1 013 29

Украинские операторы будут обучать поляков сбивать беспилотники, - Сикорский

Радослав Сикорский

Польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии... Именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот",- заявил польский дипломат.

Сикорский добавил, что польские военные будут перенимать опыт украинцев в борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО на территории Польши. Такое решение продиктовано вопросами безопасности.

Автор: 

Топ комментарии
+3
Чому в Польщі , а не в Харкові, Сумах, Дніпрі?!!! Лячно курва !
показать весь комментарий
14.09.2025 22:51 Ответить
+3
Доблесні естонські інструктори нас чомусь там вчили, тепер ми їх будемо вчити тому що дійсно потрібно. Ось так...
показать весь комментарий
14.09.2025 23:02 Ответить
+2
Ну , теорію можна і на території Польщі . А практику де ? Практика саме головне . До бані таке навчання .
показать весь комментарий
14.09.2025 23:01 Ответить
та до ж ви так тієї України боїтеся ?

курва !

.

курва !

.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:49 Ответить
практічєскіє екзамени де польські пілоти де будуть здавати ?
знову в Польщі, на котиках ?

.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:51 Ответить
Це так кажуть, щоб росіяни не полювали на поляків в Україні, а насправді будуть вчитись там де літають російські дрони.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:14 Ответить
є сподівання що саме так.

за Україну віддали життя вже 92 громадян США...

пам'ятаймо Героїв !

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:03 Ответить
Скрізь буде, тільки тобі про це знати, не обов'язково.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:07 Ответить
На передовій саме швидше б наука давалась
показать весь комментарий
14.09.2025 22:51 Ответить
Мобілізованих теж рекомендуєте відразу на фронт посилати на навчання? Ніхто не вчиться на передовій. Розумні люди створюють наближені до бойових умов полігони.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:33 Ответить
Краще в Голандii.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:54 Ответить
донтлукаперів будуть навчати дивитись уверх.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:55 Ответить
Сікорський додав, що польські військові перейматимуть досвід українців боротьбі з безпілотниками у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Таке рішення продиктоване питаннями безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3574054
Розумне рішення. Військові обох сторін будуть у безпеці, сподіваюся.
Розумне рішення. Військові обох сторін будуть у безпеці, сподіваюся.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:56 Ответить
Cікорський наказав? А оплатив навчання, чи вони це задармо мають робити?
показать весь комментарий
14.09.2025 22:57 Ответить
Тобі **** мало,що в перші місяці війни звичайні поляки допомогли сотні тисячам українських жінок і дітей????
показать весь комментарий
15.09.2025 00:14 Ответить
Це типу як вчитись кермувати авто в ютубі. Таке щось...
Хоча, може, ще раз прилетить, то тоді вже точно приїдуть на практику.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:00 Ответить
А в реальных условиях учиться, и практиковаться, конечно же очко играет, непроизвольно
показать весь комментарий
14.09.2025 23:09 Ответить
Если под "очко играет" вы подразумеваете здравое не желание военного и его руководства рисковать жизнью без весомой на то причины - то да, думаю "играет".
показать весь комментарий
14.09.2025 23:58 Ответить
А вы думаете можно научиться рискованной деятельности без риска для жизни и здоровья? А украинским операторам, вместо того что бы заниматьмя своим делом и показать на месте что и как, нужно бросать все и ехать в Польшу потому что вельможным панам страшно?
показать весь комментарий
15.09.2025 00:09 Ответить
Хай навчаються де хочуть, але практичні заняття та екзамени повинні бути в Україні. Інакше, нічого в них не вийде.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:20 Ответить
хочешь чтобы шахед летящий над твоим домом сбивал практикуюшийся поляк? у мен например такого желания нет
показать весь комментарий
14.09.2025 23:52 Ответить
то киздуй на рашу !

там над "твоим домом" буде збивати українські дрони рашиський панцир.

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:07 Ответить
Історії ще б вас на навчить, щоб не витрачали час на невдячну археологію.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:28 Ответить
розуміння історії та втрата інтересу до археології приходить з життєвим досвідом атак рашиських дронів

.

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:11 Ответить
учить справляться шовинистов с имперскими недоамбициями, которые рагулярно заявляют о претензиях к нашему народу и нашим героям с одной из сильных сторон нашей армии? Давать информацию которая основана на крови и трупах наших людей гоноровым смотрящим свысока полякам? И это после того, как нагнули наших с раскопками польских "мучеников" на. территории нашей страны? Воистину, с этой властью далеко пойдем
показать весь комментарий
14.09.2025 23:50 Ответить
кацапським ботам туда 👉🏿

.

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:08 Ответить
Тобто наші пілоти замість того щоб захищати нашу Україну і українські міста, поїдуть навчати обісране НАТО?
показать весь комментарий
14.09.2025 23:58 Ответить
А по-друге, як вони будуть навчатись, не приймаючи участь на реальних цілях і реальних БПЛА? Даже рашисти, корейці і китайці не дарма приймають участь в реальних боях щоб набратися досвіду.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:01 Ответить
 
 