Українці – світові лідери в галузі безпілотників, ми сильно відстаємо, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна стала "світовим лідером" в галузі безпілотних літальних апаратів.

Про це він сказав на щорічній конференції YES 2025, передає LIGA.net

"Ми сильно відстаємо. Українці – світові лідери в галузі безпілотних літальних апаратів",- заявив спецпредставник американського президента.

Келлог зазначив, що кожна епоха має свої військові інновації: лінкор (броньований артилерійський корабель), авіаносці, винищувачі, танки, а тепер це дрони.

За його словами, дрони змінили ситуацію.

"Дрони змінили ситуацію, і зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити спільний обмін технологіями в галузі дронів, що, на мій погляд, дуже добре. Я думаю, що ця технологія змінилася", – заявив Келлог.

Він також порівняв роботу операторів дронів із відеогрою: підстрелив танк, попив кока-коли. За словами американського посадовця, це кардинально змінило військові дії і всьому світу є чому повчитися в України.

"Я думаю, що ми в США відстаємо. Я думаю, що багато країн відстають. І варто віддати належне українцям, вони тут багато чого досягли",- додав Келлог.

виробництво (1742) дрони (5534) Келлог Кіт (225)
+6
Немає своїх аналогів шахедів та потужностей запускати такими числами як свиногорія так що Україна все ж відстає набагато
14.09.2025 00:59 Відповісти
+2
Так швидко приминайте нас до НАТО!)
14.09.2025 01:05 Відповісти
+2
5 коментарів , з них 3 - із за кордону ... показово !
14.09.2025 01:10 Відповісти
Да уж
14.09.2025 00:47 Відповісти
Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти.
14.09.2025 00:57 Відповісти
Немає своїх аналогів шахедів та потужностей запускати такими числами як свиногорія так що Україна все ж відстає набагато
14.09.2025 00:59 Відповісти
Сто процентів.Це скоріше комплімент від Келлога,аніж констатація факту.
14.09.2025 08:00 Відповісти
Так швидко приминайте нас до НАТО!)
14.09.2025 01:05 Відповісти
5 коментарів , з них 3 - із за кордону ... показово !
14.09.2025 01:10 Відповісти
Ви на годинник не пробували подивитися?
14.09.2025 02:41 Відповісти
А хоч десять.Це все таки краще,аніж від подляка віщувати.
14.09.2025 08:01 Відповісти
Та і президент у вас бреше фальшиво, без натхнення.
14.09.2025 02:40 Відповісти
ВАС ОЦІНЮВАТИМУТЬ У ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ! -РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ КРИТИКУЄ ТРАМПА ЗА ПОЗИЦІЮ ЩОДО ВІЙНИ В
14.09.2025 03:56 Відповісти
Конгресмен не балотується на майбутніх виборах, тож не боїться говорити.The Hill

«Твердження, що це "війна Байдена та президента України ВолодимираЗеленського", є морально сліпим і фактично неправильним», - написав Бейкон в публікації на платформі X, коментуючи допис Трампа. - «Пане Президенте, саме Путін є агресором».
«І тепер ця війна триває під час вашого президентства, і у підручниках історії впродовж наступних десятиліть вас оцінюватимуть за вашими діями або їхньою відсутністю»,
14.09.2025 03:59 Відповісти
Оце насмішив!
14.09.2025 05:30 Відповісти
Так це козирi, чи нi?
14.09.2025 06:20 Відповісти
 
 