1 451 33

Україна має виробляти 400 тис. дронів щомісяця, щоб успішно конкурувати з РФ, - Шмигаль

Шмигаль розповів про виробництво дронів України

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна повинна виробляти 400 тисяч ударних безпілотників на місяць для того, щоб успішно конкурувати з РФ на передовій.

Про це він розповів в інтервʼю The Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця нова війна –– це абсолютно інший вид війни", - наголосив Шмигаль.

Він заявив, що РФ щодня атакує Україну сотнями безпілотників, щоб вбивати та калічити українців. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділить авансом 6 млрд євро на виробництво дронів для України, - фон дер Ляєн

Міністр також додав, що й українці, і росіяни використовують дрони, які можуть знищувати супротивників без прямої участі оператора.

За словами Шмигаля, Київ може створювати нові зразки озброєння у співпраці з Європою, а потім – випробовувати їх на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Автор: 

технології (882) дрони (5506) Шмигаль Денис (4802) війна в Україні (6124)
Топ коментарі
+7
Стерненко писав, що половина дронів з тих, що приходять від Держави - непридатні до використання( брак).
11.09.2025 21:19 Відповісти
11.09.2025 21:19 Відповісти
+7
щоб Україна перемогла мають здохнути зельоні гниди !
11.09.2025 21:29 Відповісти
11.09.2025 21:29 Відповісти
+6
Ну так виробляй ти хто )(уй собачий чи прем'єр ?
11.09.2025 21:14 Відповісти
11.09.2025 21:14 Відповісти
Ну так виробляй ти хто )(уй собачий чи прем'єр ?
11.09.2025 21:14 Відповісти
11.09.2025 21:14 Відповісти
Вже не прем'єр. А стосовно собачого не сперечаюся.
11.09.2025 21:18 Відповісти
11.09.2025 21:18 Відповісти
Повинна - а зуміє з нашими хапугами?
11.09.2025 21:14 Відповісти
11.09.2025 21:14 Відповісти
Та наштампують. Дадуть кількість.
11.09.2025 21:16 Відповісти
11.09.2025 21:16 Відповісти
Хлопці з передової кажуть шо чи кожен дрон перешивають
11.09.2025 21:18 Відповісти
11.09.2025 21:18 Відповісти
ну так чого не виробляє, ******** зельоний ?
11.09.2025 21:16 Відповісти
11.09.2025 21:16 Відповісти
А міндіч з льовочкиними та шурмою, бойко з шуфричем, не допомагають шмигалю і Свириденко, з батальйонами Монако, дрони робити для захисту Рідної України?? Тільки гроші вивозять!?!?
11.09.2025 21:18 Відповісти
11.09.2025 21:18 Відповісти
400 000 шт. х100$ = tel:40 40 000 000 $ в месяц
11.09.2025 21:19 Відповісти
11.09.2025 21:19 Відповісти
они воруют больше
11.09.2025 23:17 Відповісти
11.09.2025 23:17 Відповісти
Стерненко писав, що половина дронів з тих, що приходять від Держави - непридатні до використання( брак).
11.09.2025 21:19 Відповісти
11.09.2025 21:19 Відповісти
а стерненко в держави дрони закуповує? тобто допомагає красти гроші?
11.09.2025 21:22 Відповісти
11.09.2025 21:22 Відповісти
Ти дебіл, чи прикидаєшся?
11.09.2025 21:24 Відповісти
11.09.2025 21:24 Відповісти
ні. не дебіл і ніколи ним не був. так що там по стервенку? а пєрдулі?
11.09.2025 21:28 Відповісти
11.09.2025 21:28 Відповісти
чуєш вумний, а стервенко і пєрдула дрони не в арахамії та єрмака закуповують? бо щось їх дрони не зовсім літають....
11.09.2025 21:33 Відповісти
11.09.2025 21:33 Відповісти
схоже, не прикидається...
11.09.2025 22:10 Відповісти
11.09.2025 22:10 Відповісти
не половина , а 60%
11.09.2025 21:28 Відповісти
11.09.2025 21:28 Відповісти
Але 300т треба купити в Міндеча
11.09.2025 21:21 Відповісти
11.09.2025 21:21 Відповісти
так,треба ж встановити золотий унітаз у Відні))
11.09.2025 21:57 Відповісти
11.09.2025 21:57 Відповісти
А якби затягнувся зовсім нормальною шмаллю, то й мільон міг би заявити
11.09.2025 21:23 Відповісти
11.09.2025 21:23 Відповісти
При владі дебіли.Вони навіть не розуміють величини чисел.
11.09.2025 21:31 Відповісти
11.09.2025 21:31 Відповісти
11.09.2025 21:25 Відповісти
11.09.2025 21:25 Відповісти
Мы то к этому каким боком? Скорее всего Трамп или Байден. Но во всяком случае не Зеленский. Точно говорю. 100%.
На рисунке унитазы американского стандарта: слив в пол. У нас, в Украине такого точно не может быть.
11.09.2025 22:27 Відповісти
11.09.2025 22:27 Відповісти
Супер!
Тоді кожен школяр, студент, домогосподарка, вчитель, лікар, викладач просто повинні в цьому приймати саму активну участь.
Доведіть кожному бюджетному закладу план по виробництву дронів, і Україна реально буде не 400 тис., а 700 тис. дронів вироблятиме на місць!
показати весь коментар
11.09.2025 21:25 Відповісти
от совєцкій цирк у людей в голові
держава все розікрала а він пропонує залучити ще більше бюджетних установ 😬
11.09.2025 21:33 Відповісти
11.09.2025 21:33 Відповісти
Ви займаєтесь популістичною х...нею, краще замість тих казкових 400 тис чи як раніше 1.5 млн виробити допустимо 200 тис але реально якісних, з оптикою або на різні частоти, з ШІ захопленням цілі (але не просто тупий алгоритм, який зараз всюди просувають, захопив і летиш, а реально навчати в віртуальному середовищі на дію і протидію, так як це роблять зараз передові компанії, замкнувши в одному просторі сотню алгоритмів, а вже потім випускати для донавчання на полігон).

Ця совкова х..ня, ліпити дику кількість нікому не потрібного гівн..на, загнала колись совок в могилу, це тупиковий підхід.

Тепер технологічна війна корпорацій, а не гаражів та гуртків, якщо реально хочемо виграти її, а не просто потягнути час.
11.09.2025 21:39 Відповісти
11.09.2025 21:39 Відповісти
щоб Україна перемогла мають здохнути зельоні гниди !
11.09.2025 21:29 Відповісти
11.09.2025 21:29 Відповісти
А где, какойто товарисч с живописной фамилией Бродский, который несколько сто миллионов получил, но ничего не " выробил", кроме пука? - " Ловят?" "Как поймают, сразу на кол!"
11.09.2025 21:34 Відповісти
11.09.2025 21:34 Відповісти
Это антисемитизм
11.09.2025 22:01 Відповісти
11.09.2025 22:01 Відповісти
Да уж) И еще с "откровенной жестокостью". Без лицензии воровать нельзя.
11.09.2025 22:04 Відповісти
11.09.2025 22:04 Відповісти
З таким самим результатом міг сказати абсолютно любу кількість. Головне сказати "має", або як Зеленскій "Ми знайшли цікаве рішення".
11.09.2025 21:47 Відповісти
11.09.2025 21:47 Відповісти
У цього під@ра були у руках усі важілі, але воно роками сиділо й бабло пиляло з усього, чого тільки можна було, а тепер воно розповідає, що Україна мусить робити. Ой, як же сумує за оцим покидьком 111 ст.
11.09.2025 21:52 Відповісти
11.09.2025 21:52 Відповісти
Вчера это хлопец был премьером страны, сегодня министр обороны. Ну вот кому он это заявляет, к кому обращается, что страна должна производить столько то дронов??? Куй поймёшь с логичной точки зрения. К президенту, молодёжи, олигархам? Ну выйди пёрдни лучше---может разбегутся кто близко стоял.
11.09.2025 22:04 Відповісти
11.09.2025 22:04 Відповісти
400 тис дронів це навіть краще за асфальт. Велике будівництво продовжується
11.09.2025 22:16 Відповісти
11.09.2025 22:16 Відповісти
 
 