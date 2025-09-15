РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 041 20

Сикорский считает, что Польша успешно отразила атаку дронов РФ

Сикорский заявил, что Польша успешно справилась с атакой БПЛА РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "по украинским меркам" польское ПВО на 100% справилось с атакой российских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Так он отверг предположение о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что из 19 дронов, которые нарушили польское воздушное пространство, было сбито лишь три-четыре.

"Беспилотники не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы 100% успехом", - заявил министр.

Читайте: Чехия отправит три вертолета и 150 военных для защиты Польши, - министр обороны Чернохова

Также он отметил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство было частью стратегии Кремля по постепенной эскалации и проверки реакции НАТО без риска полномасштабного ответа. Сикорский добавил, что дроны были "холостыми" и не несли взрывчатки.

"Интересно, что все они были холостыми, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну", - сказал Сикорский.

По словам Сикорского, если бы российская атака привела к человеческим жертвам, ответ Польши был бы "гораздо более жестким". В то же время он отказался уточнить, каким именно он мог бы быть.

Читайте также: Украинские операторы будут учить поляков сбивать беспилотники, - Сикорский

Автор: 

ПВО (3111) Сикорский Радослав (476) Шахед (1501)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Дурень, лучше молчи. Быстрей забудут
показать весь комментарий
15.09.2025 08:21 Ответить
+7
Погана відмазка. 20% результат дуже погано. Якщо кацапи запустять 500 дронів, то зіб'ють все одно 4-5 дрона, бо система ПВО Польщі практично не готова до масованих і комбінованих атак. А от рольниками кордони з Україною блокувати то попереду всіх.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:33 Ответить
+7
Кретин уродзённый.. чтобы ты сказал если бы к тебе залетела не 19 холостых беспилотов. А штук 200-300 боевых. Да ещё два десятка самых настоящих боевых ракет.?
показать весь комментарий
15.09.2025 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурень, лучше молчи. Быстрей забудут
показать весь комментарий
15.09.2025 08:21 Ответить
По логіці ідіотів Сікорський дурень, бо кацапські дрони тільки пошкодили дах одного будинку. Забулися як 24.02.2022 року кацапи знищили сотні наших важливих об'єктів і за три дні окупували майже весь південь. А дурні звичайно поляки.
Зупиніться лити бруд і кацапсько-подоляцьке ІПСО на сусіда - єдиного сусіда, який переправляє нам зброю. Чи хочете піти в обійми мадяр та білорусів? Тоді допилюйте сук на якому сидите.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:51 Ответить
Какой бруд, писатель? Ну хлопай ему в ладоши, когда он рассказывает, что сбить 3 дрона из 19 - это о#уенная результативность и что в Украине она такая и есть.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:05 Ответить
Яка Ваша справа до поляк, як і скільки вони збили дронів? Наш ворог росія, на нас напала росія, а не Польща. Ви завраз разом з кацапами обливаєте брудом поляк, а мали б бути на боці Польщі, яка попри всі свої недоліки поставляє нам зброю, гуманітарку, гроші. Яка прийняла наших мільйони громадян. Цими діями росія хоче закрити шлях постачання нам допомоги і Ви та такі як Ви їй допомагаєте.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:42 Ответить
Та ладно. Прямо обливаю. Прямо поляков. Целый министр иностранных дел своим заявлением ставит себя в глупое положение. а тут и слова не скажи? А когда ты не согласен с тем, что говорит Сибига или Зеденский, ты сам, я так понимаю, обливаєш брудом українцiв?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:02 Ответить
Не плутайте Україну і Зе, то роізні речі. Україна то ЗСУ, мова, культура, ПЦУ, знедолені люди, вдови в чорних хустках.., а Зе - то "какая разніца" і "сойдьомся посередине", "перестать стрелять", мародери резнікови, міндічі, чернишови... Допомогло те, куда нас вів Зе?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:35 Ответить
Поляки з того мають свою вигоду і не потрібно розповідати, що вони біля і пушисті, з давніх давен вони ненавидять українців і сцуться перед рускими
показать весь комментарий
15.09.2025 11:08 Ответить
так,так героїчно ріденько обісралися,не кожен діарейник так зможе,одна з боєздатних армій ес,краще б мовчали та готувалися до нового разу
показать весь комментарий
15.09.2025 08:26 Ответить
Погана відмазка. 20% результат дуже погано. Якщо кацапи запустять 500 дронів, то зіб'ють все одно 4-5 дрона, бо система ПВО Польщі практично не готова до масованих і комбінованих атак. А от рольниками кордони з Україною блокувати то попереду всіх.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:33 Ответить
Так званих "локаційно втрачених" у нас все ж таки набагато менше.
показать весь комментарий
15.09.2025 08:43 Ответить
..
показать весь комментарий
15.09.2025 08:46 Ответить
Кретин уродзённый.. чтобы ты сказал если бы к тебе залетела не 19 холостых беспилотов. А штук 200-300 боевых. Да ещё два десятка самых настоящих боевых ракет.?
показать весь комментарий
15.09.2025 08:47 Ответить
Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б 100% успіхом", - заявив міністр. придумав пшек "українську мірку ".щоб оправдати (що з 19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири. і в той самий час нести куйню польське ППО на 100% впоралось з атакою російських дронів. Дурний ,думкою себе хвалить
показать весь комментарий
15.09.2025 09:48 Ответить
- Я не всрався, я не всрався, я не всрався. )
показать весь комментарий
15.09.2025 10:32 Ответить
19 дронів, які порушили польський повітряний простір, було збито лише три-чотири... це було б 100% успіхом"

мда...
показать весь комментарий
15.09.2025 10:38 Ответить
Що пошкодили ці 19 дронів? Знаємо що один дах і одну квартиру в будинку. Який завод, чи військовий об'єкт знищили кацапа в Польщі? Жодного, бо це бала атака на Україну. Це є залякування поляк, щоб припинили постачання нам зброї та іншого. Допомагайте ворогу, у Вас і таких як Ви це непогано виходить.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:44 Ответить
Даремно ти так трясешся. Полякам плювати що думають і пишуть українці.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:06 Ответить
Поляки добре спостерігають, що говорять українці. А Українці підтримують в данному випадку чомусь кацапів, а не поляків. Повторюю в сотий раз, що кацапи били не по військовій структурі Польщі, били не по Угорщині чи Словаччині, а залякували поляк, щоб ті відмовилися допомагати Україні. В данному випадку кацапи діяли проти України і українці їм в цьому допомагають.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:38 Ответить
"Допомагайте ворогу"

вы дурак? судя по вашим умозаключениям, то таки да. если бы ни одного дрона не сбили, то это бы был тоже 100 % успех потому, что типа они предназначались для украины? ну, с такой логикой и аргументацией кацапы могут и сотни дронов на польшу запускать
показать весь комментарий
15.09.2025 11:21 Ответить
 
 