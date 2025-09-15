УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Сікорський вважає, що Польща успішно відбила атаку дронів РФ

Сікорський заявив, що Польща успішно впоралась з атакою БпЛА РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що "за українськими мірками" польське ППО на 100% впоралось з атакою російських дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Так він відкинув припущення про те, що польська протиповітряна оборона була не готова до вторгнення, враховуючи, що з 19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири.

"Безпілотники не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б 100% успіхом", – заявив міністр.

Також він зазначив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір було частиною стратегії Кремля з поступової ескалації та перевірки реакції НАТО без ризику повномасштабної відповіді. Сікорський додав, що дрони були "холостими" та не несли вибухівки.

"Цікаво, що всі вони були холостими, що наводить мене на думку, що Росія намагалася випробувати нас, не розпочинаючи війну", – сказав Сікорський.

За словами Сікорського, якби російська атака призвела до людських жертв, відповідь Польщі була б "набагато жорсткішою". Водночас він відмовився уточнити, якою саме вона могла б бути.

Топ коментарі
+13
Дурень, лучше молчи. Быстрей забудут
15.09.2025 08:21 Відповісти
+7
Кретин уродзённый.. чтобы ты сказал если бы к тебе залетела не 19 холостых беспилотов. А штук 200-300 боевых. Да ещё два десятка самых настоящих боевых ракет.?
15.09.2025 08:47 Відповісти
+6
Погана відмазка. 20% результат дуже погано. Якщо кацапи запустять 500 дронів, то зіб'ють все одно 4-5 дрона, бо система ПВО Польщі практично не готова до масованих і комбінованих атак. А от рольниками кордони з Україною блокувати то попереду всіх.
15.09.2025 08:33 Відповісти
По логіці ідіотів Сікорський дурень, бо кацапські дрони тільки пошкодили дах одного будинку. Забулися як 24.02.2022 року кацапи знищили сотні наших важливих об'єктів і за три дні окупували майже весь південь. А дурні звичайно поляки.
Зупиніться лити бруд і кацапсько-подоляцьке ІПСО на сусіда - єдиного сусіда, який переправляє нам зброю. Чи хочете піти в обійми мадяр та білорусів? Тоді допилюйте сук на якому сидите.
15.09.2025 08:51 Відповісти
Какой бруд, писатель? Ну хлопай ему в ладоши, когда он рассказывает, что сбить 3 дрона из 19 - это о#уенная результативность и что в Украине она такая и есть.
15.09.2025 09:05 Відповісти
Яка Ваша справа до поляк, як і скільки вони збили дронів? Наш ворог росія, на нас напала росія, а не Польща. Ви завраз разом з кацапами обливаєте брудом поляк, а мали б бути на боці Польщі, яка попри всі свої недоліки поставляє нам зброю, гуманітарку, гроші. Яка прийняла наших мільйони громадян. Цими діями росія хоче закрити шлях постачання нам допомоги і Ви та такі як Ви їй допомагаєте.
показати весь коментар
Та ладно. Прямо обливаю. Прямо поляков. Целый министр иностранных дел своим заявлением ставит себя в глупое положение. а тут и слова не скажи? А когда ты не согласен с тем, что говорит Сибига или Зеденский, ты сам, я так понимаю, обливаєш брудом українцiв?
15.09.2025 11:02 Відповісти
Поляки з того мають свою вигоду і не потрібно розповідати, що вони біля і пушисті, з давніх давен вони ненавидять українців і сцуться перед рускими
15.09.2025 11:08 Відповісти
так,так героїчно ріденько обісралися,не кожен діарейник так зможе,одна з боєздатних армій ес,краще б мовчали та готувалися до нового разу
15.09.2025 08:26 Відповісти
Так званих "локаційно втрачених" у нас все ж таки набагато менше.
15.09.2025 08:43 Відповісти
..
15.09.2025 08:46 Відповісти
Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б 100% успіхом", - заявив міністр. придумав пшек "українську мірку ".щоб оправдати (що з 19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири. і в той самий час нести куйню польське ППО на 100% впоралось з атакою російських дронів. Дурний ,думкою себе хвалить
15.09.2025 09:48 Відповісти
- Я не всрався, я не всрався, я не всрався. )
15.09.2025 10:32 Відповісти
19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири... це було б 100% успіхом"

мда...
15.09.2025 10:38 Відповісти
Що пошкодили ці 19 дронів? Знаємо що один дах і одну квартиру в будинку. Який завод, чи військовий об'єкт знищили кацапа в Польщі? Жодного, бо це бала атака на Україну. Це є залякування поляк, щоб припинили постачання нам зброї та іншого. Допомагайте ворогу, у Вас і таких як Ви це непогано виходить.
15.09.2025 10:44 Відповісти
Даремно ти так трясешся. Полякам плювати що думають і пишуть українці.
15.09.2025 11:06 Відповісти
"Допомагайте ворогу"

вы дурак? судя по вашим умозаключениям, то таки да. если бы ни одного дрона не сбили, то это бы был тоже 100 % успех потому, что типа они предназначались для украины? ну, с такой логикой и аргументацией кацапы могут и сотни дронов на польшу запускать
15.09.2025 11:21 Відповісти
 
 