Украинские операторы будут обучать поляков сбивать беспилотники, - Сикорский
Польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.
Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии... Именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот",- заявил польский дипломат.
Сикорский добавил, что польские военные будут перенимать опыт украинцев в борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО на территории Польши. Такое решение продиктовано вопросами безопасности.
курва !
знову в Польщі, на котиках ?
за Україну віддали життя вже 92 громадян США...
пам'ятаймо Героїв !
Розумне рішення. Військові обох сторін будуть у безпеці, сподіваюся.
Хоча, може, ще раз прилетить, то тоді вже точно приїдуть на практику.
там над "твоим домом" буде збивати українські дрони рашиський панцир.
