Сикорский считает, что Польша успешно отразила атаку дронов РФ
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "по украинским меркам" польское ПВО на 100% справилось с атакой российских дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Так он отверг предположение о том, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что из 19 дронов, которые нарушили польское воздушное пространство, было сбито лишь три-четыре.
"Беспилотники не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы 100% успехом", - заявил министр.
Также он отметил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство было частью стратегии Кремля по постепенной эскалации и проверки реакции НАТО без риска полномасштабного ответа. Сикорский добавил, что дроны были "холостыми" и не несли взрывчатки.
"Интересно, что все они были холостыми, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас, не начиная войну", - сказал Сикорский.
По словам Сикорского, если бы российская атака привела к человеческим жертвам, ответ Польши был бы "гораздо более жестким". В то же время он отказался уточнить, каким именно он мог бы быть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зупиніться лити бруд і кацапсько-подоляцьке ІПСО на сусіда - єдиного сусіда, який переправляє нам зброю. Чи хочете піти в обійми мадяр та білорусів? Тоді допилюйте сук на якому сидите.
мда...
вы дурак? судя по вашим умозаключениям, то таки да. если бы ни одного дрона не сбили, то это бы был тоже 100 % успех потому, что типа они предназначались для украины? ну, с такой логикой и аргументацией кацапы могут и сотни дронов на польшу запускать