УКР
Українські оператори навчатимуть поляків збивати безпілотники, - Сікорський

Радослав Сікорський

Польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британській газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії... Саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки",- заявив польський дипломат.

Сікорський додав, що польські військові перейматимуть досвід українців боротьбі з безпілотниками у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Таке рішення продиктоване питаннями безпеки.

Автор: 

Чому в Польщі , а не в Харкові, Сумах, Дніпрі?!!! Лячно курва !
На передовій саме швидше б наука давалась
та до ж ви так тієї України боїтеся ?

курва !

.
практічєскіє екзамени де польські пілоти де будуть здавати ?
знову в Польщі, на котиках ?

.
Краще в Голандii.
донтлукаперів будуть навчати дивитись уверх.
Сікорський додав, що польські військові перейматимуть досвід українців боротьбі з безпілотниками у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Таке рішення продиктоване питаннями безпеки.
Розумне рішення. Військові обох сторін будуть у безпеці, сподіваюся.
Cікорський наказав? А оплатив навчання, чи вони це задармо мають робити?
Це типу як вчитись кермувати авто в ютубі. Таке щось...
Хоча, може, ще раз прилетить, то тоді вже точно приїдуть на практику.
Ну , теорію можна і на території Польщі . А практику де ? Практика саме головне . До бані таке навчання .
Доблесні естонські інструктори нас чомусь там вчили, тепер ми їх будемо вчити тому що дійсно потрібно. Ось так...
А в реальных условиях учиться, и практиковаться, конечно же очко играет, непроизвольно
