть, що трампон брав гроші у кацпської мафії яку ж звісно контролювало кгб-фсб.
показати весь коментар
15.09.2025 07:42 Відповісти
Чому Ви соромитися, чи може боїтеся сказати це мерзотнику в очі?
показати весь коментар
15.09.2025 08:17 Відповісти
Тому що заважає його прес-аташе Aleksey Karpenko. Тобі не має чим займатися,як гадити під моїми коментарями. В тебе з головою все в порядку?
показати весь коментар
15.09.2025 08:26 Відповісти
Пьянь, запиши собі на лобі: Я, як прес-аташе всих і вся, а головне як демагогофоб, дозволяю тобі і іншим демагогам не розмовляти самими із собою, а звертатися особисто до співрозмовників. Не соромтеся, звертайтеся до всих покидьків всіма способами, безпосередньо.
показати весь коментар
15.09.2025 08:49 Відповісти
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу". (с)
показати весь коментар
15.09.2025 06:31 Відповісти
Яке кончене....
показати весь коментар
15.09.2025 06:38 Відповісти
"Как же он работал в Очистке?"
показати весь коментар
15.09.2025 07:47 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 07:55 Відповісти
Почесний кремлівський ×уєсмок прокинувся.
показати весь коментар
15.09.2025 06:38 Відповісти
я думав, що посцяти, не знімаючи штані, - то буде для мене легко. але це виявилось, важко... одоробало, до чого тут особиста ненависть? хло ненавидить усе, що не може контролювати, все, що виявляє ознаки непокори (і зегевара тут ні до чого)...
показати весь коментар
15.09.2025 06:39 Відповісти
Я більше скажу:
***ла ненавидить вся Україна.
показати весь коментар
15.09.2025 06:39 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти навязливу ідею про якісь переговори. Про що може говорити агресор ядерний з жертвою, навіщо це агресору і яка користь жертві. Може пора змінити риторику. Вивід військ окупанта, а говорити мають в Гаазі.
показати весь коментар
15.09.2025 06:39 Відповісти
Щоб "говорити в Гаазі" потрібні українські воїни в окопах...
показати весь коментар
15.09.2025 07:46 Відповісти
трампонутий
тобто ********
показати весь коментар
15.09.2025 06:40 Відповісти
с мозгами в Белом доме что то не так...
показати весь коментар
15.09.2025 06:41 Відповісти
І давно вже.
показати весь коментар
15.09.2025 07:03 Відповісти
"Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна...". Джерело: https://censor.net/ua/n3574067
А тупість Трампа - "БЕЗМЕЖНА"...
Не було-б, Путіна і Зеленського - були-б інші... Це війна ЕКЗИСТЕНЦІЙНА... Війна між КОЛОНІЗАТОРОМ і КОЛОНІЄЮ, яка не хоче повертаться в ІМПЕРІЮ... І війну цю почала саме ІМПЕРІЯ, яка не змогла змириться з втратою КОЛОНІЇ...
"Ненависть" Зеленського, більше того, - ПРИМУСОВА... Його спроба капітулювать, в перші дні війни, виявилася "невдалою", бо український народ з цим не погодився та вчинив масовий спротив, агресору... І Зеленський став перед "дилеммою" - Або очолить спротив, або "повиснуть на гілляці"... І він вибрав перше...
показати весь коментар
15.09.2025 06:42 Відповісти
Кращебвтік
показати весь коментар
15.09.2025 08:33 Відповісти
Але поки що він очолив корупцію і мародерство.
показати весь коментар
15.09.2025 08:39 Відповісти
Думаєш, що Трумп знає слово екзистенційний, а тим більше його зміст?
показати весь коментар
15.09.2025 08:46 Відповісти
незбагненна тому що він з путіним схожий - такий же мізантроп і активний психопат з патологічною поведінкою, який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом.
показати весь коментар
15.09.2025 06:47 Відповісти
Немає ненависті між зе і ******.Є ненависть моск до українців.Просто моск хочуть убити українців.Оця маячня в голові трампа-результат повного провалу нашої зовн політики
показати весь коментар
15.09.2025 06:57 Відповісти
вухо могло домовитися з кулею, але вухо мало особисту ворожнечу незбагнену до такої милої ботоксної любязної кулі. якщо таких речей не розуміти, то бережи боже америку
показати весь коментар
15.09.2025 07:00 Відповісти
Абсолютно хвора істота... абсолютно та невиліковно...
показати весь коментар
15.09.2025 07:07 Відповісти
Знову невістка всралась.
показати весь коментар
15.09.2025 07:07 Відповісти
Ще трохи і рижий зробить з безтолкового ішака націоналста-бандерівця. Ішак, мабуть, в глибоких роздумах - що ж робити, а може прийняти четверту дозу.
показати весь коментар
15.09.2025 07:10 Відповісти
В українців і так багато питань до Зеленського. А, якщо б він приязно відносився до вбивці його громадян, то питання було б тільки на якому каштані його повісити. І це було би невідворотно! Як можна цього не розуміти? Тупізна Трампа зашкалює.
показати весь коментар
15.09.2025 07:15 Відповісти
Пачему евреи ненавидят Гитлера? Я єтава понять не могу. П.С. План Трампа, який підтверждено ДІЯМИ та який преспокійно озвучив убієнний Чарлі Кірк - давіть Україну, дружить з РФ, знять санкції. А молоть чушню він може потужніше Зелемскага.
показати весь коментар
15.09.2025 07:20 Відповісти
Дайте вже цьму "президенту"-шарікову селЁдки. Бажано дві порції.
показати весь коментар
15.09.2025 07:20 Відповісти
Це типу якби Рузвельт сказав: "Ненависть між Гітлєром та Черчилем (Сталіним) незбагненна"! Повна деградація керівництва США...
показати весь коментар
15.09.2025 07:43 Відповісти
Ця деградація ще буде і далі деградувати до повного маразму.
показати весь коментар
15.09.2025 07:53 Відповісти
А любов між Трампом і ****** як збагнути?
показати весь коментар
15.09.2025 07:56 Відповісти
Воно реально хворе
показати весь коментар
15.09.2025 07:56 Відповісти
Нікчемний мудаковатий пустодзвін
показати весь коментар
15.09.2025 08:07 Відповісти
А твоя підлість і прислужництво москві цілком очевидна та зрозуміла навіть немовляті.
показати весь коментар
15.09.2025 08:07 Відповісти
А які "теплі" почуття в тебе, СТАРОГО НЕДОУМКА, до ВБИВЦІ того кірбі??? А тут протягом 14 років ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ!!!
показати весь коментар
15.09.2025 08:10 Відповісти
Твоя тупість незбагненна. Я не розумію як таким тупим можна бути
показати весь коментар
15.09.2025 08:10 Відповісти
Це каже людина, яка чи не у кожному виступі поливає брудом Байдена!
показати весь коментар
15.09.2025 08:20 Відповісти
Це вже не "капітан очевидність", це вже "генерал ясен х*й"...
показати весь коментар
15.09.2025 08:33 Відповісти
Мабуть у недолугого невігласа трампа,усі кукушата вилетіли,зголови і назавжди... .
показати весь коментар
15.09.2025 08:45 Відповісти
...як і любов трампа і його команди до маньяка і збоченця путіна. Родствєнниє душі, чи шо?
показати весь коментар
15.09.2025 08:46 Відповісти
Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп
=============
і тільки трумп може її збагнати!
показати весь коментар
15.09.2025 08:56 Відповісти
 
 