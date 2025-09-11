Україна має виробляти 400 тис. дронів щомісяця, щоб успішно конкурувати з РФ, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна повинна виробляти 400 тисяч ударних безпілотників на місяць для того, щоб успішно конкурувати з РФ на передовій.

Про це він розповів в інтервʼю The Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця нова війна –– це абсолютно інший вид війни", - наголосив Шмигаль.

Він заявив, що РФ щодня атакує Україну сотнями безпілотників, щоб вбивати та калічити українців.

Міністр також додав, що й українці, і росіяни використовують дрони, які можуть знищувати супротивників без прямої участі оператора.

За словами Шмигаля, Київ може створювати нові зразки озброєння у співпраці з Європою, а потім – випробовувати їх на полі бою.

