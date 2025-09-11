Україна має виробляти 400 тис. дронів щомісяця, щоб успішно конкурувати з РФ, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна повинна виробляти 400 тисяч ударних безпілотників на місяць для того, щоб успішно конкурувати з РФ на передовій.
Про це він розповів в інтервʼю The Times, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця нова війна –– це абсолютно інший вид війни", - наголосив Шмигаль.
Він заявив, що РФ щодня атакує Україну сотнями безпілотників, щоб вбивати та калічити українців.
Міністр також додав, що й українці, і росіяни використовують дрони, які можуть знищувати супротивників без прямої участі оператора.
За словами Шмигаля, Київ може створювати нові зразки озброєння у співпраці з Європою, а потім – випробовувати їх на полі бою.
На рисунке унитазы американского стандарта: слив в пол. У нас, в Украине такого точно не может быть.
Тоді кожен школяр, студент, домогосподарка, вчитель, лікар, викладач просто повинні в цьому приймати саму активну участь.
Доведіть кожному бюджетному закладу план по виробництву дронів, і Україна реально буде не 400 тис., а 700 тис. дронів вироблятиме на місць!
держава все розікрала а він пропонує залучити ще більше бюджетних установ 😬
Ця совкова х..ня, ліпити дику кількість нікому не потрібного гівн..на, загнала колись совок в могилу, це тупиковий підхід.
Тепер технологічна війна корпорацій, а не гаражів та гуртків, якщо реально хочемо виграти її, а не просто потягнути час.