Українські оператори навчатимуть поляків збивати безпілотники, - Сікорський

Польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю британській газеті The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії... Саме українці навчатимуть нас, як протистояти Росії, а не навпаки",- заявив польський дипломат.

Сікорський додав, що польські військові перейматимуть досвід українців боротьбі з безпілотниками у навчальному центрі НАТО на території Польщі. Таке рішення продиктоване питаннями безпеки.

Читайте також: Українці – світові лідери в галузі безпілотників, ми сильно відстаємо, - Келлог