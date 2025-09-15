Норвегія викликала посла РФ через порушення росіянами повітряного простору Польщі, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Норвегії викликало посла Росії у зв’язку з порушенням російським літаком повітряного простору Польщі 10 вересня.

Про це відомство повідомило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Такі дії є безвідповідальними і неприйнятними. Норвегія та її союзники висловлюють повну солідарність з Польщею", - йдеться у заяві норвезького МЗС.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

