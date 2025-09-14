Украинские операторы будут обучать поляков сбивать беспилотники, - Сикорский

Польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии... Именно украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот",- заявил польский дипломат.

Сикорский добавил, что польские военные будут перенимать опыт украинцев в борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО на территории Польши. Такое решение продиктовано вопросами безопасности.

