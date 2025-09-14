389 12
Українські оператори навчатимуть поляків збивати безпілотники, - Сікорський
Польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.
Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британській газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії... Саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки",- заявив польський дипломат.
Сікорський додав, що польські військові перейматимуть досвід українців боротьбі з безпілотниками у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Таке рішення продиктоване питаннями безпеки.
Розумне рішення. Військові обох сторін будуть у безпеці, сподіваюся.
Хоча, може, ще раз прилетить, то тоді вже точно приїдуть на практику.