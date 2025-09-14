Українці – світові лідери в галузі безпілотників, ми сильно відстаємо, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна стала "світовим лідером" в галузі безпілотних літальних апаратів.

Про це він сказав на щорічній конференції YES 2025, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сильно відстаємо. Українці – світові лідери в галузі безпілотних літальних апаратів",- заявив спецпредставник американського президента.

Келлог зазначив, що кожна епоха має свої військові інновації: лінкор (броньований артилерійський корабель), авіаносці, винищувачі, танки, а тепер це дрони.

За його словами, дрони змінили ситуацію.

"Дрони змінили ситуацію, і зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити спільний обмін технологіями в галузі дронів, що, на мій погляд, дуже добре. Я думаю, що ця технологія змінилася", – заявив Келлог.

Він також порівняв роботу операторів дронів із відеогрою: підстрелив танк, попив кока-коли. За словами американського посадовця, це кардинально змінило військові дії і всьому світу є чому повчитися в України.

"Я думаю, що ми в США відстаємо. Я думаю, що багато країн відстають. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли",- додав Келлог.

