Українці – світові лідери в галузі безпілотників, ми сильно відстаємо, - Келлог
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна стала "світовим лідером" в галузі безпілотних літальних апаратів.
Про це він сказав на щорічній конференції YES 2025, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сильно відстаємо. Українці – світові лідери в галузі безпілотних літальних апаратів",- заявив спецпредставник американського президента.
Келлог зазначив, що кожна епоха має свої військові інновації: лінкор (броньований артилерійський корабель), авіаносці, винищувачі, танки, а тепер це дрони.
За його словами, дрони змінили ситуацію.
"Дрони змінили ситуацію, і зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити спільний обмін технологіями в галузі дронів, що, на мій погляд, дуже добре. Я думаю, що ця технологія змінилася", – заявив Келлог.
Він також порівняв роботу операторів дронів із відеогрою: підстрелив танк, попив кока-коли. За словами американського посадовця, це кардинально змінило військові дії і всьому світу є чому повчитися в України.
"Я думаю, що ми в США відстаємо. Я думаю, що багато країн відстають. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли",- додав Келлог.
