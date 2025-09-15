Сикорский считает, что Польша успешно отразила атаку дронов РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "по украинским меркам" польское ПВО на 100% справилось с атакой российских дронов.

Так он отверг предположение о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что из 19 дронов, которые нарушили польское воздушное пространство, было сбито лишь три-четыре.

"Беспилотники не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы 100% успехом", - заявил министр.

Также он отметил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство было частью стратегии Кремля по постепенной эскалации и проверки реакции НАТО без риска полномасштабного ответа. Сикорский добавил, что дроны были "холостыми" и не несли взрывчатки.

"Интересно, что все они были холостыми, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну", - сказал Сикорский.

По словам Сикорского, если бы российская атака привела к человеческим жертвам, ответ Польши был бы "гораздо более жестким". В то же время он отказался уточнить, каким именно он мог бы быть.

