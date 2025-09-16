РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа, - Зеленский

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным дал российскому диктатору "много" Российский лидер пытается использовать эту дипломатию, чтобы "найти выход из изоляции" и обмануть главу Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"Я думаю, он многое дал Путину. И я верю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы бы имели определенный результат", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что Путин пытается обмануть Трампа. Российский диктатор "хотел выйти из политической изоляции" с помощью саммита на Аляске. Однако Зеленский отметил, что "Путин должен был заплатить больше" за эту встречу с президентом США.

"Он должен был бы потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом.

Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам, потому что так оно есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил", - добавил Зеленский

И подчеркнул, что "очень важно не давать Путину такого пространства, иначе он не будет чувствовать необходимости прекращать войну".

"Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, прося его, но вместо этого следует применить силу.

Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает", - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же как и русский, свой родной язык".

Поэтому, добавил президент, "мы очень просим европейские страны и США сделать и продемонстрировать это".

"Да, они делают некоторые шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее", - добавил Зеленский.

Топ комментарии
+11
Ішаку треба стулити пельку та слухати, як трава росте. Чмо вже стільки натворило та набазікало, що розгрибати прийдеться кільком поколінням.
16.09.2025 07:09
+7
Не переоцінюй свої спроможності.Вже казав"Главное перестать стрелять."Для багатьох,якби не ти то і такої страшної війни не було б.Можливо причини криються в оманських договорняках.
16.09.2025 07:08
+6
16.09.2025 07:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроде, затрындел, шо в НАТО мы уже не идем.
16.09.2025 07:12
копирует шлепера
16.09.2025 07:13
Якщо вони будуть, ті покоління. Поки що українці масово гинуть за майбутні покоління міндичів, щоб тим жилося комфортно.
16.09.2025 11:10
Мелкий политический обозреватель времен Юльки(мендельши) и безмозглой.
16.09.2025 07:09
Чому намагається? Просто дурить. Та й Чубчик не надто пручається тій дурилівці...
16.09.2025 07:13
"Ах, обмануть меня несложно - я сам обманываться рад!" - із вибраних цитат Трампа.
16.09.2025 08:37
16.09.2025 07:14
Бг-ггг...
16.09.2025 07:24
Земля став речником пуйла як і піськов. Де наші фламінго , оманська гнида?
16.09.2025 07:16
16.09.2025 07:17
Трамп діє чітко за планом. Дружити з РФ, не давати зброю та поміч Україні, не давати РФ санкцій. Це він всіх дурить. Хоча прямо рудій потворі може казати цього не треба, бо американці ще санкції накладуть на нас.
16.09.2025 07:19
А навіщо фюреру свинорейху дурити старого дебіла Трампона, начальника Білого дурдому? Після червоної доріжки в Анкоріджі видно, що ***** і старий маразматик Трампидло давні друзі. Вони чуть не цілувалися в засос, коли їхали в Трампівському лімузині. Два старих пирдуна товаришують ще з першої каденції Трампона. Приказка : яка красива парочка, Семенко та Одарочка - це про них, а в якості Одарочки - Трампидло.
16.09.2025 07:21
Ніхто нікого не дурить.
Трамп з путіном співає в унісон (танцюють танго).
Час від часу Трамп може щось войовниче брякнути (для відмазки).
16.09.2025 07:24
Шо його дурити - він вбив собі в голову шо може роз"єднати рашку і Китай
16.09.2025 07:37
Звідкіля у Вдови така манія,що як що він переговорить з пуйлом,то війна одразу закінчиться.І він задавить його своїм авторитетом.
16.09.2025 07:39
В останні дні Зеленський коливається між двома лініями: перша - далі умащувати падкого на ласощі Трампа, друга - тикати Трампу в очі палицею з нагадуванням його обіцянок. Здається не спрацьовує жодна. Справа України знищити нафтогазову галузь росії.
16.09.2025 08:18
та що там намагається, він його вже обдурив... якщо хтось хоче бути обдуреним, це значно легше зробити...
16.09.2025 09:03
Шашлычный мыслитель.
16.09.2025 09:10
 
 