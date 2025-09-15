Сікорський вважає, що Польща успішно відбила атаку дронів РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що "за українськими мірками" польське ППО на 100% впоралось з атакою російських дронів.

Так він відкинув припущення про те, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, враховуючи, що з 19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири.

"Безпілотники не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б 100% успіхом", – заявив міністр.

Також він зазначив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір було частиною стратегії Кремля з поступової ескалації та перевірки реакції НАТО без ризику повномасштабної відповіді. Сікорський додав, що дрони були "холостими" та не несли вибухівки.

"Цікаво, що всі вони були холостими, що наводить мене на думку, що Росія намагалася випробувати нас, не розпочинаючи війну", – сказав Сікорський.

За словами Сікорського, якби російська атака призвела до людських жертв, відповідь Польщі була б "набагато жорсткішою". Водночас він відмовився уточнити, якою саме вона могла б бути.

