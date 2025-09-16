Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа, - Зеленский

Саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным дал российскому диктатору "много" Российский лидер пытается использовать эту дипломатию, чтобы "найти выход из изоляции" и обмануть главу Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"Я думаю, он многое дал Путину. И я верю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы бы имели определенный результат", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что Путин пытается обмануть Трампа. Российский диктатор "хотел выйти из политической изоляции" с помощью саммита на Аляске. Однако Зеленский отметил, что "Путин должен был заплатить больше" за эту встречу с президентом США.

"Он должен был бы потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он вышел из изоляции. Он получил фотографии с президентом Трампом.

Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам, потому что так оно есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил", - добавил Зеленский

И подчеркнул, что "очень важно не давать Путину такого пространства, иначе он не будет чувствовать необходимости прекращать войну".

"Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, прося его, но вместо этого следует применить силу.

Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает", - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Путин "не знает многих языков, но язык силы он понимает так же как и русский, свой родной язык".

Поэтому, добавил президент, "мы очень просим европейские страны и США сделать и продемонстрировать это".

"Да, они делают некоторые шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее", - добавил Зеленский.

